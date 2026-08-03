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Más de la mitad de los nicaragüenses quiere irse del país, la crisis impulsa la mayor intención de salida

Entre las personas de 18 a 25 años, 86.4% expresó ese deseo de abandonar el país, muy por encima de los mayores de 66, en un escenario marcado por problemas de ingresos y desánimo político

Mapa tridimensional de Centroamérica. Cinco figuras humanas de estilo muñeco con mochilas y maletas caminan saliendo de Nicaragua.
La situación económica y la crisis política explicaron la presión migratoria en Nicaragua, según el informe de Hagamos Democracia NIC-CR. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La intención de emigrar sigue registrando niveles elevados en Nicaragua, según revela el más reciente Informe Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua, elaborado por la organización Hagamos Democracia NIC-CR. De acuerdo con este estudio, 54.0% de los nicaragüenses encuestados aseguró que saldría del país si tuviera la oportunidad, mientras 39.6% respondió que no lo haría y 6.3% no sabe o prefirió no contestar.

Excluyendo las respuestas ambiguas, la proporción de quienes desean emigrar asciende a 57.7%, cifra que permite la comparación histórica con mediciones previas.

La encuesta detalla que la intención de salida varía de forma significativa según la edad y la situación laboral de los consultados. El rango etario más joven, de 18 a 25 años, concentra la mayor proporción de quienes desean abandonar el país, alcanzando 86.4%. Esta tendencia desciende de manera constante hasta ubicarse en un 10.0% entre quienes superan los 66 años.

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Infografía sobre intención de emigrar en Nicaragua. Muestra personas con maletas, banderas de Estados Unidos y España, mapa de Costa Rica, y gráficos con datos.
Los jóvenes de 18 a 25 años concentraron la mayor intención de emigrar en Nicaragua, con 86,4% frente a 10,0% entre los mayores de 66 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis por situación laboral, la disposición a emigrar resulta más marcada entre quienes se desempeñan en el sector informal, donde 78.1% expresó su deseo de marcharse. Entre quienes cuentan con empleo formal, la cifra es de 61.5%, mientras que en el segmento de trabajadores por cuenta propia el porcentaje se ubica en 50.0%. El informe subraya que estos datos muestran asociaciones, pero no permiten afirmar que la edad o el tipo de empleo sean factores determinantes por sí solos.

Entre quienes manifestaron querer salir del país, Estados Unidos concentran 57.3% como su destino preferido. Seguidos por Costa Rica con 19.7% y España con 18.8%. Otros destinos, como Panamá, agrupan proporciones menores.

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El informe aclara que los consultados podían elegir más de una razón para justificar su deseo de abandonar el país. La situación económica encabeza los motivos con 75.2%, seguida de la desesperanza ante la crisis política (42.1%). La falta de empleo y la carencia de libertades aparecen en 22.0% de los casos respectivamente, mientras que el acoso o intimidación es señalado por 8.4%.

Grupo de personas con ropa casual y mochilas, vistas de espaldas, caminan por una senda de tierra y vegetación.
Estados Unidos fue el principal destino de la emigración desde Nicaragua, seguido por Costa Rica y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración efectiva dentro del entorno familiar, de acuerdo con el documento de Hagamos Democracia NIC-CR, presenta una magnitud distinta a la intención declarada. El 16.7% de los encuestados afirmó que algún miembro de su familia migró en los últimos tres meses, mientras 83,3% respondió que no lo hizo. Al analizar la edad de quienes emigraron, 61.5% tenía entre 20 y 35 años y 32.3% entre 36 y 50 años. En conjunto, 93.8% de las personas migrantes familiares se encuentra en el rango de 20 a 50 años, aunque el informe advierte sobre el tamaño reducido de la submuestra.

Las remesas y su impacto en los hogares nicaragüenses

Las remesas constituyen un componente relevante de la economía doméstica nicaragüense. El estudio indica que 40.7% de los hogares consultados recibe dinero enviado desde el exterior, mientras que 59.3% asegura no recibirlo. Entre los hogares que identificaron el país de origen de las remesas, Estados Unidos representa el 59.4%, Costa Rica el 21.3% y España el 15.6%. Panamá y otras naciones suman el porcentaje restante. El informe aclara que la pregunta únicamente identifica recepción y procedencia, sin medir montos, frecuencia ni grado de dependencia económica.

La recepción de remesas también evidencia diferencias según el sexo o género de la persona consultada. El 49.2% de las mujeres reportó recibirlas, frente a 33.8% de los hombres. El informe señala que otras categorías no se presentan por contar con menos de cinco casos, y advierte que la diferencia por sí sola no permite identificar las causas ni el grado de dependencia.

La migración sigue figurando, según el informe, como una estrategia considerada por una parte amplia de la población consultada, vinculada principalmente a razones económicas y a la desesperanza generada por la crisis política.

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