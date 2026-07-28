La lesión que Aaron Pierre superó para conseguir el papel de Linterna Verde: “El tendón se separó del hueso y el bíceps se desgarró”

Lanterns seguirá a Hal Jordan y John Stewart en una investigación policial con alcance intergaláctico, combinando elementos de thriller detectivesco con el universo de los Linternas Verdes (YouTube/HBO)

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La presentación de “Lanterns” marcó uno de los momentos centrales de la Comic-Con de San Diego, cuando DC Studios y HBO ofrecieron un adelanto exclusivo de la serie ante un auditorio de siete mil asistentes, según reportó The Hollywood Reporter.

El público presenció el debut del tráiler, que mostró por primera vez al villano Sinestro y confirmó a los Manhunters como la amenaza principal de la historia.

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El evento contó con la presencia destacada de Aaron Pierre y Kyle Chandler, protagonistas de la producción, quienes compartieron detalles sobre el proceso de rodaje y la naturaleza de sus personajes. El panel incluyó la proyección de una amplia variedad de material audiovisual, que despertó el entusiasmo de los seguidores de la saga de Linterna Verde.

Una dupla en conflicto y una amenaza intergaláctica

La serie, creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, se centra en la relación entre John Stewart (Aaron Pierre), un joven Linterna Verde en formación, y el veterano Hal Jordan (Kyle Chandler).

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La serie creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King expone el conflicto entre John Stewart y Hal Jordan dentro de los Linternas Verdes (Créditos: Max/HBO)

De acuerdo con la sinopsis oficial citada por The Hollywood Reporter, la trama sigue a dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre con vínculos cósmicos mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Uno de los puntos que generó mayor expectativa entre los asistentes fue la aparición de Ulrich Thomsen en el papel de Sinestro, archienemigo de los Linternas, así como la confirmación de que los Manhunters se presentan como el gran desafío de la temporada.

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El tráiler evidenció el enfrentamiento interno entre Stewart y Jordan, donde el primero anhela asumir el control y el segundo se resiste a aceptar que el joven no es su suplente, sino su reemplazo.

El esfuerzo de Aaron Pierre y su conexión con el personaje

Durante el panel, Pierre relató el desafío físico que enfrentó para conseguir el papel protagónico. El actor explicó que, en pleno proceso de audición, sufrió una grave lesión en el brazo izquierdo: “El tendón se separó del hueso y el bíceps se desgarró hasta el hombro”.

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Aaron Pierre contó que obtuvo el papel de John Stewart en Lanterns tras completar una audición con una grave lesión en el brazo izquierdo (Créditos: @aaron_pierre1/Warner Bros.)

Pese a la gravedad de la lesión y la cirugía posterior, el actor completó su última prueba de selección usando un corsé ortopédico. “Tenía muchísimas ganas de conseguir el papel. Adoro a John. En ese momento, y no exagero, pensé: ‘¿Qué haría John?’ Así que entré, di lo mejor de mí y conseguí el papel”, expresó.

También compartió su admiración por el personaje de John Stewart. “Si tuviera que elegir a cualquier personaje del Universo DC, elegiría a John Stewart. Lo elegiría siempre”, aseguró Pierre durante su intervención, según citó The Hollywood Reporter.

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Rodaje, familia y presencia estelar en el panel

En su participación, el actor de 32 años destacó que menos del 20% de la serie se grabó en los estudios de Warner Bros.; el resto de las escenas se filmaron en diversas locaciones de California.

El actor describió la convivencia durante el rodaje como la de una compañía teatral itinerante, mencionando que el elenco y el equipo formaron una “familia” y que era habitual verlo haciendo flexiones junto al personal de transporte. “Se siente la familia y unidad... pase lo que pase, nos entregamos por completo a este proyecto”, afirmó Pierre durante el evento.

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Pierre afirmó en la Comic-Con que John Stewart es el personaje del Universo DC que siempre elegiría interpretar (Créditos: HBO/MAX)

La presentación incluyó también la aparición de Nathan Fillion, quien sorprendió al público al subir al escenario para interpretar brevemente a Guy Gardner, personaje que retomará tras su participación en la última película de Superman. Además, la serie cuenta con la participación de Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Kelly Macdonald, Laura Linney, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

Estreno y expectativas

La fecha de estreno de “Lanterns” quedó fijada para el 16 de agosto en la plataforma de streaming de HBO, donde se espera que la serie expanda el universo televisivo de DC Studios.

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El panel de la Comic-Con se completó con la presencia de los creadores y varios miembros del reparto, quienes reafirmaron su compromiso con el proyecto, que busca consolidar a los Linternas Verdes como una de las franquicias más relevantes de la compañía.

Previo a este lanzamiento, DC Studios alcanzó notoriedad con producciones como “The Penguin”, premiada en los Emmy de 2024, y la segunda temporada de “Peacemaker”, creada por James Gunn.

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