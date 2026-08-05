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Impulsan la transformación digital de las mipymes panameñas con la entrega de fondo para desarrollar el e-commerce empresarial

Nueve empresas recibieron un aporte individual de $10.100 para sus planes de negocio en comercio electrónico

El evento organizado por el IAB Perú ofrece miles de descuentos, integra un sello de seguridad para las empresas y proyecta un mayor impulso al comercio electrónico durante la temporada de vacaciones y fiestas patria| Foto: Canva
Las mipymes panameñas dan el paso para aprovechar las oportunidades de la economía digital| Foto: Canva
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Cerca de 41 empresas panameñas terminaron su periodo de capacitación y nueve empresas recibirán fondos de impulso empresarial de hasta $10,100, cada una, para poner en marcha los planes de negocio en comercio electrónico y transformación digital.

Esto, a través de un programa que fortaleció las capacidades digitales de las empresas y las preparó para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital y el comercio electrónico.

El comercio electrónico se ha convertido en un motor estratégico para el crecimiento de las mipymes, al facilitar el acceso a clientes más allá de las fronteras, diversificar canales de comercialización y fortalecer la resiliencia empresarial frente a los desafíos de un mercado global cada vez más dinámico.

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Se detalló que durante un mes de trabajo intensivo, las empresas participantes fortalecieron sus conocimientos en economía digital, desarrollaron competencias para la gestión de negocios en línea y formularon planes de comercio electrónico adaptados a sus necesidades y objetivos empresariales.

La actividad representa la etapa culminante de un proceso integral que ha acompañado a las empresas desde el fortalecimiento de capacidades hasta la implementación de soluciones digitales para hacer crecer sus negocios.

Una mano sostiene una tarjeta de crédito negra con reflejos holográficos frente a un ordenador portátil cuya pantalla muestra una página web de compras desenfocada.
Una persona sostiene una tarjeta de crédito frente a la pantalla de un ordenador portátil, que muestra una página web de compras borrosa, ilustrando el proceso de transacción en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa, según se indicó, forma parte del proyecto Transformación Digital y Desarrollo de Capacidades en Comercio Electrónico para Mipymes en Centroamérica, ejecutado por el Cenpromype.

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El programa Mipymes en Línea ha sido concebido como un modelo integral de fortalecimiento empresarial.

En una primera etapa, las empresas participantes recibieron formación especializada y asistencia técnica para desarrollar capacidades en comercio electrónico, comprender las oportunidades de la economía digital y elaborar un plan de comercio electrónico adaptado a las necesidades de su negocio.

Posteriormente, las propuestas fueron evaluadas mediante un proceso técnico, permitiendo seleccionar a las empresas con mayor potencial para acceder al Fondo para el impulso del ecommerce empresarial.

Ahora, gracias a este financiamiento no reembolsable, las empresas beneficiarias inician la implementación de sus planes de inversión para modernizar sus procesos comerciales, fortalecer sus canales digitales e incrementar su competitividad.

Representantes de una de las mipymes beneficiadas mediante la alianza institucional para fortalecer al sector empresarial panameño. (Cortesía)
Representantes de una de las mipymes beneficiadas mediante la alianza institucional para fortalecer al sector empresarial panameño. (Cortesía)

Durante el proceso desarrollado en Panamá, las empresas culminaron satisfactoriamente la fase de formación y nueve fueron seleccionadas para recibir el fondo, tras un proceso de evaluación realizado conjuntamente con los socios implementadores del proyecto.

Actualmente, las empresas beneficiarias ya ejecutan las primeras inversiones contempladas en sus planes de comercio electrónico.

Los recursos otorgados permitirán a las empresas invertir en plataformas de comercio electrónico, infraestructura tecnológica, automatización de procesos, marketing digital y otras herramientas que fortalecerán su presencia en línea y facilitarán su inserción en nuevos mercados.

De esta manera, el programa contribuye a que las mipymes no solo incorporen tecnología, sino que transformen su modelo de negocio para competir en una economía cada vez más digital.

“En Cenpromype creemos que la transformación digital debe traducirse en resultados tangibles para las empresas. Mipyme en Línea demuestra que, cuando articulamos esfuerzos con las instituciones nacionales y nuestros socios de cooperación, es posible acompañar a las empresas desde el desarrollo de capacidades hasta la implementación de inversiones que fortalecen su competitividad y amplían sus oportunidades de crecimiento”, dijo su director ejecutivo, David Cabrera.

Las empresas se van a transformar en empresas globales digitales.
La proyección es que las mipymes se transformen en empresas globales digitales.

Por su parte, la directora general encargada de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Silvia Fábrega resaltó la importancia de la alianza institucional para fortalecer al sector empresarial panameño.

“Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando a las mipymes panameñas para que aprovechen las oportunidades de la economía digital. El trabajo conjunto con Cenpromype permiten que nuestras empresas cuenten con herramientas, conocimientos y recursos para innovar, crecer y acceder a nuevos mercados”, manifestó la funcionaria.

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