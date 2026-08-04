BTS reactivó su gira Arirang en Nueva Jersey y ya palpita su llegada a Latinoamérica

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BTS puso en marcha la segunda etapa de su gira mundial Arirang con un recital en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y convirtió ese regreso en una señal del nuevo momento que atraviesa el grupo tras su reencuentro completo sobre los escenarios.

El concierto del 1 de agosto abrió el tramo norteamericano del tour y volvió a colocar el foco sobre una gira que ya agotó millones de entradas, moviliza economías locales y alimenta la expectativa de ARMY en América Latina, donde la banda iniciará en octubre una de las escalas más esperadas del año.

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BTS reactivó la gira Arirang con un show en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y abrió la segunda etapa de su tour mundial - (Créditos: BIGHIT Music)

Según informó People, el show en Nueva Jersey marcó la primera presentación de BTS en ese estadio en siete años. El medio detalló que el recital reunió canciones del nuevo álbum Arirang con tramos de catálogo que mantienen un peso central en la relación del grupo con su público. La noche incluyó “Hooligan” como apertura, además de “Dis-ease” y “RUN” dentro del segmento de canciones sorpresa, una de las secciones con mayor respuesta dentro de la gira.

El tour había comenzado el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, pocas semanas después de la publicación de Arirang, el 20 de marzo. La gira se convirtió desde su arranque en una pieza clave dentro del regreso de la banda, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, después del período que siguió al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, completado por los integrantes en junio de 2025.

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La gira Arirang llevará a BTS por Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil desde octubre dentro de su tramo por Latinoamérica - (Europa Press)

Ese contexto amplía el alcance del tour más allá del calendario de conciertos. Para BTS, Arirang representa el primer gran despliegue internacional con los siete miembros activos otra vez en una misma etapa creativa y en una misma agenda global. La gira aparece así como una instancia de relanzamiento artístico y comercial para un grupo que había mantenido presencia pública a través de trabajos individuales, apariciones especiales y proyectos paralelos, pero que ahora vuelve a presentarse con una narrativa colectiva.

Esta nueva etapa también está dentro de una secuencia de alta exposición internacional. El 19 de julio, antes del regreso al MetLife, los siete integrantes participaron del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, una aparición que reforzó la proyección global del grupo en un escenario de alcance masivo.

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El recital de BTS en Nueva Jersey fue la primera presentación del grupo en el MetLife Stadium en siete años, según informó People - (Europa Press)

A eso se sumó la reciente decisión de no presentar Arirang a los Premios Grammy 2027 después de la creación de una categoría específica para pop asiático. “Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por sí misma, más allá de regiones o idiomas”, expresaron los integrantes en un comunicado compartido en los respectivos perfiles personales de Instagram de los miembros.

Para ARMY, el tour también funciona como un episodio con un valor particular. No se trata solo de una nueva serie de shows, sino del reencuentro pleno con una banda que durante años construyó una relación transnacional basada en comunidad, identificación y seguimiento sostenido.

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El tour Arirang comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur, después del lanzamiento del álbum Arirang y del regreso de los siete integrantes tras el servicio militar - (Europa Press)

La vuelta de los siete miembros a una gira mundial después de una pausa prolongada refuerza esa dimensión afectiva y colectiva. En cada ciudad, el despliegue de vestimenta temática, carteles, encuentros entre fans y circuitos de actividades paralelas muestra que el fenómeno excede la lógica del recital y toma la forma de una experiencia compartida de escala global.

La dimensión de ARMY también aparece en los números. La información difundida sobre la gira indicó que las primeras 41 fechas agotaron más de 2,4 millones de entradas, una cifra que empujó la incorporación de nuevas ciudades al itinerario.

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El recorrido completo contempla más de 80 conciertos en 34 países, con escalas en Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y América Latina. Ese nivel de demanda confirma que la base de seguidores se mantiene como una estructura de movilización global con capacidad para agotar estadios y activar consumos asociados en cada mercado.

BTS consolidó con Arirang su primer gran despliegue internacional con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook activos en una misma agenda global - REUTERS/Kai Pfaffenbach

El impacto económico del tour se volvió uno de los ejes más visibles del regreso del grupo. Un artículo publicado por The Guardian señaló que el paso de BTS por Estados Unidos genera un movimiento comparable al de otros grandes eventos internacionales.

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La banda tiene previstos 14 conciertos en seis ciudades estadounidenses entre agosto y septiembre, y cada escala impulsa actividad en hotelería, transporte, comercio minorista, gastronomía y entretenimiento.

La gira de BTS ya agotó más de 2,4 millones de entradas en sus primeras 41 fechas y suma más de 80 conciertos en 34 países - (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

De acuerdo con The Guardian, cuatro shows con entradas agotadas celebrados en Las Vegas en mayo dejaron una actividad económica estimada en 340 millones de dólares. El diario británico añadió que el efecto del grupo alcanza tanto a grandes cadenas hoteleras como a pequeños comercios de barrio, un patrón que vuelve a aparecer en las ciudades incluidas dentro del proyecto “BTS The City – Arirang”, impulsado por HYBE con aliados locales.

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Ese programa busca extender la experiencia del tour más allá del estadio. The Guardian describió que en Nueva York y sus alrededores los fans pueden recorrer mapas con restaurantes, centros culturales, muestras y puntos de encuentro vinculados con la banda y con la cultura coreana.

La gira de BTS ya agotó más de 2,4 millones de entradas en sus primeras 41 fechas y suma más de 80 conciertos en 34 países - REUTERS/Mario Anzuoni

El Centro Cultural Coreano de Nueva York funciona como uno de esos nodos, con actividades para seguidores, productos temáticos y propuestas asociadas a gastronomía, belleza y tecnología. El artículo del diario británico citó además a representantes del sector cultural y comercial que vincularon el fenómeno con un mayor interés por el idioma coreano, el turismo y distintas expresiones culturales del país asiático.

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La circulación de ese consumo temático aporta una segunda capa al impacto económico. El tour no impulsa solo la venta de entradas, sino también reservas hoteleras, vuelos, transporte urbano, compras de merchandising, visitas a exhibiciones, consumo gastronómico y experiencias promocionales ligadas a marcas asociadas.

The Guardian señaló que el tour de BTS impulsa actividad económica en hotelería, transporte, comercio, gastronomía y entretenimiento en cada ciudad - (HYBE/BIGHIT MUSIC)

En el caso del show del MetLife, People detalló que Samsung, socio global de la gira, montó activaciones en la ciudad de Nueva York y en el estadio, con pruebas de dispositivos y espacios de interacción para los asistentes. Esa clase de alianzas amplía la escala comercial del tour y vuelve más visible la capacidad de convocatoria del grupo fuera del concierto en sí.

En el plano musical, la gira Arirang también ordena una nueva narrativa para la banda. El nombre del álbum y del tour remite a una canción popular coreana de larga tradición, reinterpretada durante generaciones. Esa referencia conecta el presente global del grupo con una raíz cultural local y le da al proyecto un marco simbólico que combina industria, identidad y circulación internacional.

BTS decidió no presentar Arirang a los Premios Grammy 2027 y sostuvo que su música debe ser escuchada más allá de regiones o idiomas - (X)

La próxima parada que concentra la atención del fandom es América Latina. El tramo regional comenzará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre, seguirá en Lima el 9 y 10, pasará por Santiago de Chile el 16 y 17, llegará a Buenos Aires el 23 y 24, y cerrará en São Paulo el 28, 30 y 31 de octubre.

La serie de conciertos incluye a México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina entre los países confirmados dentro del calendario latinoamericano de 2026. En Argentina, la banda ofrecerá dos recitales en el Estadio Único de La Plata con producción local de DF Entertainment.