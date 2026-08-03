La azúcar salvadoreña se posiciona como la mayor exportación agroindustrial en lo que va de 2026, según el Banco Central

Una pila de azúcar blanco granulado y una sección transversal de caña de azúcar fresca se exhiben sobre una superficie neutra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector azucarero de El Salvador atravesó un semestre histórico según los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), que muestran un avance sin precedentes en el volumen y el valor de las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones de azúcar impulsó la balanza comercial nacional y posicionó el producto entre los principales generadores de divisas para el país.

Entre enero y junio de 2026, el azúcar encabezó la lista de bienes agroindustriales enviados al exterior, consolidando su aporte a la economía salvadoreña en un contexto de creciente demanda internacional.

Los datos oficiales del BCR confirman que el rubro azucarero vivió un salto importante respecto al año anterior. Las últimas cifras sitúan el valor exportado de azúcar y artículos de confitería en niveles inéditos durante el primer semestre de 2026. Este repunte se explica tanto por el aumento de los precios internacionales como por el fortalecimiento de los vínculos comerciales con mercados extrarregionales.

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La tendencia positiva se reflejó en los ingresos generados y en el saldo favorable de la balanza comercial, que pasó a terreno positivo después de varios periodos de cifras negativas.

El azúcar salvadoreño, reconocido por su calidad y competitividad, se consolidó como el principal producto agroindustrial de exportación, desplazando a otros rubros tradicionales.

La balanza comercial del azúcar en El Salvador pasó de un saldo negativo en junio de 2025 a un resultado positivo de US$252.07 millones en junio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva.

Según el Banco Central de Reserva, la mayor parte de los envíos corresponde a “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”, partida que lideró las ventas internacionales tanto por volumen como por valor. Este desempeño se tradujo en un impacto directo sobre la generación de divisas y el empleo rural, sectores que dependen en gran medida del dinamismo exportador de la agroindustria.

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Estados Unidos, China y Marruecos se consolidan como principales destinos

El análisis de los datos semestrales revela que Estados Unidos y China se mantienen como los mercados más relevantes para el azúcar y los productos de confitería de El Salvador.

Según el BCR, en los primeros seis meses de 2026, las ventas dirigidas al mercado estadounidense alcanzaron US$74.8 millones, cifra que representa casi el 40% del total exportado en el rubro.

Dentro de este monto, la partida “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido” sumó US$60.5 millones. Este producto encabeza las preferencias de la industria alimentaria de Norteamérica, que reconoce la calidad y la consistencia del azúcar salvadoreño.

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Por su parte, la República Popular China consolidó su posición como el segundo socio comercial en importancia, con compras por US$48.8 millones en el semestre.

La relación comercial con China ha crecido sustancialmente en los últimos años, impulsando la estrategia de diversificación de destinos que promueven los exportadores locales. Esta apertura ha permitido a El Salvador sortear los desafíos de los precios internacionales y mantener la competitividad en mercados altamente exigentes.

Estados Unidos y China lideraron las compras de azúcar y confitería salvadoreñas entre enero y junio de 2026, con US$74.8 millones y US$48.8 millones respectivamente, según el Banco Central de Reserva.

El tercer destino relevante para el azúcar salvadoreño fue Marruecos, que importó US$20.9 millones en productos durante el periodo analizado. Este mercado africano superó a varios países centroamericanos y se posicionó por encima de socios históricos. El BCR atribuye este fenómeno a la existencia de acuerdos comerciales y a la capacidad del sector para satisfacer la demanda de compradores internacionales con altos estándares de calidad.

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El balance presentado por el BCR para el primer semestre de 2026 confirma la relevancia estratégica del sector azucarero en la economía nacional, así como la capacidad de El Salvador de adaptarse a las tendencias del comercio global y continuar generando valor a partir de sus principales productos agroindustriales.