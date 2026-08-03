Más de la mitad de los nicaragüenses quiere irse del país, la crisis impulsa la mayor intención de salida

La situación económica y la crisis política explicaron la presión migratoria en Nicaragua, según el informe de Hagamos Democracia NIC-CR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La intención de emigrar sigue registrando niveles elevados en Nicaragua, según revela el más reciente Informe Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua, elaborado por la organización Hagamos Democracia NIC-CR. De acuerdo con este estudio, 54.0% de los nicaragüenses encuestados aseguró que saldría del país si tuviera la oportunidad, mientras 39.6% respondió que no lo haría y 6.3% no sabe o prefirió no contestar.

Excluyendo las respuestas ambiguas, la proporción de quienes desean emigrar asciende a 57.7%, cifra que permite la comparación histórica con mediciones previas.

La encuesta detalla que la intención de salida varía de forma significativa según la edad y la situación laboral de los consultados. El rango etario más joven, de 18 a 25 años, concentra la mayor proporción de quienes desean abandonar el país, alcanzando 86.4%. Esta tendencia desciende de manera constante hasta ubicarse en un 10.0% entre quienes superan los 66 años.

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Los jóvenes de 18 a 25 años concentraron la mayor intención de emigrar en Nicaragua, con 86,4% frente a 10,0% entre los mayores de 66 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis por situación laboral, la disposición a emigrar resulta más marcada entre quienes se desempeñan en el sector informal, donde 78.1% expresó su deseo de marcharse. Entre quienes cuentan con empleo formal, la cifra es de 61.5%, mientras que en el segmento de trabajadores por cuenta propia el porcentaje se ubica en 50.0%. El informe subraya que estos datos muestran asociaciones, pero no permiten afirmar que la edad o el tipo de empleo sean factores determinantes por sí solos.

Entre quienes manifestaron querer salir del país, Estados Unidos concentran 57.3% como su destino preferido. Seguidos por Costa Rica con 19.7% y España con 18.8%. Otros destinos, como Panamá, agrupan proporciones menores.

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El informe aclara que los consultados podían elegir más de una razón para justificar su deseo de abandonar el país. La situación económica encabeza los motivos con 75.2%, seguida de la desesperanza ante la crisis política (42.1%). La falta de empleo y la carencia de libertades aparecen en 22.0% de los casos respectivamente, mientras que el acoso o intimidación es señalado por 8.4%.

Estados Unidos fue el principal destino de la emigración desde Nicaragua, seguido por Costa Rica y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración efectiva dentro del entorno familiar, de acuerdo con el documento de Hagamos Democracia NIC-CR, presenta una magnitud distinta a la intención declarada. El 16.7% de los encuestados afirmó que algún miembro de su familia migró en los últimos tres meses, mientras 83,3% respondió que no lo hizo. Al analizar la edad de quienes emigraron, 61.5% tenía entre 20 y 35 años y 32.3% entre 36 y 50 años. En conjunto, 93.8% de las personas migrantes familiares se encuentra en el rango de 20 a 50 años, aunque el informe advierte sobre el tamaño reducido de la submuestra.

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Las remesas y su impacto en los hogares nicaragüenses

Las remesas constituyen un componente relevante de la economía doméstica nicaragüense. El estudio indica que 40.7% de los hogares consultados recibe dinero enviado desde el exterior, mientras que 59.3% asegura no recibirlo. Entre los hogares que identificaron el país de origen de las remesas, Estados Unidos representa el 59.4%, Costa Rica el 21.3% y España el 15.6%. Panamá y otras naciones suman el porcentaje restante. El informe aclara que la pregunta únicamente identifica recepción y procedencia, sin medir montos, frecuencia ni grado de dependencia económica.

La recepción de remesas también evidencia diferencias según el sexo o género de la persona consultada. El 49.2% de las mujeres reportó recibirlas, frente a 33.8% de los hombres. El informe señala que otras categorías no se presentan por contar con menos de cinco casos, y advierte que la diferencia por sí sola no permite identificar las causas ni el grado de dependencia.

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La migración sigue figurando, según el informe, como una estrategia considerada por una parte amplia de la población consultada, vinculada principalmente a razones económicas y a la desesperanza generada por la crisis política.