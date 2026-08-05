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La disciplina de Patrick Wilson: cómo adapta cada rodaje para no abandonar el entrenamiento

El protagonista de la saga El Conjuro explicó a Men’s Health por qué planifica cada viaje laboral en función de su preparación física y, cuáles son las prioridades que mantiene fuera del set

Patrick Wilson interpreta a Tom Bowden en Cape Fear, la miniserie de Apple TV que sigue el enfrentamiento entre un matrimonio y un exconvicto que busca venganza tras salir de prisión
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La versatilidad de Patrick Wilson se refleja tanto en su capacidad actoral como en su disciplina deportiva. Con una carrera que abarca desde dramas teatrales hasta producciones de género, el intérprete estadounidense también es conocido por su intensa dedicación al fitness.

El reciente estreno de la serie Cape Fear en Apple TV ha puesto otra vez en primer plano su trabajo, pero también su filosofía sobre el entrenamiento físico y la resiliencia creativa, según detalló Men’s Health.

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En la industria audiovisual, son pocos los actores que compaginan proyectos internacionales con rutinas de entrenamiento exigentes. Wilson, de 53 años, es uno de estos casos.

De acuerdo con Men’s Health, distribuye su tiempo entre rodajes, competencias como HYROX y presentaciones musicales, lo que demanda una organización rigurosa y una clara definición de prioridades.

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Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprende con su físico gracias al HYROX
Patrick Wilson organiza su agenda entre rodajes, competencias HYROX y presentaciones musicales con una rutina de entrenamiento exigente, según Men’s Health (@hyroxamerica)

Una carrera atravesada por el esfuerzo físico

La trayectoria de Wilson abarca títulos del terror moderno, como las franquicias Insidious y El Conjuro, además de trabajos reconocidos en teatro y cine. En la entrevista con Men’s Health, el actor remarcó que su vínculo con la actividad física no es reciente ni superficial.

“Si tengo una carrera de HYROX pero mañana me voy a Europa a rodar una película durante tres semanas, busco algunos gimnasios por el camino y me preparo para entrenar aún más duro cuando vuelva. Es cuestión de prioridades”, señaló.

Detalló que su entrenamiento no responde a una moda ni a una tendencia pasajera. Lo considera una herramienta para potenciar su rendimiento creativo y su fortaleza mental.

Hombre empuja trineo de arrastre con pesas Hyrox de 25 libras. Viste camiseta sin mangas y pantalón corto negros. Usa pulsera Hyrox azul. Piso con líneas
Durante el rodaje de Cape Fear en Atlanta, Patrick Wilson eligió su alojamiento por la cercanía a un gimnasio y una cafetería (Instagram/@hyroxamerica)

“La condición física es algo muy personal. No soy de los que gritan que todo el mundo debería levantar pesas, o CrossFit, o correr maratones. Para mí, ayuda muchísimo estar en forma para los papeles, pero la fortaleza mental es la parte más importante”, afirmó.

El rodaje de Cape Fear en Atlanta implicó una logística especial para Wilson, quien seleccionó su alojamiento en función de la cercanía a un gimnasio y una cafetería. “Son las dos cosas más importantes para mí cuando estoy en exteriores: ¿Dónde puedo tomar un buen café? ¿Dónde puedo encontrar un buen gimnasio?”, explicó.

El terror como espacio creativo y físico

El vínculo de Wilson con el género de terror trasciende lo actoral y se conecta con su experiencia en el teatro. “Me gustan los altibajos, así que me encanta el buen terror que tiene esa tensión y liberación. Eso es lo que busco en mi propia vida”, describió el actor. La relación profesional con el cineasta James Wan y su participación en franquicias exitosas consolidaron su perfil dentro del género.

Patrick Wilson afirmó que la actividad física potencia su rendimiento creativo y sostuvo que la fortaleza mental es la parte más importante de su preparación (REUTERS)
Patrick Wilson afirmó que la actividad física potencia su rendimiento creativo y sostuvo que la fortaleza mental es la parte más importante de su preparación (REUTERS)

El físico de los personajes fue otro aspecto trabajado con el equipo de producción. Destacó la importancia de que los protagonistas tuvieran una presencia física creíble en pantalla, especialmente frente a Javier Bardem, quien interpreta al antagonista Max Cady.

El actor remarcó que la diferencia entre ambos surge más de la puesta en escena y la indumentaria que de un contraste físico real: “Nuestra complexión no es tan diferente. Así que fue nuestra ropa, interpretación en las escenas y la forma en que nos filmaron lo que ayudó a diferenciarnos físicamente”.

Dinámica en el set y decisiones creativas

La química entre los protagonistas fue un aspecto central durante la filmación. Según Wilson, la experiencia y la madurez de los actores permitió establecer relaciones creíbles y evitar conflictos de ego. “La química se crea a través de la ausencia de egoísmo, a través del interés por el otro. ¿Qué puedo aprender de ti?”, reflexionó el actor durante la entrevista.

En Cape Fear, Patrick Wilson explicó que la diferencia física con Javier Bardem se construyó con la ropa, la interpretación y la forma de filmar las escenas (REUTERS)
En Cape Fear, Patrick Wilson explicó que la diferencia física con Javier Bardem se construyó con la ropa, la interpretación y la forma de filmar las escenas (REUTERS)

El desenlace de la serie presenta una diferencia respecto a las versiones cinematográficas anteriores. En Cape Fear, los personajes principales eligen no tomar justicia por mano propia y dejan con vida al antagonista. Sobre esa decisión, afirmó: “Por muy defectuoso que sea el sistema judicial, para eso existe. Si lo hubieran matado, creo que habrían cargado con la culpa”.

El actor también se refirió a la posibilidad de una continuación de la historia. Ante la pregunta sobre una segunda temporada, expresó: “No tengo ni idea de qué más podríamos hacer. No sé qué más podría hacernos Max Cady aparte de matar a nuestros hijos o a alguno de nosotros para subir la apuesta”.

Proyectos personales y futuro creativo

La inquietud artística de Wilson se mantiene vigente. Entre sus proyectos personales figura el deseo de escribir, dirigir y protagonizar su propio western, un objetivo que espera concretar en el futuro. “Me encantaría hacer un western. Realizar mi propia versión de lo que hizo Clint Eastwood”, afirmó, destacando su admiración por los guionistas y directores.

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprende con su físico gracias al HYROX
Wilson combina su carrera como actor con nuevos desafíos creativos, entre ellos el proyecto de escribir, dirigir y protagonizar su propio western (@hyroxamerica)

La entrevista publicada por Men’s Health presentó a un actor que integra el desarrollo físico con el crecimiento creativo, y que aplica el esfuerzo cotidiano como herramienta para afrontar los desafíos profesionales y personales.

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