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En los últimos 12 meses el boleto de colectivo aumentó más que la inflación en 40 ciudades argentinas y en 4 de ellas se duplicó

Un relevamiento de la asociación de empresas de transporte automotor demostró que en algunas jurisdicciones los pasajes no cambiaron mientras que en otras hubo incrementos de más del 100 por ciento

En Córdoba, el boleto mínimo pasó de $1.580 a $2.150 entre julio de 2025 y julio de 2026, una suba del 36%.
En Córdoba, el boleto mínimo pasó de $1.580 a $2.150 entre julio de 2025 y julio de 2026, una suba del 36%.
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El transporte público urbano continúa atravesando un proceso de recomposición tarifaria en distintos puntos del país. A lo largo del último año, gobiernos provinciales y municipales fueron actualizando el valor del boleto mínimo en sus respectivas jurisdicciones, superando en muchos casos el avance de la inflación general.

Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) comparó el valor del boleto mínimo urbano en 59 ciudades del país entre julio de 2025 y julio de 2026. El resultado muestra que en 40 de esas ciudades el incremento interanual superó a la inflación. Cabe aclarar que la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec corresponde a junio, por lo que se toma como referencia el IPC interanual registrado en el sexto mes del año (33,5%).

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El mayor incremento se registró en Sáenz Peña, Chaco, donde el boleto pasó de $800 a $1.885, una suba del 136%. Le siguió el boleto del AMBA correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, que trepó de $490 a $1.064, un 117% más. En tercer lugar se ubicó Centenario, en Neuquén, con un aumento del 116%, al pasar de $1.147 a $2.478. Y en cuarto lugar apareció El Dorado, en Misiones, donde el boleto subió 108%, pasando de $1.200 a $2.500 entre julio de 2025 e igual mes de este año.

En el extremo opuesto de la tabla, dos ciudades no registraron ningún tipo de variación en el valor del boleto. En Comodoro Rivadavia, Chubut, el pasaje se mantuvo en $1.114 tanto en julio de 2025 como en julio de 2026. Lo mismo ocurrió en Viedma, Río Negro, donde el valor continuó en $980 sin cambios en los doce meses relevados. También fueron bajas las variaciones de precios de los boletos de General Pico (14%), Gualeguaychú (16%) y Cipolleti (19%), entre otras ciudades.

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Los aumentos en el AMBA y en las principales ciudades

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pasó de $489 a $821, una suba del 68%. En tanto, el boleto de las líneas de jurisdicción nacional subió de $451 a $743, un 65% más.

Entre las ciudades con mayor peso demográfico, Mendoza registró un incremento del 68%, al pasar de $1.000 a $1.680. Santa Fe tuvo una suba del 47%, de $1.440 a $2.111. Córdoba capital, por su parte, mostró el aumento más moderado entre las tres, con un 36% de variación, al pasar de $1.580 a $2.150.

El relevamiento también identificó otras ciudades con subas relevantes en el tramo alto de la tabla. Villa María, en Córdoba, subió 93%, de $700 a $1.350. San Miguel de los Andes, en Neuquén, aumentó 86%, de $1.561 a $2.900. Santa Rosa, en La Pampa, trepó 82%, de $980 a $1.780. Y San Miguel de Tucumán tuvo una suba del 79%, al pasar de $950 a $1.700.

El costo real del sistema y el peso de los subsidios

El Índice Bondi de Aaeta, elaborado para el AMBA con datos de junio, permite dimensionar la brecha entre el valor que paga el usuario y el costo real de operar el sistema. Según ese informe, el costo del sistema reconocido por las estructuras oficiales asciende a $326.612,31 millones, mientras que el costo real estimado es de $402.939,66 millones. Según el organismo, la diferencia entre ambos valores, de $76.327,36 millones, repercute en la pérdida de calidad del servicio, en las frecuencias, en la seguridad y en la renovación de la flota.

En la Ciudad de Buenos Aires, el valor del boleto mínimo subió de $489 a $821 en el mismo período, un incremento del 68%. (NA)
En la Ciudad de Buenos Aires, el valor del boleto mínimo subió de $489 a $821 en el mismo período, un incremento del 68%. (NA)

De esta manera, el costo real del boleto sin subsidio en el AMBA se ubica en $2.138,57, muy por encima del valor que efectivamente abona el pasajero. El informe precisa que la cobertura tarifaria es del 30,39%, es decir que el boleto cubre apenas tres de cada diez pesos del costo real del viaje, y que el déficit por pasajero, la diferencia no cubierta por el boleto, alcanza los $368,37.

Diferencias entre Nación, Provincia y Ciudad

El Índice Bondi desagrega además el costo real y el boleto mínimo vigente según jurisdicción. En el tramo correspondiente a Nación, el costo real con IVA incluido es de $2.458,15, frente a un boleto mínimo actual de $728,28.

En la Provincia de Buenos Aires, el costo real asciende a $2.055,81, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el costo real es de $2.097,30 frente a un boleto mínimo de $820,99.

En los municipios bonaerenses considerados de forma separada, el costo real es de $1.684,93, mientras que el boleto mínimo actual coincide con el de la Provincia, en $1.063,98.

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