Phil Collins evalúa su futuro en la música ante los desafíos de salud: “Ahora estoy más sano que en mucho tiempo”

El artista británico contó que sigue reuniendo letras e ideas en su estudio de casa, aunque por ahora descarta shows en vivo

Phil Collins atraviesa un momento de redefinición profesional marcado por los efectos de su salud y la incertidumbre sobre su actividad artística. En una entrevista reciente con el programa de televisión británico BBC Breakfast, el músico abrió la puerta a la posibilidad de volver a lanzar música nueva, aunque fue cauto respecto a su regreso a los escenarios.

“Me repito constantemente: ‘Tengo que volver a mi estudio en casa’”, sostuvo Collins, quien no publica material inédito desde 2002.

Según detalló el exlíder de Genesis, la composición sigue presente en su rutina diaria. Conserva ideas y letras que ha ido acumulando a lo largo de los años, algunas ya terminadas y otras en diversas etapas de desarrollo. “Tengo material en el que puedo concentrarme para empezar a trabajar”, explicó el artista. La expectativa de sus seguidores por oír nuevas canciones es alta, pero Collins aclaró que ese regreso no será inmediato.

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El músico, que construyó una carrera internacional tanto en Genesis como solista, reconoció que su estado físico presenta desafíos. “No creo que vaya a suceder, pero ahora estoy más sano que en mucho tiempo”, admitió Collins. Esta afirmación refleja una mejoría reciente, aunque no suficiente para asumir compromisos que impliquen exigencias propias de las giras.

El escenario, una decisión postergada

El exlíder de Genesis explicó que una presentación así exige una preparación física y vocal que hoy no quiere asumir - EFE/EPA/CLEMENS BILAN

La posibilidad de volver a presentarse en vivo es uno de los temas recurrentes en torno a Phil Collins. Durante la entrevista, el músico abordó el tema con honestidad y realismo. Collins reveló que rechazó una invitación a actuar en la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, prevista para noviembre.

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“Me preguntaron si quería actuar y dije que no”, declaró, remarcando la dificultad de enfrentar una presentación de esa magnitud después de tanto tiempo alejado de los escenarios.

El propio artista detalló las razones detrás de su decisión. “Hay que estar en plena forma para hacer algo así. No puedes simplemente subir al escenario. Tienes que ensayar, y para entonces, si no has estado cantando, tu voz estará destrozada, y eso no va a ser bueno. Así que prefiero no hacerlo”, sostuvo. Estas palabras resumen la cautela con la que evalúa cualquier regreso a la actividad en vivo, priorizando su bienestar y la calidad musical.

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A lo largo de su trayectoria, Collins se destacó tanto como baterista como vocalista, marcando un estilo propio en la música pop y rock de las últimas décadas. Sin embargo, el panorama actual lo llevó a replantear su vínculo con los shows en directo y a poner el foco en la creación desde el estudio.

Salud, desafíos y adaptación

El músico de 75 años habló de una mejoría reciente tras años complejos de recuperación, mientras evalúa retomar el trabajo creativo

La salud del cantante se convirtió en un factor determinante para su presente artístico. En el mismo ciclo de entrevistas, el músico repasó el historial de dificultades físicas que comenzó con una lesión en la columna vertebral en 2007. Desde entonces, su estado se fue complicando progresivamente.

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“Tengo una enfermera que vive conmigo las 24 horas para asegurarse de que tome mi medicación como debo”, relató Collins en el podcast Eras de la BBC. El artista británico reconoció que el proceso de recuperación incluyó momentos críticos: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”.

Uno de los principales obstáculos fue el deterioro en sus rodillas. Atravesó cinco cirugías en esa zona y actualmente solo una funciona correctamente. Además, durante una internación hospitalaria, contrajo COVID-19 y sufrió complicaciones renales. “Han sido unos últimos años difíciles, interesantes y frustrantes. Pero ahora todo está bien”, expresó el músico, quien a sus 75 años busca adaptarse a una nueva etapa de su vida profesional.

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El impacto de estas afecciones lo llevó a modificar sus hábitos y a priorizar el trabajo creativo desde un entorno más controlado. La posibilidad de volver a grabar en su estudio representa una alternativa que mantiene viva la conexión de Collins con la música, sin exponerlo a los riesgos y exigencias de las giras.

El legado y las expectativas

Entre cirugías, una lesión en la columna, complicaciones renales y una recuperación larga- REUTERS/Gus Ruelas/File Photo

Las declaraciones de Phil Collins resonaron entre los fanáticos y el público general, muchos de los cuales siguen atentos a cualquier novedad sobre su futuro artístico. El legado del músico incluye éxitos como “In the Air Tonight”, “Another Day in Paradise” y “Against All Odds”, además de su reconocido paso por Genesis. En la actualidad, la expectativa gira en torno a la posibilidad de un nuevo álbum o canciones inéditas.

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Collins mantiene la puerta abierta a la creación musical, aunque deja claro que no forzará situaciones para las que no se siente plenamente preparado. Sus palabras transmiten la búsqueda de un equilibrio entre su pasión por la música y la necesidad de cuidar su salud. “Lo pensaría, sí”, afirmó sobre un potencial regreso, aunque reiteró que la prioridad está en el bienestar y la creatividad desde su propio espacio.

El testimonio de Phil Collins ofrece una mirada transparente sobre los desafíos que enfrenta un referente de la música internacional al transitar una etapa de adaptación. El tiempo dirá si el estudio de su casa vuelve a ser el escenario de una nueva producción, mientras sus seguidores mantienen la esperanza de escuchar próximamente el fruto de su inspiración.

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