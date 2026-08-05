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Agricultura en Guatemala activa su plan de respuesta y vigila 238,862 hectáreas por la actividad del volcán de Fuego

La cartera de Agricultura amplió el seguimiento a 85 municipios en ocho departamentos para identificar daños por la caída de ceniza, mientras la protección civil refuerza medidas y mantiene habilitados cinco albergues

Primer plano de una planta de hojas verdes cubiertas de polvo, en un suelo oscuro con pequeñas plantas verdes alrededor
Una planta herbácea perenne presenta sus hojas verdes cubiertas por una capa de polvo ligero sobre un suelo oscuro con vegetación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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El MAGA activó su Plan de Respuesta y mantiene bajo vigilancia 238,862 hectáreas de cultivos en ocho departamentos de Guatemala por el aumento de la actividad del volcán de Fuego, mientras las autoridades de protección civil reforzaron medidas preventivas ante la emisión de gases y ceniza, la suspensión de clases en tres departamentos y el incremento de personas albergadas a más de 1,600.

La vigilancia oficial abarca 85 municipios con producción de café, hule, maíz, frijol, hortalizas, macadamia, caña de azúcar, palma de aceite, aguacate, huertos y pastos. En paralelo, el fenómeno obligó a habilitar cinco albergues: cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que el monitoreo se concentra en Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu, Chimaltenango, Totonicapán y Escuintla. La cartera activó su Plan Institucional de Respuesta para detectar posibles daños en actividades agrícolas y pecuarias por la caída de ceniza volcánica.

Para los productores, el ministerio recomendó inspeccionar de forma constante los cultivos más expuestos a la acumulación de material volcánico y retirar la ceniza de las hojas mediante sacudido o lavado cuando las condiciones sean seguras. También pidió suspender las labores agrícolas en los períodos de mayor caída de ceniza y usar mascarillas y protección ocular durante la limpieza.

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Un grupo de vacas y terneros marrones pastan en un campo. Hay árboles, un cerco, montañas y troncos quemados
Varias reses de color marrón y blanco pastan en un campo verde con árboles y montañas en el fondo. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El monitoreo oficial abarca 85 municipios agrícolas y pecuarios

En el sector pecuario, el MAGA aconsejó mantener a los animales bajo techo cuando sea posible y revisar de manera periódica la acumulación de ceniza sobre su cuerpo. Si hay presencia de material volcánico, recomendó limpiarlos con agua, en especial en ojos, nariz, boca, cabeza y cuerpo.

El Comité de Emergencia del ministerio sigue activo con la participación de las máximas autoridades de la institución. Ocho sedes departamentales permanecen en apresto, mientras la Unidad de Bienestar Animal participa en el Centro de Operaciones de Emergencia de Sacatepéquez y el Centro de Información Estratégica Agropecuaria genera alertas y análisis con apoyo de imágenes satelitales para identificar las áreas más vulnerables.

La actividad del volcán también llevó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a reforzar recomendaciones para la población y para las autoridades nacionales, departamentales y municipales. La alerta fue emitida el 5 de agosto de 2026, después de la publicación del Boletín Vulcanológico Especial BEFGO0642026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

De acuerdo con INSIVUMEH, el complejo volcánico mantiene emisión persistente de gases y ceniza, incandescencia constante y explosiones que proyectan fragmentos de lava hasta 200 metros. Las autoridades advirtieron además sobre la posible ocurrencia de flujos piroclásticos por las barrancas del volcán con recorridos de entre 5 y 7 kilómetros.

CONRED reportó más de 1,600 personas albergadas y clases suspendidas

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Claudinne Ogaldes confirmó que la cantidad de personas albergadas subió de 1,421 a poco más de 1,600. También indicó que las clases continúan suspendidas en escuelas de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó evitar las áreas de peligro, en especial las barrancas próximas al volcán, y cubrir depósitos de agua y alimentos para impedir su contaminación con ceniza. También sugirió usar mascarilla o paño húmedo para proteger nariz y boca, limpiar los techos, mantener lista la “Mochila de las 72 horas” y revisar el plan familiar de respuesta.

Para las autoridades locales y nacionales, la entidad pidió mantener el monitoreo permanente de la información emitida por INSIVUMEH y por la propia CONRED, socializar los planes de respuesta y las rutas de evacuación, y reforzar la difusión preventiva entre la población y los sectores turísticos. En caso de emergencia, recordó que el Sistema CONRED puede activarse a través del número 119.

“La prevención es tarea de todos”, señaló la CONRED en sus avisos informativos emitidos oficialmente el 5 de agosto de 2026 a las 2:30 horas.

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