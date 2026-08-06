Tom Holland despeja las dudas sobre su futuro: “Seguiré haciendo de Spider-Man mientras me quieran”

El protagonista de la saga arácnida confirma su voluntad de continuar y renueva las expectativas sobre el futuro del personaje en el cine (Marvel Studios)

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Tom Holland confirmó que seguirá interpretando a Spider-Man mientras los estudios y el público lo deseen. La expectativa sobre una quinta película crece, impulsada por el respaldo de Sony y Marvel Studios y la disposición del elenco para continuar la saga del héroe arácnido en la pantalla grande.

La decisión de Tom Holland

Tom Holland disipó las dudas sobre su continuidad al afirmar: “Seguiré haciendo de Spider-Man mientras me quieran”.

De esta manera, el actor británico cerró la puerta a los rumores sobre un posible relevo en el papel, luego de meses de especulaciones. Espinof recogió estas declaraciones, que confirman la voluntad del protagonista de mantenerse vinculado a la franquicia.

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El actor británico disipa rumores y ratifica su compromiso con el papel que lo consagró en el universo Marvel (REUTERS/Mario Anzuoni)

En entrevistas previas, Holland había dejado abierta la posibilidad de dar un paso al costado si sentía que su ciclo como Peter Parker había terminado.

Sin embargo, el entusiasmo por el personaje y el éxito reciente de la saga parecen haber influido en su decisión. Además, Zendaya, quien interpreta a MJ, también manifestó estar encantada de volver si el proyecto avanza.

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Sony y Marvel Studios respaldan la continuidad

El apoyo de los estudios para una nueva entrega es claro. Tom Rothman, director ejecutivo de Sony, expresó: “Les puedo asegurar que, sin duda, lo espero. Escuché a Tom decir en algún momento que quería continuar, y nos encantaría que lo hiciera”, según recoge Espinof.

Directivos de ambos estudios expresan su interés en mantener a Tom Holland como Spider-Man y anticipan nuevos proyectos

Estas palabras refuerzan la intención del estudio de mantener la exitosa fórmula que ha llevado a Spider-Man a ser uno de los personajes más rentables del universo Marvel.

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Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también fue consultado sobre el futuro de la franquicia. Ante la pregunta sobre si ya trabajan en una quinta película, respondió: “Siempre hay planes”, dejando entrever que el personaje sigue siendo central en la estrategia del estudio, aunque sin dar detalles concretos.

Condiciones para el regreso de Holland

La continuidad de Holland no depende solo de la voluntad de los estudios. El actor condicionó su regreso tras “Spider-Man: No Way Home”, al asegurar que solo volvería si le ofrecían algo que mereciera la pena. Espinof destaca que “Spider-Man: Brand New Day” habría surgido como respuesta a esa exigencia, aunque todavía no hay acuerdo formal cerrado.

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La continuidad del actor depende de propuestas creativas y de los resultados comerciales de la franquicia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, la trayectoria comercial de la saga influye en las decisiones. Según Espinof, “cada nueva película de Holland como Peter Parker recaudó más que la anterior”, aunque el medio no facilita cifras. El rendimiento en taquilla sigue siendo un factor clave para que los estudios avancen con una nueva producción.

El futuro del superhéroe en la pantalla grande

Por ahora, la posible quinta película depende del cierre de acuerdos y de su integración en el calendario de Marvel Studios. Con proyectos como “Vengadores: Doomsday” en el horizonte, los estudios evitan anunciar los próximos pasos de manera oficial hasta definir el futuro de la franquicia.

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El calendario de Marvel Studios y nuevos proyectos en desarrollo influyen en el destino de Spider-Man en el cine

La expectativa de los fanáticos y la voluntad de los protagonistas, junto con el interés de los estudios, mantienen abierta la puerta a una nueva entrega de Spider-Man con Tom Holland. La decisión final dependerá de los próximos movimientos de Sony y Marvel Studios, que buscan asegurar la continuidad del personaje en un universo cinematográfico en constante expansión.