El gigante que nunca descansa: La historia y riesgo del Volcán de Fuego de Guatemala

El Volcán de Fuego figura entre los volcanes más activos de Centroamérica y forma parte del Arco Volcánico Centroamericano. (Cortesía A. R. Fotografía y edición)

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Con una imponente altitud de 3,763 metros sobre el nivel del mar y una silueta que domina el paisaje entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, el Volcán de Fuego en Guatemala se mantiene como una de las estructuras geológicas más activas e impredecibles de América Latina.

Este coloso de tipo estratovolcán no solo es un icono visual en las inmediaciones de Antigua Guatemala, sino un constante recordatorio de la inmensa energía tectónica que moldea al continente.

Actualmente, es considerado uno de los colosos más activos de Centroamérica, más allá del lago de lava persistente del volcán Masaya en Nicaragua; las expulsiones de columnas de ceniza del Turrialba en Costa Rica; o las actividad fumarólica del Santa Ana en El Salvador.

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El gigante guatemalteco se caracteriza por una actividad estromboliana y vulcaniana casi ininterrumpida. Sus explosiones constantes lanzan columnas de ceniza que superan rutinariamente los 4,500 metros sobre el nivel del mar, acompañadas de flujos piroclásticos, avalanchas de bloques incandescentes y lahares que descienden por sus barrancas.

La actividad del Volcán de Fuego combina erupciones estrombolianas y vulcanianas con columnas de ceniza, flujos piroclásticos y lahares. Fotografía captada en agosto de 2026. (Cortesía A. R. Fotografía y edición)

Factores geológicos de su alta actividad

El coloso se sitúa directamente sobre el límite de convergencia donde la Placa de Cocos se desliza por debajo de la Placa del Caribe (proceso conocido como subducción).

Este movimiento empuja continuamente rocas del manto hacia profundidades donde se funden, generando enormes volúmenes de magma que buscan salir a la superficie.

Su magma es de tipo andesítico y basalto-andesítico, caracterizado por ser moderadamente viscoso y rico en gases disueltos (como vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre). A medida que el magma asciende, la liberación rápida de estos gases genera alta presión, lo que desencadena explosiones frecuentes y la emisión de flujos piroclásticos.

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El canal o chimenea principal del Volcán de Fuego se mantiene abierto de forma constante, lo que le permite registrar una actividad vulcaniana y estromboliana casi ininterrumpida, manifestada en explosiones diarias, emisiones de ceniza y fuentes de lava.

La subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa del Caribe explica la generación de magma que alimenta al Volcán de Fuego. (EcoAvant)

El Volcán de Fuego no opera de forma aislada. Pertenece al Arco Volcánico Centroamericano, una franja de más de 1,500 kilómetros producto de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. En este entramado centroamericano, el coloso guatemalteco comparte protagonismo con vecinos de alta peligrosidad:

Guatemala: El triángulo activo se completa con el Pacaya y el complejo Santiaguito/Santa María , este último protagonista de una de las erupciones más devastadoras del siglo XX.

Nicaragua: Destacan el Masaya , famoso por su lago de lava persistente en el cráter Santiago, y el Momotombo , histórico por sus erupciones violentas.

Costa Rica: El Turrialba y el Poás registran actividad fumarólica y emisión constante de cenizas que impactan frecuentemente el espacio aéreo del Valle Central.

A escala continental, Fuego se alinea con otros titanes de la Cintura de Fuego del Pacífico. En México, el Popocatépetl mantiene en alerta permanente al centro del país debido a su densa población circundante.

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Cinturón volcánico guatemalteco: Se observa los volcanes de Agua, en primer plano. Al fondo los colosos Fuego y Acatenango. (Fotos Antiguas de Guatemala)

Hacia el sur, Colombia alberga al Nevado del Ruiz, cuyo deshielo erupcional causó la tragedia de Armero en 1985, y Chile monitorea de cerca al Villarrica. En el extremo norte, el Kilauea en Hawái y el Monte Saint Helens en Estados Unidos complementan la cadena de monitoreo volcánico más importante del planeta.

La leyenda del Chi Q’aq’

Las erupciones del Volcán de Fuego se registran documentalmente desde 1524, cuando los conquistadores españoles presenciaron sus potentes manifestaciones. Desde entonces, ha mantenido fases eruptivas violentas en cada siglo, destacando los eventos de 1932, 1974 y la tragedia del 3 de junio de 2018.

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Erupción del Volcán de Fuego el 9 de septiembre de 1949, vista desde San Juan Alotenango, Sacatepéquez. (Guatefotos Antiguas)

Esta última se convirtió en uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente del país, cuando avalanchas de flujos piroclásticos, una mezcla ardiente de gas, rocas y ceniza a altas temperaturas que destruyeron la comunidad de San Miguel Los Lotes y dejaron cientos de fallecidos.

El 3 de junio de 2018, el Volcán de Fuego registró una de las erupciones más violentas y letales de su historia reciente, la más mortífera en el país desde 1902, dejando soterrado la comunidad de San Miguel Los Lotes. (DCA)

Su actividad ha sido tal, que aparece registrado en fuentes coloniales y análisis del Popol Wuj, haciendo referencia directa al coloso desde tiempos prehispánicos, cuando se le conocía como Chi Q’aq’, un vocablo que proviene de los idiomas mayas kaqchikel y k’iche’ que significa “donde hay fuego” o “boca de fuego”.

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Cuenta la leyenda que durante los primeros siglos de la colonización española en Guatemala, la intensa y constante actividad del volcán aterrorizaba a los frailes y pobladores del valle de Panchoy.

Erupción del Volcán de Fuego del 15 de octubre de 1974, captada desde Antigua Guatemala, según crónicas de esa época, la erupción provocó importantes daños a los municipios de San Pedro Yepocapa, Acatenango y Patulul. (Fotografías Antiguas de Guatemala)

Convencidos de que la montaña alojaba fuerzas demoníacas o la mismísima boca del infierno por sus estruendos y columnas de humo, las autoridades eclesiásticas decidieron someter al coloso a un ritual de cristianización para aplacar sus erupciones.

Un grupo de sacerdotes organizó una solemne procesión litúrgica que ascendió por las faldas de la montaña llevando cruces, agua bendita y vestimentas sagradas con la intención de realizar el exorcismo e instalar las cruces cerca del cráter.

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Composición fotográfica del volcán de Fuego en 1897. (Alberto G. Valdeavellano)

Fue en ese momento cuando, dispusieron bautizar al estratovolcán con el nombre de Santa Catarina o Santa Catarina Mártir (los registros señalan ambos nombres), buscando poner la furia del coloso bajo el amparo de la iglesia.

No obstante, justo cuando la comitiva comenzaba los rezos para verter el agua bendita y proclamar el nuevo nombre religioso, el volcán respondió con una violenta explosión. Un denso manto de ceniza oscureció el cielo y retumbos telúricos hicieron temblar la tierra, mientras una lluvia de piroclastos obligó a la comitiva a huir despavorida cuesta abajo.

Indígenas de Jocotenango en la meseta del volcán de Fuego en 1889. (Fotografía de Alfred Percival Maudslay)

La población eclesial interpretó el evento como un rechazo directo de la montaña a ser rebautizada. Tras el frustrado intento, los frailes desistieron de imponerle el nombre de Santa Catarina y optaron por mantener una traducción directa de la denominación nativa en kaqchikel: Chi Q’aq’, llamándolo simplemente Volcán de Fuego.

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