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Retiro: tres personas resultaron heridas por un choque entre dos autos

Los equipos de asistencia del SAME trasladaron a dos mujeres y a un hombre al Hospital Fernández

Choque múltiple en Retiro
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En la autopista Presidente Arturo Illia, a la altura de Avenida del Libertador y en dirección hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, se produjo una colisión múltiple entre dos automóviles. El siniestro dejó un saldo de tres personas heridas, quienes recibieron atención médica en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los equipos asistieron a dos mujeres adultas y a un hombre, todos trasladados en ambulancia al Hospital Fernández para su evaluación y tratamiento. Los organismos de seguridad vial señalaron que el tránsito permanece parcialmente restringido durante la intervención de los profesionales sanitarios y la remoción de los vehículos involucrados.

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Fuentes del SAME informaron que los pacientes presentaban lesiones de diversa consideración. En el sitio intervinieron también efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes colaboraron en el operativo de seguridad y en la coordinación del tránsito.

El episodio generó demoras en la circulación por la zona y las autoridades recomendaron utilizar rutas alternativas hasta la normalización total del servicio.

Automóvil Audi blanco con frente destrozado, rueda delantera derecha doblada, dos agentes de policía y otros vehículos en una calle de asfalto
Un automóvil Audi blanco con severos daños frontales permanece en el lugar de un choque múltiple en Retiro, con personal policial y otros vehículos presentes en la escena.

Sin embargo, no fue el único incidente vial que hubo en este primer lunes de agosto. En la Avenida Francisco Beiró, en la intersección con Caracas y Máximo Zamudio, se registró una colisión simple entre dos motocicletas. El incidente ocurrió en el número 2391 de esta arteria porteña y generó la intervención de servicios de emergencia en la zona.

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Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente para asistir a los involucrados, mientras la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aseguró el área y colaboró en la regulación del tránsito. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre la cantidad de heridos ni sobre el estado de salud de los motociclistas.

El siniestro provocó demoras en la circulación vehicular y alteró la rutina habitual del barrio porteño de Agronomía, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas optar por caminos alternativos mientras continuaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.

Automóvil plateado con el parachoques y la parte frontal dañados, en una carretera asfaltada. Otros vehículos y una barandilla metálica son visibles
Un automóvil gris con daños frontales permanece en una carretera de Retiro tras un choque múltiple.

Más temprano, una persecución policial en el barrio porteño de Palermo terminó con un patrullero embistiendo a una moto, hecho que dejó un joven herido y un detenido. El incidente ocurrió poco antes de las cinco de la mañana sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura de Nicaragua, frente a una sucursal bancaria y cerca de la base del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

La secuencia se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14 B observó a dos hombres en moto circulando a gran velocidad y sin casco. Tras ignorar la orden de detención, los sospechosos comenzaron a huir. Uno de ellos se arrojó del vehículo en movimiento, mientras el conductor continuó en contramano por varias calles hasta impactar contra un móvil policial.

Ambos ocupantes de la moto recibieron atención médica en el lugar. Uno fue detenido y el otro trasladado al Hospital Rivadavia con politraumatismos. Entre las pertenencias halladas figuraba una mochila de reparto, aunque no quedó claro si tenía relación con algún delito.

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