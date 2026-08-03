Partidos políticos tradicionales suman un total de 1.5 millones de panameños inscritos

La bandera de Panamá ondea sobre una fila de banderas con los nombres de partidos políticos panameños, y otras alegóricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La información más reciente disponible sobre el registro electoral panameño, al cierre de julio de este año, muestra un cambio estructural profundo en la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos.

Con un padrón de 3.180.334 electores habilitados para votar, el 51.30% no está inscrito en ningún colectivo político, mientras que apenas el 48.70% figura como afiliado a algún partido legalmente constituido o en formación.

Esta distribución implica que 1.548.725 ciudadanos conservan una vinculación formal con una organización partidaria, frente a más de 1.63 millones de panameños que optan por mantenerse al margen de la militancia orgánica, configurando una mayoría social “no inscrita” que desafía el modelo tradicional de competencia electoral basada en estructuras partidarias.

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Dentro de los afiliados, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) continúa siendo la fuerza con mayor número de adherentes, con 549.696 miembros, seguido por Realizando Metas (RM), con 277.459, Cambio Democrático (CD), con 260.842, el Partido Panameñista, con 236.383, y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), con 78.567.

Estas cifras, cotejadas con las series anteriores publicadas por la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) y reseñadas por medios nacionales, evidencian una combinación de relativa estabilidad en el total de afiliados, una lenta contracción en la membresía global de los partidos y un desplazamiento del peso relativo dentro del sistema, con el PRD moderando su hegemonía, el ascenso de RM y el papel de partidos tradicionales como CD y Panameñista, todo ello en un contexto donde la mayoría de los electores permanecen por fuera de cualquier inscripción partidaria.

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Estadística de la Dirección Nacional de Organización Electoral, del Tribunal Electoral.

Los datos del registro electoral panameño a julio de 2026 sintetizan varias tendencias políticas de fondo que resultan estratégicas para comprender la dinámica democrática del país en el periodo posterior a las elecciones generales de 2024.

Por primera vez de manera sostenida, los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político constituyen más de la mitad del padrón, lo que supone una ruptura con el patrón histórico de sistemas donde la afiliación partidista funcionaba como el canal predominante de participación política organizada.

De acuerdo con datos divulgados por el Tribunal Electoral y sistematizados por su Dirección Nacional de Organización Electoral, al cierre de diferentes cortes de 2026 se observa que entre el 48,8 % y el 48,7 % de los electores están inscritos en partidos legalmente constituidos o en formación, mientras que entre el 51,2 % y el 51,3 % permanece al margen de cualquier colectividad.

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Esta mayoría no afiliada se ha consolidado a lo largo del año, según reseñas periodísticas que recogen comunicados oficiales del TE, y ha sido señalada como un fenómeno inédito en el tablero político panameño contemporáneo.

En términos cuantitativos, la cifra de 1.548.725 ciudadanos afiliados implica una masa crítica importante de militancia potencial, pero distribuida de manera desigual entre los diferentes partidos.

Un trabajador electoral sujetaba una papeleta mientras se realizaba el conteo de votos en las últimas elecciones del domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El PRD retiene el liderazgo en membresía, con 549.696 inscritos, aunque medios especializados y publicaciones de análisis han destacado un ligero descenso respecto de cifras previas, cuando la colectividad alcanzaba más de 551.000 adherentes.

Realizando Metas aparece como el segundo partido en número de afiliados, concentrando 277.459 militantes.

Cambio Democrático, por su parte, suma 260.842 inscritos y se mantiene como otro de los grandes partidos de oposición, mientras que el Partido Panameñista agrupa a 236.383 miembros, y Molirena a 78.567, completando el bloque de las cinco organizaciones con mayor número de adherentes.

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Otros partidos, como el Frente Amplio por la Democracia (FAD), el Movimiento Otro Camino (MOCA), Alianza y el Partido Popular, contribuyen al total de afiliados con cifras comparativamente menores,pero significativas dentro del ecosistema de la competencia electoral.

Al referirse a los partidos políticos en formación, los datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral indican que registran un total de 5.551 inscritos, de los que 2.847 son parte de la agrupación Acción Ciudadana Independiente; 2.336 ciudadanos están afiliados al Partido Nacional Humanitario, y 368 son adherentes del Movimiento Radix.

Fotografía que muestra la fachada del Tribunal Electoral de Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Gabriel Rodríguez

Del total de inscritos en partidos políticos, hay 799.238 hombres y 749.487 mujeres. La información oficial revela que el PRD, Partido Alianza, Acción Ciudadana Independiente y el Movimiento Radix son las agrupaciones con mayoría de afiliación femenina.

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