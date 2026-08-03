Crimen y Justicia
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“Si hubiera ido, estaría desaparecida”: el escalofriante relato de una joven que casi cae en una falsa oferta laboral antes del femicidio de Mailén Antonich

El pasado 20 de julio, Luz Ledesma compartió su impactante experiencia en redes sociales. El descuido del supuesto empleador que le permitió percatarse del engaño

“Si hubiera ido, estaría desaparecida”: una joven alertó sobre una oferta laboral falsa antes del crimen de Mailén Antonich en Mar del Plata

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Mientras avanza la investigación para esclarecer el femicidio de Juana Mailén Antonich, la mujer de 24 años que había desaparecido en Mar del Plata tras salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral y cuyo cuerpo fue hallado este domingo envuelto en una sábana y oculto debajo de un contenedor, en las redes sociales se viralizó el escalofriante relato de una joven que contó su experiencia personal sobre cómo estuvo a pocos minutos de caer en una falsa propuesta de trabajo.

Si hubiera ido, estaría desaparecida”, aseguró Luz Ledesma en su video, el cual tomó una relevancia mayor luego de que se confirmara el crimen de Mailén.

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Según explicó Luz en sus redes sociales, falsos empleadores intentaron captarla mediante una maniobra similar de la que fue víctima Mailén: le ofrecieron un supuesto trabajo y la citaron a una entrevista que, de acuerdo a lo que concluyó luego de las conversaciones que mantuvo con la supuesta captadora, podría haberse tratado de un intento de secuestro.

Luz compartió su relato el pasado lunes 20 de julio, 13 días antes del hallazgo del cuerpo de Mailén, y así contó la alarmante situación que atravesó en plena búsqueda laboral. “Vengo a contar cómo casi me secuestran por ir a buscar trabajo. Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida. Hace dos semanas, en mi ciudad, Mar del Plata, vi un anuncio en un grupo de trabajo que decía que buscaban chicas de entre 18 y 35 años para trabajar de depiladoras láser en una estética”, comenzó.

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“Si hubiera ido, estaría desaparecida”: una joven alertó sobre una oferta laboral falsa antes del crimen de Mailén Antonich en Mar del Plata
Luz comenzó a sospechar al recibir respuestas del falso empleador en horas de la noche.

A pesar de su falta de experiencia en el rubro, Luz decidió postularse al observar que contaría con capacitaciones previas para el puesto a ocupar. “Le hablo a la chica y me preguntó si tenía disponibilidad horaria full time. Yo le dije que no porque estudio... yo ya diciéndole dónde y a qué hora estudio... terrible. Me dijo ‘bueno, genial, sos el tipo de persona que estamos buscando’. Me pidió que le mande fotos mías porque, al ser una estética, necesitaban que esté pulcra”, explicó.

En ese contexto, Luz comenzó a sospechar de que algo no andaba bien al notar que las respuestas que recibía a sus mensajes eran durante la noche. “Me parecía raro que me contestaba a las 11, 12 o 1 de la mañana. Imaginé que, como era dueña de la estética, estaría ocupada”, señaló.

La persona que oficiaba de supuesta reclutadora le insistía a Luz para que le enviara fotos “actuales” y finalmente coordinó una entrevista en un edificio ubicado “enfrente de una plaza”. Sin embargo, cada vez que Luz preguntaba el nombre de la estética, su consulta era ignorada.

“La busqué en redes y no aparecía. Después me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial. Cómo va a ser tan pelot…, ni para secuestrar servís. Qué terrible que por buscar trabajo pasen estas cosas. Cuando le dije que parecía falsa, me contestó: ‘Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA’”, recordó.

A raíz de ese intercambio, y luego de que Luz descubriera las verdaderas intenciones detrás de la supuesta oferta laboral, la persona dejó de responderle y la joven decidió hacer pública su experiencia para prevenir a otras mujeres.

“Le escribí al administrador del grupo y me dijo que eliminaron el anuncio porque la cuenta había sido denunciada. Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo. Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta”, completó la joven.

El caso

El testimonio de Luz se viralizó en las últimas horas, luego de que este domingo personal de la Policía Bonaerense hallara el cuerpo de Juana Mailén Antonich en el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki, en la zona sur de la ciudad balnearia.

Mailén, madre de dos hijas de 1 y 6 años, salió de su casa la tarde del sábado 1° de agosto para asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

Femidico Mar del Plata - Juana Mailén Antonich
Juana Mailén Antonich tenía 24 años y dos hijas de 1 y 6

Según denunció su hermano Walter Antonich en la Comisaría 16 marplatense, la joven había sido contactada a través de Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel. Un chofer pasó a buscarla por su casa y la dejó en el mencionado balneario. Esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella. El último registro de actividad de su WhatsApp fue a las 17:04, cuando publicó un estado en el que se veía el ingreso al predio.

Al advertir que no regresaba y que su teléfono permanecía apagado, sus familiares comenzaron una desesperada búsqueda. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook para intentar recuperar la conversación con quien le había ofrecido el supuesto trabajo y, con esos datos más la imagen que publicó del lugar, llegaron hasta el balneario.

"Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho“, recordó Luis, tío de la joven, en declaraciones televisivas. Según su relato, cuando regresaron al lugar, vieron a dos hombres “prendiendo fuego en los tachos”, por lo que llamaron al 911.

Femicidio Mar del Plata
El lugar donde apareció el cuerpo de Mailén/El tacho de 200 litros donde los serenos estaban quemando elementos antes de ser detenidos

Cuando la policía arribó al lugar, los sospechosos intentaron escapar entre los árboles, aunque fueron detenidos a pocos metros. Durante el rastrillaje posterior, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén detrás de una casilla utilizada por los serenos del complejo. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. A pocos metros también apareció un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración, que continúa siendo peritado.

La madre de la víctima sostuvo que su hija había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba trabajar para mantener a sus hijas. “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, busca reconstruir qué ocurrió desde que Antonich ingresó al balneario hasta el momento del ataque. Entre las medidas pendientes figuran el análisis de las cámaras de seguridad del predio, las pericias sobre los elementos secuestrados en la escena y la indagatoria de los dos detenidos.

La autopsia

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, según indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El examen forense determinó, además, que la joven presentaba varias heridas de arma blanca y lesiones compatibles con un intento de defensa en los brazos y las piernas, un dato que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de que intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

El preliminar de la autopsia coincide con las lesiones que tenían Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), ambos detenidos por el femicidio. Este lunes serán indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata, a cargo del caso.

Cuatro personas, dos con uniforme de policía y dos de civil, de pie frente a un cartel azul y blanco de la Comisaría Mar del Plata 5ta
Los dos detenidos fueron sometidos a una revisación médica, luego de la cual se constató que presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima

En paralelo, el conductor que trasladó a Antonich hasta el balneario, con quien, según la familia, estaba iniciando una relación sentimental, se presentó este domingo en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) acompañado por un abogado y se puso a disposición de la Justicia. Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que, por el momento, no fue indagado.

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