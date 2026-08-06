Tras el éxito de Michael, Jaafar Jackson se suma a un nuevo proyecto con Will Smith como protagonista

Jaafar Jackson debutó en la actuación con Michael, la película dirigida por Antoine Fuqua

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Jaafar Jackson se incorpora al elenco de Supermax, un thriller de acción de Amazon MGM Studios y Miramax para Prime Video. Según adelantó Deadline, compartirá pantalla con Will Smith y AnnaSophia Robb en su segundo proyecto cinematográfico, tras debutar en el biopic Michael.

La película sigue a dos agentes del FBI que descienden a las entrañas de la prisión de máxima seguridad del mundo para resolver un homicidio de circunstancias aparentemente imposibles. Smith encarnará al agente Rex, mientras que Robb dará vida a su socia más joven. El papel exacto de Jaafar no fue divulgado de manera oficial, aunque productores del proyecto lo describieron a Deadline como un rol en el desarrollo de la trama.

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El rodaje comenzará a mediados de agosto en Sídney, en Australia, y se extendería hasta noviembre. Amazon MGM Studios cerró los derechos mundiales de distribución en mayo por una cifra cercana a USD 70 millones, en un acuerdo gestionado por CAA Media Finance.

La película llegará de forma exclusiva a Prime Video en más de 240 países y territorios, sin paso previo por salas de cine, una decisión que generó debate entre los seguidores de Smith.

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Jaafar Jackson se incorpora a Supermax, el thriller de acción de Prime Video en el que compartirá elenco con Will Smith y AnnaSophia Robb (Reuters)

Al frente de la dirección estará David Gordon Green, quien llega al proyecto tras dirigir la serie Scarpetta para Prime Video con Nicole Kidman, y cuya filmografía incluye el reboot de Halloween (2018) y The Exorcist: Believer.

El guion fue escrito por David Weil y David J. Rosen, creadores de las series Hunters e Invasion, quienes también se desempeñarán como productores ejecutivos. Supermax además supone una nueva colaboración entre Green y Rosen, que ya habían trabajado juntos en la serie de Apple TV+ Maximum Pleasure Guaranteed.

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Quiénes producen Supermax

La producción recae en Andrew Rona y Alex Heineman de The Picture Company, junto a Smith y Adam Fishbach bajo el sello Westbrook Studios.

Los productores ejecutivos incluyen a Jonathan Glickman, presidente ejecutivo de Miramax; Alexandra Loewy, presidenta de cine de la compañía; Thom Zadra y Spencer Ela. Natalie Laine Williams figura como productora asociada.

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Cómo se anunció el fichaje

Will Smith anunció en Instagram la incorporación de Jaafar Jackson a Supermax con un video que mostraba una conversación de texto entre ambos (Instagram/@willsmith y @jaafarjackson)

Fue el propio Will Smith quien anunció la incorporación de Jaafar Jackson al proyecto a través de su cuenta de Instagram con un video que mostraba una conversación de texto entre ambos.

En los mensajes, el protagonista de Men in Black le escribía: “Hola, amigo. Me encanta lo que haces. Eres el mejor. Bueno, tengo una nueva filmación que empieza pronto en Australia, y tenemos un papel interesante para ti”, a lo que el joven respondía confirmando su participación con entusiasmo.

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El antecedente de Michael

El fichaje se produce en un momento de máximo impulso para Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, quien debutó en la actuación sin experiencia previa en la pantalla grande.

Michael, dirigida por Antoine Fuqua y estrenada el 24 de abril de 2026, recaudó USD 97 millones solo en su fin de semana inaugural en Estados Unidos y USD 217 millones en todo el mundo, un récord absoluto para un biopic musical.

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Jaafar Jackson llega a Supermax después del éxito de Michael, el biopic que superó los USD 1.000 millones y lo convirtió en el primer actor debutante en liderar una película con esa recaudación (Lionsgate via AP)

El film terminó con una recaudación global de más de USD 1.010 millones —USD 372 millones en el mercado doméstico y USD 637 millones en el internacional—, lo que lo convirtió en el primer biopic de la historia en superar la barrera de los USD 1.000 millones, por delante de Oppenheimer de Christopher Nolan y de Bohemian Rhapsody como el mayor éxito musical biográfico de todos los tiempos.

Con ese bagaje, Jaafar se convirtió también en el primer actor debutante en liderar un largometraje que alcanza esa cifra. La distinción fue ampliamente comentada en la industria y derivó en su fichaje por CAA, agencia de representación de talentos, según confirmó The Hollywood Reporter.

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En paralelo, su actuación le valió el premio al Mejor Actor en los Astra Midseason Movie Awards 2026 y el galardón de Mejor Actuación en los National Film Awards del Reino Unido, donde también se llevó la categoría de Mejor Recién Llegado.

¿Cuándo se estrena Supermax? Supermax aún no tiene fecha de estreno confirmada, de acuerdo con lo publicado por Deadline.