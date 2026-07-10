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La basura de la boda de Taylor Swift fue vendida como artículo de colección y se agotó en 24 horas

Un artista de Nueva York convirtió desechos recogidos junto al Madison Square Garden en 50 cubos de bolsillo

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Venden la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce como artículos de colección
La basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió en objeto de colección (NYC Garbage/AP)

La basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió en objeto de colección.

El artista Justin Gignac vendió en menos de 24 horas las 50 unidades disponibles de su proyecto NYC Garbage.

Se trataron de pequeños cubos con desechos recogidos en los alrededores del Madison Square Garden (MSG) de Nueva York el día de la ceremonia, a un precio de 25 dólares cada uno.

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Gignac puso a la venta las piezas el 8 de julio y la respuesta fue inmediata.

Un breve video que publicó en TikTok acumuló más de 800.000 visualizaciones en cuestión de horas, lo que disparó la demanda entre los seguidores de la cantante, conocidos como Swifties.

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Venden la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce como artículos de colección
Justin Gignac vendió en menos de 24 horas las 50 unidades de basura recogida cerca del Madison Square Garden por 25 dólares cada una (NYC Garbage)

“Recogida al borde de una historia de amor a las afueras del Madison Square Garden, tan cerca del gran día de Taylor y Travis como se podía estar sin una invitación”, escribió el artista en el clip.

El concepto detrás del proyecto es sencillo: Gignac recolectó basura del exterior del recinto durante la boda y la empaquetó en pequeños cubos de bolsillo como parte de su colección habitual de residuos urbanos de Nueva York.

Pensé que los Swifties nunca querrían separarse de la basura de la boda, así que pueden llevarla a donde quieran", declaró el artista a la BBC.

La ceremonia tuvo lugar en el MSG con alrededor de 1.000 invitados y un estricto hermetismo. La confirmación del enlace llegó a través de un mensaje en las marquesinas del recinto: “JusT&T Married”.

Solo una cantidad limitada de imágenes del interior llegó a los medios.

Venden la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce como artículos de colección
"Pensé que los Swifties nunca querrían separarse de la basura de la boda", expresó el artista (NYC Garbage)

¿Cuánto costó la boda de Taylor Swift?

Sin cifras oficiales y sin fotografías del interior del recinto, los especialistas del sector estiman que la celebración pudo rondar entre 20 y 25 millones de dólares.

Esa es la proyección de Lindsay Landman, planificadora de eventos de lujo con más de 20 años de experiencia, según publicó Rolling Stone. Ni Swift ni Kelce han confirmado ninguna estimación.

El alquiler del MSG explica una parte sustancial del gasto. Según Rolling Stone, TMZ sitúa el costo en 1 millón de dólares por noche, mientras que The New York Times apunta a un rango de entre 600.000 y 800.000 dólares por jornada, con fuentes del sector que elevan la cifra hasta 1,6 millones por dos días.

Landman estima que un alquiler de tres o cuatro días del recinto completo —arena, teatros, restaurantes y concesiones— podría quedar por debajo de los 10 millones de dólares. A eso se suma el permiso municipal para cortar calles aledañas, valorado entre 60.000 y 132.000 dólares, según las mismas fuentes.

Venden la basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce como artículos de colección
Cada cubo costaba 25 dólares y la colección se agotó en un día (NYC Garbage)

El vestido de novia fue diseñado por Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture “en estrecha colaboración con la novia”, según confirmó un representante de Swift a Rolling Stone. El diseñador también vistió al novio con un traje de la misma firma.

Sin imágenes definitivas, fuentes familiarizadas con el trabajo de Anderson y la casa Dior estiman que la prenda podría valer entre 100.000 y 500.000 dólares, aunque existe la posibilidad de que la cantante no haya pagado ese precio.

“Podría ver perfectamente cómo Christian Dior querría asociarse con ella en este momento y podría ofrecerle algo como regalo o darle un gran trato porque tienen una amistad cercana", señaló Tracy Taylor Ward, directora creativa de la firma de planificación de eventos Tracy Taylor Ward Design.

Ambos novios lucieron calzado de Christian Louboutin a medida. Los precios de catálogo de la marca rondan los 1.000 dólares para mujer y 1.250 dólares para hombre, aunque el carácter personalizado de las piezas eleva ese valor.

Especialistas del sector estiman que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce pudo costar entre 20 y 25 millones de dólares, aunque la pareja no confirmó cifras (REUTERS/Adam Gray)
Especialistas del sector estiman que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce pudo costar entre 20 y 25 millones de dólares, aunque la pareja no confirmó cifras (REUTERS/Adam Gray)

La iluminación y producción del recinto podría haber costado entre 350.000 dólares y varios millones, de acuerdo con las estimaciones de Landman y Ward.

La decoración —con cortinas y estructuras de madera para transformar la arena en un espacio íntimo— y la florería se estiman en alrededor de 1 millón de dólares cada una.

En cuanto a la comida, Ward calcula entre 1.000 y 2.000 dólares por persona, con estaciones de bocadillos que incluyeron nuggets de pollo con caviar. Rolling Stone también reportó que la pareja realizó un pedido nocturno de pizza al local neoyorquino Mama’s TOO!

Días antes de la boda, la pareja donó 26 millones de dólares repartidos entre 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos.

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