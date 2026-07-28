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Ariana Grande demanda a hackers tras la filtración de 45 canciones y material privado

La intérprete afirma que los atacantes vulneraron las cuentas de personas de su entorno y comercializaron el contenido obtenido de forma ilegal

Fotografías exclusivas, videos de estudio y demos musicales forman parte del contenido que habría sido robado ( REUTERS/Mario Anzuoni)
Fotografías exclusivas, videos de estudio y demos musicales forman parte del contenido que habría sido robado ( REUTERS/Mario Anzuoni)
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La cantante Ariana Grande presentó una demanda contra dos hackers cuya identidad todavía se desconoce, a quienes acusa de acceder ilegalmente a las cuentas digitales de personas de su círculo cercano para robar y difundir canciones inéditas, fotografías y grabaciones privadas de su proceso creativo.

La acción legal, interpuesta el lunes 27 de julio en un tribunal de Los Ángeles, busca identificar a los responsables de una serie de ataques informáticos que, según la artista, se prolongaron durante varios años y provocaron la filtración de su material personal.

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De acuerdo con documentos judiciales revisados por Variety, la demanda sostiene que los acusados llevaron a cabo campañas de phishing y otros métodos de hackeo para infiltrarse en las cuentas de fotógrafos, productores y colaboradores que trabajaban estrechamente con la intérprete. Una vez obtenían acceso, presuntamente descargaban contenido inédito y lo vendían en la dark web por “importantes sumas de dinero”.

Ariana Grande busca identificar a los responsables de años de filtraciones que afectaron su trabajo creativo (REUTERS/Aude Guerrucci)
Ariana Grande busca identificar a los responsables de años de filtraciones que afectaron su trabajo creativo (REUTERS/Aude Guerrucci)

El expediente judicial describe una serie de incidentes ocurridos entre 2019 y 2024. La demanda afirma que en 2019 los responsables obtuvieron las credenciales de acceso a una cuenta de Dropbox perteneciente a un fotógrafo que había trabajado con Grande. Al año siguiente, habrían hackeado el teléfono móvil de uno de sus productores y accedido a masters inéditos, maquetas y grabaciones de sesiones de estudio.

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En 2023, la situación escaló hasta la filtración de 45 canciones inéditas de la cantante antes de que pudieran publicarse oficialmente. Los abogados de Grande precisan que la artista ha sido victima de leaks desde su debut en 2011.

El supuesto esquema continuó en 2024, cuando los responsables habrían creado una cuenta de Gmail y un dominio de internet haciéndose pasar por un fotógrafo para engañar a un técnico digital y conseguir fotografías inéditas pertenecientes a la artista.

Qué busca Ariana Grande con la demanda

La demanda no identifica por nombre a los presuntos responsables, quienes aparecen como “John Does” en los documentos judiciales. El objetivo inicial del proceso es obtener autorización judicial para emitir citaciones que permitan identificar a las personas detrás de los ataques mediante el rastreo de su actividad digital.

Laptop con pantalla de Windows y un candado brillante, figura oscura al fondo y líneas rojas simulando acceso remoto.
La cantante asegura que los atacantes accedieron a las cuentas de fotógrafos, productores y colaboradores cercanos para obtener archivos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escrito, citado por Variety, la defensa explica que Grande busca “descubrir las identidades de estos individuos actualmente desconocidos y sin escrúpulos para exigirles responsabilidades por su conducta invasiva”. Además, sostiene que “es fundamental para la Sra. Grande garantizar —en su nombre y en el de otros— que este tipo de conducta sea disuadida en la mayor medida posible”.

Según recoge la BBC a partir de la demanda, sus abogados afirman que la “invasión maliciosa de la privacidad de la Sra. Grande y la irrupción en su carrera le han causado un daño sustancial e irreparable”.

“La demanda pretende servir como elemento disuasorio frente a futuros actos de esta naturaleza, no solo contra Ariana, sino también contra los muchos artistas que han sufrido invasiones similares de su privacidad y el robo de su trabajo creativo”, afirmó una fuente cercana a la artista que habló con PEOPLE. “Los artistas merecen el derecho a controlar cómo y cuándo se comparte su arte con el mundo. El robo y la distribución ilegal de obras creativas socavan ese derecho y no deben tolerarse”.

Con esta demanda, Ariana Grande pretende que el caso sirva como un precedente para desalentar futuros robos de material creativo (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Con esta demanda, Ariana Grande pretende que el caso sirva como un precedente para desalentar futuros robos de material creativo (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Dos años antes de acudir a la justicia, durante una entrevista en el programa The Zach Sang Show para promocionar Eternal Sunshine, Grande ya había manifestado públicamente su frustración por las filtraciones de material inédito.

“Antes de irme a Wicked, hubo algunas sesiones de estudio que hice que ahora están por todo TikTok, muchas gracias, nos veremos en la cárcel. Literalmente", declaró al recordar la difusión no autorizada de “Fantasize”.

“Todas fueron escritas para una serie de televisión, para algo que no era para mí, así que Fantasize aparece, una locura, fue robada... Estos piratas, delincuentes, ilegales", afirmó.

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