Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras el empate de Boca ante Newell’s en Rosario: “Errores tontos que nos cuestan muy caro”

Guardar

Boca Juniors empató 2-2 ante Newell’s Old Boys en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena salió a la conferencia de prensa con un diagnóstico preciso y sin eufemismos: los errores individuales le costaron demasiado caro al equipo en 15 minutos fatales. “Situaciones que ya se repiten, errores tontos que nos cuestan muy caro, y se puso el partido en contra”, disparó el DT xeneize.

El Xeneize llegó al descanso con un 1-0 a favor —gol de Santiago Ascacíbar de cabeza tras un centro de Sebastián Villa— y con el control del juego. Pero a los cinco minutos del complemento, Matías Cóccaro empató para la Lepra y Luca Regiardo le dio vuelta el marcador con un golazo al ángulo. En apenas diez minutos, el partido cambió de cara por completo. “El partido de hoy lo estábamos trabajando bien y lo teníamos controlado. Situaciones, en ventaja y entramos en esos 15 minutos que no me gustaron”, reconoció Arruabarrena.

PUBLICIDAD

El técnico fue taxativo al señalar el origen de los problemas: no los atribuye a errores de sistema ni a una falla táctica colectiva, sino a descuidos puntuales de jugadores. “Hay errores que para mí son individuales, no es una línea o error táctico”, sostuvo, y agregó que la situación se repite en distintos partidos. “Fueron tres errores de los cuales dos terminaron en goles. No hubo llegadas de ellos después, pero nos llevamos un empate con gusto amargo”, completó.

Arruabarrena lamentó el empate de Boca ante Newell's en Rosario (Fotobaires)

Pese al sabor agridulce, Arruabarrena rescató la reacción del plantel. Alan Velasco, que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Villa, fue el autor del 2-2 tras una jugada que nació en un saque largo de Álvaro Montero, continuó con un desborde de Leonel Flores y terminó con un toque de Tomás Aranda para el zurdazo del ex Independiente. “Hubo una reacción, eso es lo positivo. Me ha gustado el equipo en bastantes ratos de partido, pero tuvimos 15 minutos que a este nivel no lo podemos tener”, señaló el DT.

PUBLICIDAD

Sobre Velasco, quien lleva dos goles en el torneo, Arruabarrena fue escueto pero elogioso: “Alan está bien, aprovechando sus minutos. Ya lleva dos goles. Así voy a necesitar de todos”. El mismo criterio aplicó para los juveniles Leonel Flores y Dylan Gorosito, que fueron titulares: “Leo y Dylan respondieron. La experiencia de partidos les va a dar un plus”. Flores, de 19 años, fue el jugador más desequilibrante del conjunto visitante durante toda la tarde y estuvo cerca de marcar el 3-2 en el descuento con un remate cruzado que se fue apenas desviado.

Otro de los puntos que abordó el entrenador fue el rol de Miguel Merentiel como centro delantero. El uruguayo, que jugó en una posición que no es la suya por la ausencia de otros delanteros, fue reemplazado en el complemento por Milton Giménez. “Con Miguel lo estamos hablando. No es su posición o donde más cómodo se siente, pero lo ha hecho muy bien. Terminó cansado y lo saqué por una cuestión táctica, pero estaba bien y quería seguir”, explicó Arruabarrena.

PUBLICIDAD

Respecto a Villa, el colombiano volvió a tener una tarde sin brillo antes de ser reemplazado. El DT reconoció que todavía no está en su mejor versión dentro del grupo: “Sebastián se va adaptando al grupo, a los compañeros y a lo que yo quiero. Desbordó en el primer tiempo dos o tres veces. Sabemos que todavía puede dar mucho más. Hay que trabajarlo”.

En cuanto a la línea defensiva, Arruabarrena justificó la titularidad de Lautaro Di Lollo por sobre Nicolás Figal —quien tuvo actuaciones flojas ante Deportivo Riestra y O’Higgins— y habló de una competencia pareja entre los cuatro centrales disponibles. “Hoy jugó Di Lollo, también Ayrton Costa. Los cuatro centrales están muy parejos, trataré de ver por el rival y las características, pondré lo que a mí me convenga. Nico Figal venía de un partido bravo. Está Marco Pellegrino dispuesto para entrar, los cuatro me dan confianza”, detalló.

PUBLICIDAD

El técnico también se refirió al próximo partido que Boca jugará en condición de local en el estadio de Huracán —el Tomás Adolfo Ducó— por el mal estado del campo de juego de La Bombonera. El rival será Estudiantes de La Plata, este miércoles desde las 19, en el partido postergado de la segunda fecha del Clausura. “Trataremos de conseguir lo que no se consiguió hoy acá”, anticipó.

Con cinco partidos al frente del equipo, Arruabarrena reconoció que los resultados no acompañan al nivel que esperaba, aunque subrayó que el equipo sigue con vida en todas las competencias. “Llevo cinco partidos, es verdad que estamos vivos en todas las competencias. En cuanto a nivel, me hubiese gustado estar más alto. Vamos mejorando, pero necesitamos resultados”, cerró el entrenador, quien también aludió a la falta de tiempo de trabajo por el calendario cargado: “Sabía a dónde venía, con qué problema me encontraba. No tenemos tiempo para trabajar. Hay muchos entrenamientos que son de descanso”.

PUBLICIDAD

Tras la clasificación por penales contra O’Higgins a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el elenco porteño se medirá a Recoleta de Paraguay en la próxima instancia. El martes 11 de agosto afrontará la ida en Buenos Aires, mientras que la revancha tendrá lugar el martes 18 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Ambos duelos comenzarán a las 19:00 (hora argentina).