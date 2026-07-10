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Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que la cantante cubrió los costos por cierres de calles, tráfico y seguridad para la celebración

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Las citas de Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York por el permiso para su boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden (Instagram/TravisKelce)

Taylor Swift abonó más de 160.000 dólares a la ciudad de Nueva York por el permiso requerido para celebrar su boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden (MSG) los días 2 y 3 de julio, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa el viernes.

“Taylor Swift ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que superó los 160.000 dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento“, declaró Mamdani a los medios.

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El alcalde precisó que ese permiso “se finalizó, creo, en los días previos al evento”, según recogió Variety.

El monto cubrió los gastos de cierre de calles, gestión del tráfico y las horas extra del personal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que desplegó decenas de agentes durante los tres días de actividad en torno al recinto de Midtown Manhattan.

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La contratación de servicios públicos para eventos privados de gran escala y el cobro del permiso correspondiente al organizador es un procedimiento estándar en la ciudad.

La ciudad de Nueva York aplicó a la boda de Taylor Swift el procedimiento estándar de cobro de servicios públicos para eventos privados de gran escala (REUTERS/Shannon Stapleton)
La ciudad de Nueva York aplicó a la boda de Taylor Swift el procedimiento estándar de cobro de servicios públicos para eventos privados de gran escala (REUTERS/Shannon Stapleton)

La ceremonia reunió a más de 1.000 invitados, entre celebridades, deportistas, familiares y amigos cercanos de la pareja. Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie actuaron durante el festejo.

Los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad (NDA) y no se permitió el uso de teléfonos ni fotografías en el interior del recinto, que fue transformado en un espacio íntimo con cortinas y estructuras de madera.

Mamdani calificó el evento como parte de “una serie de celebraciones tanto históricas como generacionales” para la ciudad, que en este verano también acogió el primer campeonato de los New York Knicks en 53 años, la Copa del Mundo de la FIFA y los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, de acuerdo con Associated Press.

El permiso para el evento cubrió cierres de calles, control del tráfico y horas extra del NYPD en Midtown Manhattan (REUTERS/Angelina Katsanis)
El permiso para el evento cubrió cierres de calles, control del tráfico y horas extra del NYPD en Midtown Manhattan (REUTERS/Angelina Katsanis)

¿Cuánto costó la boda de Taylor Swift?

Sin cifras oficiales ni imágenes del interior del recinto, los especialistas del sector estiman que la celebración pudo rondar entre 20 y 25 millones de dólares.

Esa proyección corresponde a Lindsay Landman, planificadora de eventos de lujo con más de 20 años de experiencia, según publicó Rolling Stone. Ni Swift ni Kelce han confirmado ninguna estimación.

El alquiler del MSG explica una parte sustancial del gasto. Según Rolling Stone, TMZ sitúa el costo en 1 millón de dólares por noche, mientras que The New York Times apunta a un rango de entre 600.000 y 800.000 dólares por jornada, con fuentes del sector que elevan la cifra hasta 1,6 millones por dos días.

Landman estima que un alquiler de tres o cuatro días del recinto completo —arena, teatros, restaurantes y concesiones— podría quedar por debajo de los 10 millones de dólares.

El vestido de novia fue diseñado por Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture “en estrecha colaboración con la novia”, según confirmó un representante de Swift a Rolling Stone. Anderson también vistió al novio con un traje de la misma firma.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a más de 1.000 invitados y contó con actuaciones de Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie (AP/John Locher)
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a más de 1.000 invitados y contó con actuaciones de Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara y Fergie (AP/John Locher)

Sin imágenes definitivas, fuentes familiarizadas con el trabajo del diseñador y la casa Dior estiman que la prenda podría valer entre 100.000 y 500.000 dólares, aunque existe la posibilidad de que la cantante no haya pagado ese precio.

“Podría ver perfectamente cómo Christian Dior querría asociarse con ella en este momento y podría ofrecerle algo como regalo o darle un gran trato porque tienen una amistad cercana", señaló Tracy Taylor Ward, directora creativa de la firma de planificación de eventos Tracy Taylor Ward Design, en declaraciones recogidas por Rolling Stone.

Ambos novios lucieron calzado de Christian Louboutin a medida. Los precios de catálogo de la marca rondan los 1.000 dólares para mujer y 1.250 dólares para hombre, aunque el carácter personalizado de las piezas eleva ese valor.

La iluminación y producción del recinto pudo haber costado entre 350.000 dólares y varios millones, según las estimaciones de Landman y Ward.

La decoración y la florería se calculan en alrededor de 1 millón de dólares cada una.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron
Especialistas del sector estiman que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce pudo costar entre 20 y 25 millones de dólares, aunque la pareja no confirmó esa cifra (Instagram/@taylorswift)

En cuanto a la comida, Ward calcula entre 1.000 y 2.000 dólares por persona, con estaciones de bocadillos que incluyeron nuggets de pollo con caviar.

Rolling Stone también reportó que la pareja realizó un pedido nocturno de pizza al local neoyorquino Mama’s TOO!

Días antes de la ceremonia, Swift y Kelce donaron 26 millones de dólares repartidos entre 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos.

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