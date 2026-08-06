Jon Bernthal fijó una condición clave para retomar el papel de Punisher junto a Tom Holland en el nuevo Spider-Man

El regreso de Jon Bernthal como Punisher junto a Tom Holland en el Universo Marvel marca un nuevo capítulo para ambos personajes en la pantalla grande (Marvel Studios)

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Jon Bernthal regresa a la pantalla grande como Frank Castle, también conocido como Punisher, en la nueva entrega del Universo Marvel titulada Spider-Man: Brand New Day. Esta película, que reúne por primera vez a Bernthal y Tom Holland en una misma historia, marca un punto de inflexión en la saga del héroe arácnido y promete explorar nuevas dinámicas entre dos de los personajes más complejos del universo de los superhéroes.

La exigencia de Bernthal para volver como Frank Castle

Según el medio Espinof, Jon Bernthal puso como condición fundamental para aceptar su regreso que se respetara la esencia de Frank Castle. El actor insistió en que la identidad y el trasfondo del personaje debían mantenerse intactos dentro de la narrativa, evitando concesiones que pudieran desdibujar su historia y motivaciones. Esta demanda fue determinante para que el actor diera el visto bueno a su participación en el film, lo que garantizó la autenticidad del antihéroe en su retorno al cine.

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El actor condicionó su retorno a que se respetara la identidad original del personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

La preservación de la esencia de Castle no solo convenció a Bernthal, sino que también aseguró a los seguidores del personaje una representación fiel a sus orígenes en los cómics. Espinof señala que este fue el principal factor que propició la reincorporación del actor a la franquicia y el regreso del Punisher al Universo Marvel cinematográfico.

Un mentor inesperado para Peter Parker

En Spider-Man: Brand New Day, Frank Castle se convierte en una figura de referencia y advertencia para Peter Parker. La historia retoma a Parker tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, mostrándolo en una etapa marcada por el dolor y la pérdida. Castle aparece como un mentor inesperado y, a la vez, como un recordatorio de los riesgos de dejarse consumir por la venganza y la violencia, aspectos centrales en la vida del Punisher.

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Frank Castle se convierte en una figura clave para el desarrollo de Spider-Man tras los hechos de ‘No Way Home’ (Marvel Studios)

El director Destin Daniel Cretton supo aprovechar la relación personal entre Jon Bernthal y Tom Holland para construir la dinámica entre ambos personajes. Esta conexión previa facilitó la creación de una relación creíble y profunda en pantalla, aportando matices que enriquecen la trama y el desarrollo de los protagonistas.

Una amistad forjada en el universo Marvel

La colaboración entre Bernthal y Holland no es nueva. Ambos actores comenzaron a cruzarse en el entorno Marvel hace más de una década. En 2015, durante el rodaje de El guardián de la reliquia, se ayudaron mutuamente a grabar las pruebas que más tarde les permitirían convertirse en los intérpretes de Spider-Man y Punisher, respectivamente. Desde entonces, su relación profesional y personal continuó fortaleciéndose.

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Bernthal y Holland consolidaron su vínculo profesional y personal a lo largo de más de una década (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reencuentro en Spider-Man: Brand New Day y en La Odisea supuso para ambos una oportunidad de consolidar una amistad de años. Bernthal expresó su satisfacción por volver a trabajar junto a Holland, destacando el crecimiento y la madurez del actor británico desde su adolescencia hasta la actualidad. El actor describió a Holland como un joven con determinación, valores familiares y una ética de trabajo admirable, según declaraciones recogidas por Espinof de Variety.

El futuro de Punisher en el cine

El salto de Punisher al cine dentro del Universo Marvel representa una nueva etapa para el personaje y para Bernthal. A pesar del entusiasmo por este regreso, el actor considera que Frank Castle sigue siendo un personaje con muchas posibilidades por explorar. Bernthal no descarta que el antihéroe pueda protagonizar nuevas historias o encontrar caminos inesperados en el futuro, aunque no adelantó detalles sobre los próximos pasos del personaje.

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El personaje, interpretado por Bernthal, abre la puerta a nuevas posibilidades dentro del Universo Marvel (Captura de video)

La expectativa en torno a Spider-Man: Brand New Day refleja el interés del público por ver juntos a dos personajes marcados por la tragedia y la búsqueda de justicia. La incorporación de Bernthal como Punisher promete aportar una dimensión distinta al universo de Spider-Man y abre la puerta a nuevas narrativas dentro de la franquicia.