“Si logro asustar a alguien en la sala, puedo asustar a todos”: Patrick Wilson reveló el secreto detrás del éxito de El Conjuro

Patrick Wilson revela que la película Batman de 1989 fue el detonante de su vocación actoral y su pasión por el cine (YouTube: On Film…With Kevin McCarthy Podcast)

Patrick Wilson, figura central del cine de terror contemporáneo y protagonista de sagas como El Conjuro y La noche del demonio, repasó su trayectoria y universo creativo en una entrevista exclusiva para el pódcast On Film… with Kevin McCarthy. “Si logro asustar a alguien en la sala, puedo asustar a todos”, resumió.

A lo largo de la conversación, Wilson compartió anécdotas inéditas, reflexiones sobre su oficio y detalles poco conocidos de su vida personal y profesional, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes y futuros.

Inicios y vocación actoral

Al evocar su infancia, Wilson señaló el impacto determinante que el cine tuvo en su vida. “Star Wars como niño, pero realmente Batman en el 89 fue el verano en que decidí ser actor”, confesó en On Film… with Kevin McCarthy.

Wilson explica cómo el cine de terror exige precisión técnica y dominio del ritmo para lograr sustos efectivos y memorables (YouTube: On Film…With Kevin McCarthy Podcast)

El actor relató cómo, tras asistir a un programa de verano en Boston University, comprendió la esencia de la actuación: “Recuerdo hacer trabajo de escenas y sentirme afectado por el guion. Pensé: ‘Si yo siento esto, mi trabajo es lograr que el público lo sienta’. Ese verano me enseñó que no solo se trata de actuar, sino de servir al guion y transmitir tanta emoción que el público viva la historia”.

Relación con el cine de terror

Wilson se consolidó como referente del género gracias a su participación en franquicias como El Conjuro y La noche del demonio.

Sobre el atractivo de este tipo de cine, afirmó: “El terror es un género enorme. Un susto bien construido es una reacción visceral y colectiva que difícilmente puede generarse en otros géneros. Si logro asustar a alguien, puedo asustar a todos en la sala. Es una reacción comunal”.

Patrick Wilson se consolida como referente del cine de terror gracias a franquicias como El Conjuro y La noche del demonio

El actor hizo hincapié en la dificultad técnica de lograr un buen susto y la importancia de la edición y el ritmo: “El terror y la comedia comparten el nivel de dificultad. Ambos exigen comprender el timing y la reacción del público”.

Al referirse a escenas memorables, Wilson mencionó: “Me encantan los sustos diurnos, como en la primera La noche del demonio, cuando Rose ve a Ben Woolfe bailando. También el plano largo en El Conjuro 2 con Bill en la silla. Y la escena del Crooked Man, que aparentaba ser un efecto visual, pero en realidad fue obra del trabajo físico de Javier”.

Dirección y técnica cinematográfica

El salto de Wilson a la dirección con La noche del demonio: La puerta roja representó una nueva etapa de aprendizaje.

La experiencia de Patrick Wilson como director en La noche del demonio: La puerta roja marcó un aprendizaje clave sobre la relación con la cámara (Sony Pictures)

“Como director, me obsesiono con la relación con el director de fotografía y el operador de cámara. Es vital conocer el tamaño del plano, la distancia, la cobertura. Los grandes actores siempre tuvieron esa conciencia de la cámara y el lente”, explicó en el pódcast.

Subrayó que esta dimensión técnica rara vez se enseña en las escuelas de actuación y que procura transmitirla a los jóvenes actores: “Siempre les digo que entiendan su vínculo con la cámara, igual que en teatro comprenden el espacio y el público”.

Música y cine

La música ocupa un lugar central en la vida y carrera de Wilson. “Fui un tipo de Broadway antes de hacer cine. La música puede decir mucho más que el diálogo en una película”, afirmó. En La noche del demonio: La puerta roja colaboró con la banda Ghost y Tobias Forge, experiencia que calificó como emocionante y personal.

La paternidad transformó las prioridades de Wilson, influyendo en la elección de proyectos y su conexión con personajes familiares (REUTERS/Mario Anzuoni)

Wilson buscó una canción que encajara temáticamente con la película y explicó cómo la música de los 80 y el metal influyeron en su sensibilidad artística: “Crecí en los 80, era fan de Van Halen, y sigo tocando con mis hermanos. La música melódica y poderosa siempre fue mi hobby”.

El actor expresó su admiración por compositores como Joseph Bishara, Thomas Newman y Alan Silvestri, y consideró crucial la banda sonora para construir la dimensión emocional de sus personajes: “En el terror, la música de Bishara fija el tono desde el primer momento. A veces, lo que se escucha resulta más inquietante que lo que se ve”.

Impacto personal y familiar

Según relató, ser padre influyó notablemente en las decisiones y la perspectiva de Wilson. “La paternidad incidió más en mis elecciones que en mi manera de actuar”, reconoció.

Incluso, explicó cómo esta realidad cambió sus prioridades: “Ahora, si un proyecto trata sobre ser padre o sobre un tema social, me atrae más, aunque no sea rentable. Se trata de cómo administro mi tiempo y energía”.

El actor comparte anécdotas de rodajes intensos y la importancia de desconectar emocionalmente tras interpretar papeles complejos (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Wilson relató que su experiencia familiar le permite conectar con personajes que son padres en pantalla: “Si tengo un hijo en la película, es fácil conectar porque mi corazón está lleno de mi familia”.

El actor detalló su método para equilibrar la vida personal y profesional: “Doy todo en el set, pero cuando termina el día, tomo el primer vuelo a casa. Así navego este trabajo. No es nada personal con nadie, simplemente mi familia es lo primero”.

Proyectos intensos y anécdotas inéditas

En otro momento de la entrevista, Wilson relató algunos de los rodajes más exigentes de su carrera, como Hard Candy, Secretos íntimos y Brigada A. Sobre Hard Candy, recordó: “Rodamos en 18 días, era un ambiente oscuro y perturbador. Terminábamos las escenas y cada uno se retiraba a su rincón, como boxeadores”.

El protagonista de El Conjuro destaca la importancia de transmitir emociones genuinas al público a través de la actuación (EFE/Ben Rothstein/Warner Bros)

Destacó la importancia de mantener una distancia saludable con los compañeros de rodaje: “Nunca tuve problemas en el set. Hago mi trabajo, lo doy todo en pantalla y luego cada uno sigue su camino”.

En cuanto a la huella que dejan los personajes, Wilson admitió: “Es complejo desprenderse de ciertos papeles. El cuerpo y el corazón atraviesan emociones reales, aunque sepas que es una interpretación. Por eso, al finalizar necesito desconectar y regresar a mi vida”.

Legado y visión del cine

La trascendencia del cine y su impacto en distintas generaciones es una reflexión frecuente en Wilson. “Diferentes generaciones responden a diferentes trabajos. Hay quienes me asocian con El fantasma de la ópera, otros con La noche del demonio o Hard Candy. Lo importante es que las películas signifiquen mucho para muchas personas”, expresó en On Film… with Kevin McCarthy.

La música ocupa un lugar central en la carrera de Wilson, quien colaboró con la banda Ghost y destaca la influencia de los 80 y el metal (REUTERS/Phil McCarten)

Además, valoró especialmente el efecto emocional de sus filmes en el público: “Que una película se convierta en tradición familiar es mucho más valioso que cualquier cifra”.

Wilson también reflexionó sobre la inmortalidad artística: “Es un regalo contar con álbumes vivos de uno mismo. Saber que, dentro de cien años, alguien puede ver una película y revivir ese momento es algo único”.

Proyectos futuros y Broadway

Al mirar hacia el futuro, Wilson se mostró entusiasmado por la producción de Lost Boys, que llegará a Broadway en la primavera de 2026.

Wilson destaca la importancia de conectar con el público a través de relatos que trascienden generaciones y géneros (EFE/Ben Rothstein/Warner Bros)

“Es la primera vez que produzco algo con mis socios de toda la vida. La música es fundamental en este proyecto, por eso buscamos una banda original para el score, no un musical típico de Broadway”, detalló.

Destacó la universalidad de la historia: “Es un relato de madurez, de una madre soltera y sus hijos, que conecta con adolescentes, madres y amantes de los vampiros”.

La entrevista en On Film… with Kevin McCarthy permitió a Wilson repasar su recorrido, compartir secretos de sus películas más icónicas y reflexionar sobre el sentido de su trabajo.

Para él, el valor de su carrera reside en el impacto que sus filmes tuvieron en la vida de los espectadores, especialmente cuando una obra logra transformar o acompañar a quienes más lo necesitan.