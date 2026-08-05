Las importaciones dominicanas superan a las exportaciones en el primer semestre de 2026

Cargamento de cigarros artesanales dominicanos listos para exportación en contenedores de envío, con la bandera de República Dominicana y actividad portuaria al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones en República Dominicana registraron un crecimiento durante el primer semestre de 2026 y, según información publicada por el medio dominicano elDinero, superaron por USD 7,947.9 millones a las exportaciones, en un contexto de mayor actividad económica y la persistencia de un déficit comercial.

Las cifras oficiales detallan que las exportaciones alcanzaron un total de USD 7,897.8 millones entre enero y junio, mientras las importaciones mantuvieron una tendencia al alza, especialmente en rubros como vehículos, materias primas y bienes de consumo.

Según el reporte de elDinero, el oro bruto representó el 21.3% del valor total de las exportaciones dominicanas en el periodo analizado. Esta participación confirma el papel de los minerales en la canasta exportadora nacional, en contraste con la diversificación de los bienes importados, que incluyen tecnología, alimentos, combustibles y productos manufacturados.

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La demanda de automóviles también mostró una variación: las importaciones de vehículos aumentaron en 2,297 unidades respecto al mismo periodo del año anterior, según el medio, un indicador del aumento del consumo y la movilidad.

El sector de zonas francas continúa siendo un pilar en el comercio exterior de República Dominicana. Según el informe, el 56.9% de las exportaciones totales corresponde a estas áreas productivas, que operan bajo un régimen especial enfocado en la manufactura y el ensamblaje para mercados internacionales.

Al mismo tiempo, las zonas francas importaron en 2025 el 55.6% de lo que exportaron, una relación que dejó un superávit comercial de USD 3,795.1 millones y confirmó la capacidad del régimen para generar divisas aun con una caída de 2% en sus compras externas.

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Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según elDinero, las empresas del sector compraron bienes por USD 4,753.5 millones, por debajo de los USD 4,852.8 millones de 2024, mientras sus exportaciones subieron hasta USD 8,548.6 millones, un nuevo máximo de acuerdo con el Informe Estadístico 2025 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Por cada dólar importado, las compañías de zonas francas exportaron cerca de USD 1.80. Esa relación explica por qué el saldo comercial mejoró frente a 2024, cuando el superávit había sido de USD 3,647.5 millones.

El déficit comercial y sus causas

De acuerdo con el análisis del medio dominicano, la balanza comercial dominicana muestra un desequilibrio recurrente, provocado tanto por la elevada factura petrolera como por el consumo nacional de bienes y servicios no producidos localmente. El déficit registrado en el primer semestre de 2026 refleja este patrón estructural, en el que el crecimiento económico, el acceso al crédito y la apertura comercial impulsan las importaciones.

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Las autoridades económicas y organismos multilaterales han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de fortalecer la producción nacional, diversificar la oferta exportadora y reducir la dependencia de bienes importados para mejorar la posición externa del país.

Un puerto de contenedores vibrante al atardecer, donde múltiples grúas operan entre filas de mercancía apilada y buques de carga, simbolizando la actividad incesante del comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de las importaciones también responde a factores internacionales, incluidos los precios de los combustibles, la disponibilidad de materias primas y las condiciones logísticas globales.

El informe de elDinero subraya que los cambios en las cadenas de suministro y la inflación internacional han impactado los costos de importación, aunque la recuperación de la economía mundial ha favorecido un mayor flujo comercial.