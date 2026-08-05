La calidad del aire alcanza niveles peligrosos mientras 65.000 personas permanecen evacuadas por devastadores incendios forestales

Los incendios forestales en Spokane, Washington, mantienen a miles de personas bajo evacuación y obligaron a declarar el estado de emergencia. (Vantor/Handout via REUTERS)

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Miles de personas permanecen bajo evacuación en Spokane, Washington, tras una serie de incendios forestales que han dejado la calidad del aire en niveles peligrosos, afectando a comunidades, hospitales y servicios públicos desde el sábado 2 de agosto. El fenómeno ha puesto en alerta a autoridades estatales y locales, que han declarado estado de emergencia y restringido actividades al aire libre debido a la magnitud del desastre y su impacto en la salud pública.

Según la información oficial proporcionada por el Departamento de Recursos Naturales de Washington (DNR) y reportada por CNN, los incendios Old Trails, Autumn Lane y Fairview han arrasado más de 8.000 hectáreas, con cero por ciento de contención hasta el lunes. El gobernador Bob Ferguson decretó prohibición de quemas y movilizó a la Guardia Nacional para reforzar las tareas de control, mientras que Spokane County declaró emergencia local y ordenó evacuaciones masivas que afectan a unas 65.000 personas.

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Las autoridades identifican esta temporada como una de las más destructivas de las últimas décadas en el noroeste de Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales y con el análisis de USA Today. Las condiciones extremas de sequía, altas temperaturas y vientos intensos han favorecido la propagación de los focos en áreas residenciales, rurales y zonas críticas de infraestructura eléctrica, además de provocar la destrucción de al menos 700 estructuras.

¿Cómo está afectando la calidad del aire a la población de Spokane?

La concentración de humo y partículas en suspensión ha llevado los índices de calidad del aire a valores clasificados como peligrosos para toda la población, según registros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Red Estatal de Monitoreo de Washington. El Departamento de Salud estatal ha emitido advertencias para evitar cualquier exposición innecesaria al aire exterior, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.

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De acuerdo con ABC News, la combinación de altas temperaturas, ausencia de lluvias y vientos variables ha provocado que el humo permanezca sobre la ciudad y comunidades cercanas, dificultando la visibilidad y forzando a las autoridades a restringir el tránsito vehicular y suspender actividades deportivas. “Estamos viendo condiciones de aire que pueden afectar gravemente la salud, incluso en personas sanas”, explicó un portavoz del Departamento de Salud local en declaraciones recogidas por USA Today.

Entre las medidas adoptadas, se encuentran la activación de refugios especiales con sistemas de filtración, el cierre temporal de servicios públicos y la distribución de mascarillas para la población vulnerable. El monitoreo oficial de la calidad del aire se actualiza cada hora, y las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales antes de salir al exterior.

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La calidad del aire en Spokane alcanzó niveles peligrosos por el humo de los incendios forestales, según la EPA y la red estatal de monitoreo. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

¿Cuáles son los incendios activos y cuál es su alcance según reportes oficiales?

Los incendios identificados por los equipos de emergencia son el Old Trails Fire, el Autumn Lane Fire y el Fairview Fire. Según cifras reportadas por CNN y confirmadas por el sistema federal InciWeb, estos tres focos han devastado más de 8.000 hectáreas en el condado de Spokane y áreas aledañas. Las autoridades informan que no existe contención en ninguno de los fuegos al cierre de este reporte.

De acuerdo con la información oficial de la Agencia de Manejo de Emergencias, el Old Trails Fire ha afectado más de 3.600 hectáreas y ha destruido al menos 640 estructuras, principalmente viviendas y pequeños comercios. El Fairview Fire alcanza más de 1.050 hectáreas y el Autumn Lane Fire supera las 3.300 hectáreas consumidas. Los equipos de bomberos locales cuentan con apoyo de la Guardia Nacional, así como de brigadas provenientes de otros estados.

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El gobernador Bob Ferguson declaró estado de emergencia y prohibición total de quemas hasta el 30 de septiembre, medida respaldada por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). “La prioridad es proteger vidas y la infraestructura crítica”, sostuvo Ferguson en rueda de prensa difundida por ABC News.

¿Qué medidas han tomado las autoridades para enfrentar la crisis?

Las autoridades de Washington y del condado de Spokane implementaron una serie de medidas para contener la propagación del fuego y proteger a la población. Según USA Today, las evacuaciones alcanzan a unas 65.000 personas, con nivel de alerta 3 (“Salir ahora”) en los barrios del noroeste, Riverside State Park, West Plains y sectores próximos al río Spokane.

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El campus de la Universidad de Gonzaga ha habilitado dormitorios para empleados desplazados y la Spokane Humane Society completó la evacuación de todos los animales bajo su cuidado. Más de 700 estructuras han sido destruidas, y al menos 12.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico, de acuerdo con PowerOutage.us.

El jefe de bomberos del distrito 3 de Spokane, Cody Rohrbach, afirmó a KTVZ que “la magnitud de la emergencia ha superado la capacidad local”, mientras que el sheriff del condado confirmó la detención de un sospechoso por presunto incendio intencional. Las investigaciones sobre el origen de los incendios continúan.

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Los incendios Old Trails, Autumn Lane y Fairview arrasaron más de 8.000 hectáreas en el condado de Spokane y seguían con cero por ciento de contención. (REUTERS/David)

¿Cómo responden los servicios de emergencia y cuál es la situación hospitalaria?

El Departamento de Salud Pública y los hospitales de la región han activado planes de contingencia ante la contaminación ambiental. Según reportes de CNN, pacientes con afecciones crónicas han sido trasladados a centros alejados de la zona de mayor exposición, y algunos hospitales han cerrado temporalmente servicios no esenciales.

El Departamento de Salud recomienda a la población permanecer en interiores, utilizar filtros de aire y posponer actividades físicas al aire libre. Las escuelas suspendieron clases y actividades deportivas, mientras equipos de emergencia trabajan para asegurar la atención médica de los desplazados.

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“Estamos priorizando a los grupos de riesgo y reforzando la distribución de equipos de protección”, declaró un portavoz del Departamento de Salud a USA Today. Las autoridades mantienen actualizaciones constantes sobre la evolución del índice de calidad del aire y la situación hospitalaria.

¿Qué impacto tienen los incendios en la infraestructura y servicios básicos?

La propagación de los incendios ha comprometido líneas eléctricas, sistemas de agua potable y rutas de evacuación. De acuerdo con datos de la Agencia de Manejo de Emergencias y PowerOutage.us, al menos 12.000 usuarios de Spokane y áreas vecinas se encuentran sin suministro eléctrico, situación que dificulta la operación de refugios y hospitales.

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El humo denso ha obligado a restringir el tránsito en varias vías principales, y las autoridades advierten sobre la posibilidad de interrupciones adicionales en servicios de agua y comunicaciones. Según el Departamento de Transporte estatal, se ha desplegado equipo pesado para despejar rutas y permitir el acceso de los servicios de emergencia.

Las evacuaciones por los incendios en Spokane afectan a unas 65.000 personas, con alerta máxima en barrios del noroeste, Riverside State Park y West Plains. (REUTERS/David Ryder)

¿Cómo se compara esta emergencia con temporadas previas de incendios en Washington?

Según el comisionado de tierras públicas de Washington, Dave Upthegrove, citado por CNN, esta temporada de incendios ya supera los 250.000 acres (más de 100.000 hectáreas) afectados en todo el estado. El caso de Spokane destaca por la magnitud del impacto urbano y la cantidad de personas desplazadas en pocos días.

La sequía prolongada, las temperaturas extremas y la acumulación de material seco han generado condiciones propicias para incendios fuera de control, según análisis de la Agencia de Protección Ambiental y el DNR. El gobernador Ferguson calificó la emergencia como una de las más complejas enfrentadas en la región en los últimos 30 años.

¿Qué pueden esperar los habitantes de Spokane en los próximos días?

Las previsiones meteorológicas indican temperaturas superiores a 37 ℃ (99 ℉) y ausencia de lluvias, lo que complica las tareas de control. El pronóstico de la Agencia Nacional de Meteorología anticipa vientos variables que podrían incrementar el riesgo de nuevos focos, por lo que se mantiene la alerta máxima en la región.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las órdenes de evacuación, consultar fuentes oficiales y prepararse para una emergencia prolongada. El retorno de los desplazados dependerá del avance en la contención del fuego y la restauración de los servicios básicos.

Al cierre de este informe, el monitoreo de la calidad del aire y el avance de los incendios sigue siendo actualizado por el DNR, la EPA y la Agencia de Manejo de Emergencias local. Los servicios de emergencia y salud trabajan para sostener la atención a la población desplazada, mientras se evalúa la magnitud de los daños materiales y ambientales.