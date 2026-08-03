Uruguay reabre la agenda de vacunación contra el meningococo tras la llegada de 343.000 dosis

Se reabre la agenda de vacunación contra el meningococo en Uruguay (Archivo/EFE/Alejandro Prieto)

Guardar

La agenda para la vacunación contra el meningococo en Uruguay se reabre este lunes con la llegada al país de 343.000 dosis. La intención de las autoridades es que todos los niños de entre 2 y 18 años reciban la inoculación, aunque esto se habilitará de manera paulatina. En Uruguay hubo un aumento inusual de casos de esta enfermedad potencialmente grave.

“El lunes a las 8.20 de la mañana llegan 343.000 vacunas al Uruguay. Agradeciendo una compra que hicimos al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud y en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Paulatinamente, en las próximas semanas, vamos a incorporar a los niños de 9 y 10 años y vamos a seguir con los de 13, 14 y 15”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

La agenda de este lunes se abre para los niños de 9 y 10 años; y continúa abierta para los de 13, 14 y 15 años.

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)

El objetivo de las autoridades es que en agosto estén cubiertos todos los menores de entre 2 y 18. La ministra celebró que las familias hayan respondido de manera favorable a la política que diseñó su cartera.

En una primera instancia, el gobierno había definido inocular a niños de 9 y 10 años, pero la agenda colapsó.

Cómo agendarse

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en su página web una serie de pasos para agendarse:

Ingresar a www.gub.uy/msp Seleccionar el botón “Agenda Meningocócica” en la portada. Leer la información sobre los grupos de edad habilitados. Elegir la región del país. Seleccionar el vacunatorio, la fecha y el horario disponibles. Verificar la recepción del correo electrónico de confirmación de la reserva.

Foto de archivo. (EFE/Federico Anfitti)

El ministerio informó que “la implementación de la agenda web permite organizar la vacunación de acuerdo con la capacidad operativa de cada vacunatorio, optimizando los recursos disponibles y contribuyendo a reducir las asimetrías en el acceso en todo el territorio nacional”.

PUBLICIDAD

Quienes no encuentren horarios disponibles en un determinado vacunatorio podrán seleccionar otro centro o una fecha diferente, de acuerdo con la disponibilidad de cupos. La recepción del correo electrónico de confirmación constituye la constancia de que la reserva quedó correctamente registrada.

Las personas que ingresen a la agenda deberán verificar que el niño, niña o adolescente pertenezca al grupo de edad habilitado. Al momento de concurrir al vacunatorio se comprobará que cumpla con los criterios establecidos, aclara la autoridad sanitaria uruguaya.

Las vacunas se pueden recibir sin ningún costo. Forman parte del esquema nacional de vacunación del país.

La enfermedad meningocócica es poco frecuente, pero puede evolucionar de manera rápida y provocar cuadros graves, como meningitis o sepsis. De hecho, el MSP tomó esta serie de medidas tras la confirmación de 23 casos y de siete fallecimientos, que explican el aumento inusual que hubo.

PUBLICIDAD

Polémica con la oposición

El colapso que hubo en la agenda de la vacunación contra el meningococo generó una polémica política en Uruguay. Dirigentes de la oposición le plantearon a la ministra que debe “ser clara” y “dar certezas”.

“En estos últimos días hemos recibido varias consultas de los padres preocupados en cuanto a cuándo se van a recibir las dosis, en qué cantidad, cómo va a ser el tema de la agenda porque se abrió hace unos días y luego nadie más pudo agendarse”, planteó en una rueda de prensa del diputado del opositor Partido Nacional José Luis Satdjian.

El dirigente fue subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Quizás ahora que están del lado del Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública se pueda apreciar la dificultad que implica conseguir vacunas para un país como Uruguay”, planteó en referencia a la “puja” que existe entre países.

PUBLICIDAD