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Las fotos de las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers en un destino paradisíaco después del Mundial

El flamante jugador del Tottenham junto a su novia futbolista aprovecharon para descansar antes del inicio de la temporada

Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
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Marcos Senesi se transformó en el jugador 26 de la lista de Lionel Scaloni para disputar el Mundial luego de ser el reemplazante de Leo Balerdi, que se perdió la Copa del Mundo por una lesión. A pocos días del inicio de la competencia, y mientras estaba de vacaciones con su novia Kelci Rose Bowers en Ibiza, el flamante refuerzo del Tottenham recibió el llamado y tuvo que viajar con destino a los Estados Unidos para incorporarse al plantel que luego llegó hasta la final del torneo en Norteamérica.

Esa comunicación del entrenador de la selección argentina interrumpió el descanso junto a su pareja, también futbolista. Fue por eso que una vez que terminó la participación de los ahora subcampeones del mundo, Senesi y Kelci aprovecharon la ventana de 21 días que la FIFA le dio a los jugadores que participaron del Mundial para volver a tomarse un descanso en un destino paradisíaco. Si bien ninguno de los dos publicó el lugar elegido, las imágenes que publicó el ex San Lorenzo en sus redes así lo demostraron.

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“Archivos del verano”, escribió Senesi en Instagram y subió una galería de fotos en la que se lo puede ver disfrutar de la playa junto a un par de amigos y a Rose Bowers. Con ella se lo vio aprovechar de la noche, en la que disfrutaron de una cena íntima, como así también de un paseo bajo el atardecer arriba de una moto scooter. Tampoco faltaron las compras y los paseos para celebrar el final del verano en Europa antes de iniciar un nuevo camino en su carrera deportiva. Es que tras cuatro temporadas en el Bournemouth, Marcos dio el salto a uno de los equipos de Londres en la Premier League.

La que también cambió de equipo fue Kelci. La defensora de 22 años dejó Bournemouth -al igual que su novio- después de haber disputado 70 partidos oficiales y marcado 11 goles y se sumó al Hashtag United. En ese ciclo también fue campeona de la FA Women’s National League Division One South West, de la National League Plate y de la FA Women’s National League Cup.

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Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Marcos y Kelci arriba de un scooter

El club londinense la presentó como una jugadora con experiencia y peso competitivo. En el anuncio oficial, la institución sostuvo que Bowers fue una pieza clave del Bournemouth que terminó tercero la temporada pasada y ganó la la copa de la liga. La presentación incluyó un video con el mensaje “Próxima parada”. Allí se la ve consultarles a sus seguidores por un club para sumarse en Londres, tomar el subte desde el centro de la ciudad hasta Barkingside y aparecer luego dentro del campo con la camiseta de su nuevo equipo.

En sus redes sociales, Bowers mostró las primeras imágenes con la casaca de su nuevo club y escribió: “Primer juego con los nuevos colores”. Además, se presentó un recuerdo reciente entre la jugadora y su nuevo club: la institución remarcó que ella misma les había convertido el gol de la victoria en tiempo de descuento la temporada pasada.

Kalci se formó en las divisiones juveniles de Chelsea y Southampton. Más adelante pasó por la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, y también integró seleccionados juveniles de Inglaterra desde la Sub-15 hasta la Sub-19. Antes de este cambio de equipo, su recorrido profesional incluyó pasos por Portsmouth y Bournemouth. Luego del anuncio, el defensor de la Selección que fue titular en el encuentro ante Jordania en la Copa del Mundo reaccionó a la publicación de presentación con un mensaje breve: “Show time” (es tiempo de show).

Las fotos de las vacaciones de Senesi y Kelci

Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Senesi disfrutó de su descanso antes de incorporarse al Tottenham
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Otra postal de las vacaciones de Senesi
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Senesi a la espera de una bebida
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
El jugador de Argentina en un lugar paradisíaco
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Senesi junto a una mesa de pool
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
El defensor junto a un amigo en la playa
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Senesi disfrutando de un mate en sus vacaciones
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Una foto casual del ex San Lorenzo
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Paseo con amigos para Senesi
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Un abrazo entre Senesi y Kelci en un barco
Las vacaciones de Marcos Senesi y Kelci Rose Bowers
Una cena en medio del descanso para ambos jugadores

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