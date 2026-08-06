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Carrera de bestias llegó a Prime Video con Anitta, Santoro y una Río distópica

El estreno presenta un futuro atravesado por el colapso ecológico y la fractura social, con participantes que exponen la vida en una competencia manejada por las élites

En un Río de Janeiro futurista y dividido por una crisis ambiental, la Carrera de la Bestia se convierte en el mayor espectáculo: un juego brutal donde magnates controlan a personas de clases bajas que compiten por un millón de dólares. (Prime Video)
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Prime Video estrenó “Carrera de bestias”, una producción brasileña de ciencia ficción ambientada en un Río de Janeiro distópico, con Anitta, Rodrigo Santoro y Fernando Meirelles al frente de un proyecto que apuesta por combinar acción, crítica social y un despliegue industrial poco habitual para el género en Brasil.

La película, disponible desde este 5 de agosto en Prime Video para Latinoamérica, imagina una ciudad quebrada por la desigualdad y la crisis ambiental. En ese escenario, la llamada Carrera de la Bestia funciona como el mayor espectáculo de masas: una competencia mortal en la que sectores millonarios controlan a distancia a participantes de origen popular, que arriesgan la vida por un premio de un millón de dólares.

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Póster de la serie Carrera de Bestias con cinco actores en primer plano y figuras pequeñas corriendo en un paisaje montañoso desértico al atardecer
Rodrigo Santoro, Anitta y Matheus Abreu encabezan el elenco de Carrera de bestias, la nueva apuesta brasileña de Prime Video por la ciencia ficción. (Prime Video)

La trama se sitúa en una versión futurista de Río de Janeiro, donde un desastre ecológico alteró la vida urbana y profundizó la separación entre clases. Allí, las élites, identificadas como los Jugadores, manejan a los competidores, conocidos como las Bestias, dentro de una carrera clandestina convertida en show para millones de espectadores.

El eje del relato pasa por esa mezcla de violencia, entretenimiento y control social. La competencia ofrece una salida económica extrema para quienes viven en la marginalidad, al tiempo que exhibe un sistema en el que el espectáculo absorbe la desesperación de los sectores más vulnerables. A partir de ese punto, la película suma persecuciones, enfrentamientos y una ciudad transformada por el colapso ambiental.

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El elenco principal reúne a Rodrigo Santoro, Matheus Abreu y Thainá Duarte, con una participación especial de Anitta, una de las figuras de mayor proyección internacional de la música brasileña. La dirección corresponde a Fernando Meirelles, junto con Rodrigo Pesavento y Ernesto Solís. Meirelles llega al proyecto con un recorrido internacional consolidado: fue nominado al Oscar por Ciudad de Dios y más tarde volvió a la conversación de la Academia con Los dos papas.

El estreno también se inscribe en un momento de expansión para la ciencia ficción brasileña, un campo que en la última década dejó de ocupar un lugar periférico y encontró en los futuros distópicos una vía para discutir problemas del presente. Esa línea quedó expuesta con 3%, la primera serie original brasileña de Netflix, que construyó una sociedad partida entre privilegio y exclusión.

Esa tendencia siguió con títulos como Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, que combinó elementos de distopía, western, terror y sátira política. También aparecen en ese recorrido O Último Azul, de Gabriel Mascaro, y Yellow Cake, de Tiago Melo, producciones que llevan al terreno de la ficción debates sobre autoritarismo, explotación, crisis ambiental y desigualdad.

En ese mapa, “Carrera de bestias” apunta a una escala más masiva e industrial dentro del cine de género hecho en Brasil. La película retoma temas ya presentes en la ciencia ficción local, aunque los traslada a una propuesta diseñada para el circuito global del streaming, con figuras reconocibles, una narrativa de acción y una ambición visual orientada al gran público.

El tráiler oficial ya anticipaba esa dirección, con escenas de velocidad, combates y una geografía urbana degradada que reformula la imagen tradicional de Río de Janeiro. Desde hoy, la película ya forma parte del catálogo regional de Prime Video, donde buscará medir el alcance internacional de una nueva apuesta brasileña dentro de la ciencia ficción.

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