El escenario electoral hacia 2027: mayoría a favor de un cambio y preocupación por la situación económica

Gustavo Córdoba advirtió que el Gobierno perdió apoyo de sectores que lo habían acompañado en comicios anteriores

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En Argentina, el pulso social marca una preferencia mayoritaria por un cambio de gobierno. Un informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló que el 61,9% de los argentinos votaría por un cambio de gobierno, mientras que solo el 33% prefiere mantener la gestión actual.

El analista político Gustavo Córdoba señaló en Infobae en Vivo que el Gobierno nacional enfrenta un escenario adverso por la pérdida de adhesión de sectores que lo apoyaron en elecciones anteriores. “La gente que antes lo apoyaba, dejó de apoyarlo”, afirmó el consultor.

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Además, precisó que entre el 60% y el 65% de la ciudadanía está convencida de participar en las próximas elecciones, mientras que el resto muestra desinterés o desconfianza en el proceso. Córdoba recordó que en los últimos comicios legislativos, el ausentismo electoral superó el 50% en varias provincias.

El analista político subrayó que la demanda de cambio no equivale automáticamente a un respaldo electoral directo a la oposición. “No es que no hay nada enfrente. Enfrente hay una mayoría más que consistente”, resaltó Córdoba. El consultor ejemplificó que, en un escenario donde el 60% quiere cambiar de gobierno, el oficialismo enfrenta un “semáforo amarillo”, y si ese porcentaje crece al 70%, el panorama se vuelve “semáforo rojo”.

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Un informe de Zuban Córdoba y Asociados indicó que el 61,9% de los argentinos votaría por un cambio de gobierno rumbo a las elecciones de 2027 (NA)

Inflación, tarifas y fragmentación política

Córdoba explicó que la situación económica constituye el principal motor del descontento social. Detalló que el 70% de los argentinos enfrenta dificultades por el aumento de los precios del transporte, el gas y la luz.

“Las facturas que están llegando esta semana son dolorosísimas para la mayoría”, sostuvo el consultor. El ingreso de los hogares no alcanza para cubrir los gastos básicos y, según Córdoba, la apuesta gubernamental sigue centrada en la cuestión financiera, mientras la actividad productiva no muestra signos de reactivación en el interior del país.

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El analista advirtió que el Gobierno necesita controlar la inflación y el valor del dólar, así como mejorar el poder adquisitivo de las familias para mantener sus posibilidades electorales.

Al mismo tiempo, Córdoba consideró que la fragmentación de la oposición es otro elemento que puede favorecer al oficialismo hasta la elección de octubre del año siguiente. “Cualquiera de estas cuatro que se caiga genera un escenario de inestabilidad muy real para el gobierno”, explicó.

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En su visión, para evitar una segunda vuelta electoral, el oficialismo debería asegurar un núcleo duro de votantes que supere el 40% en primera vuelta. No obstante, Córdoba remarcó que el rechazo hacia el gobierno es tan alto que considera difícil alcanzar ese objetivo sin cambios estructurales en la gestión.

Entre el 60% y el 65% de la ciudadanía afirma que participará en las próximas elecciones, en un contexto de desinterés y desconfianza electoral (NA)

El rol de las candidaturas y la imagen de Milei

El especialista calificó como “un dolor de cabeza enorme” la situación interna que genera la figura de Victoria Villarruel en el oficialismo. También mencionó el posible impacto de candidaturas como la del pastor Gebel, que podrían retener votos del espacio libertario y afectar la base electoral del gobierno.

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Córdoba diferenció que, aunque algunos dirigentes peronistas creen que Gebel podría restar votos a su espacio, la conversación digital y el perfil del candidato se vinculan al electorado libertario.

Sobre la imagen de Javier Milei, el consultor afirmó que el presidente cuenta con poco más del 30% de imagen positiva y más del 70% de imagen negativa. “Milei en términos de imagen está mal”, afirmó Córdoba, y agregó que otros dirigentes como Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof superan al presidente en imagen positiva.

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Según Córdoba, la centralidad política de Milei reside en la economía. Si logra estabilizar variables como la inflación y el dólar, aumentan sus chances de reelección. Sin embargo, cualquier desviación en estos aspectos puede fortalecer el voto de rechazo.

La situación económica aparece como el principal factor del descontento social por la inflación y el aumento de tarifas de transporte, gas y luz (NA)

Debate sobre las PASO y experiencias previas

Respecto a la valoración sobre el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El consultor señaló que los dos triunfos del antiperonismo en competencia democrática, en 2015 y 2023, ocurrieron con PASO.

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“Tanto Macri como Milei fueron electos gracias a las PASO”, afirmó. Córdoba consideró que eliminar este sistema sería un error para el oficialismo, ya que las PASO permiten filtrar candidaturas y enviar señales de advertencia a los gobiernos.

Córdoba ejemplificó con la elección de 2019, cuando el resultado de las PASO permitió al gobierno de Mauricio Macri maniobrar y reducir la diferencia con Alberto Fernández en las generales. Para el consultor, las PASO transparentan la competencia y evitan la dispersión de candidaturas.

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El consultor sostuvo que el oficialismo necesita controlar la inflación, el dólar y el poder adquisitivo para sostener sus chances electorales (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Coaliciones políticas y perspectiva electoral

Al mismo tiempo, sostuvo que resulta prácticamente imposible enfrentar a Milei sin construir grandes coaliciones opositoras. “El dilema es que si no es por coalición es prácticamente imposible”, afirmó. Córdoba indicó que la polarización extrema de la región impulsa a que las posiciones de los candidatos sean nítidas, relegando a los moderados.

El consultor señaló que la economía determinará el voto en las próximas elecciones. Si la situación mejora, el oficialismo puede recuperar apoyo. Si persisten las dificultades, la sociedad buscará alternativas para castigar al gobierno. Córdoba concluyó que la tendencia de los últimos comicios muestra un voto orientado al rechazo más que a la adhesión a propuestas, y que el camino hacia octubre se presenta complejo para el oficialismo.

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