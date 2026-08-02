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Video: el polémico gesto de Neymar con un rival en su vuelta a la titularidad con el Santos tras 74 días

El delantero tuvo una discreta labor en el empate en cero ante Remo por la Copa de Brasil. Fue amonestado y su reacción hizo arder las redes sociales

Polémico gesto de Neymar que le miró el número de camiseta a otro jugador en el partido entre el Santos y Remo

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Neymar volvió a jugar 90 minutos después de dos meses y fue en el empate sin goles entre el Santos y Remo por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. En el final del encuentro, el ex delantero del Barcelona y el PSG protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana.

En el minuto 48 del segundo tiempo, el número 10 cometió una falta sobre el mediocampista Edson Fernando, recibió una tarjeta amarilla del árbitro Bruno Arleu de Araújo y, segundos después, se dio la vuelta para leer el nombre en la camiseta de su rival, como si recién en ese instante descubriera con quién había tenido el cruce.

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La escena, captada por las cámaras de televisión, se extendió con rapidez por las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los aficionados según informó Lance. En X los usuarios se hicieron sentir por el episodio de Neymar. “Otro día más con Neymar recibiendo la buena y vieja tarjeta amarilla”, comentó uno de los internautas (@magreentipster). “Neymar forzó mucho la amarilla ahora al final del partido”, publicó otro (@cabreloatips). “Tengo la impresión de que el Neymar toma tarjeta amarilla en cada partido que juega”, manifestó un tercero (@DoentesPFutebol). “Otra tarjeta amarilla para Neymar”, sostuvo el último de los citados (@lucas_musetti).

Neymar jugó su primer partido de titular en más de dos meses (@SantosFC)
Neymar jugó su primer partido de titular en más de dos meses (@SantosFC)

El partido dejó la clasificación abierta para el duelo de vuelta, previsto para este martes en el Mangueirão de Belém, Pará. La amonestación a Neymar fue la tercera tarjeta amarilla que el árbitro mostró a jugadores del Santos en el partido, junto a las de los argentinos Benjamín Rollheiser y Gonzalo Escobar.

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Neymar venía de jugar 45 minutos en la clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana contra la Universidad Central de Venezuela. Este sábado compartió el ataque junto a Barreal y Gabriel Barbosa.

Más allá del episodio con Edson Fernando, la actuación de Neymar sobre el campo fue discreta. El atacante completó los 90 minutos, su primer partido íntegro en 74 días, y participó en las acciones ofensivas más peligrosas del Santos. Cabe recordar que en el Mundial también entró desde el banco en los partidos que disputó. En el minuto 57 del segundo tiempo, un centro suyo encontró a Gabriel Barbosa -conocido como Gabigol-, quien anotó, pero el tanto fue anulado porque la pelota había salido del campo de juego antes de que Neymar ejecutara el envío. El propio número 10 había forzado una buena parada del arquero Marcelo Rangel, tras recibir un pase de Gabriel Bontempo.

Resumen de Santos-Remo por los octavos de final de la Copa de Brasil

El Santos llegó al duelo ante el Remo como amplio favorito ya que su rival está en zona de descenso en el Brasileirao, que es el campeonato nacional de Primera División. El Peixe dominó gran parte del encuentro, pero desperdició las ocasiones más claras. Lucas Veríssimo estrelló la pelota en el travesaño antes del descanso, y Barreal fue detenido en dos oportunidades por Rangel. El Remo, por su parte, también tuvo un tiro en el palo a través de Jajá, en una primera parte con más emociones de las esperadas.

El técnico del Santos, Cuca, reconoció al término del partido que el estado físico del delantero será evaluado antes de decidir si viajará a Belém para el partido de vuelta. “No ha jugado un partido completo en 74 días, necesitamos evaluar el grado de fatiga antes de abordarlo internamente”, sentenció el entrenador. En el Brasileirao el Santos está cerca de la zona del descenso.

La presencia de Neymar en Belém enfrenta otro obstáculo de agenda: el delantero tiene previsto asistir el lunes por la noche a una subasta benéfica organizada por el club en San Pablo, lo que le impediría viajar junto al resto del plantel. Cuca prefirió no pronunciarse al respecto y delegó la decisión en la directiva. “Es con fines benéficos y viene gente de todo el mundo. Dejaré que la junta directiva lo resuelva con él”, señaló.

El conjunto de Belém llegará al partido de vuelta con la ventaja de jugar en casa ante su afición en el Mangueirão. Un empate sin goles en ese encuentro llevaría la eliminatoria a la definición por penales.

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