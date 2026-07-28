Las candidaturas que se perfilan para Guatemala 2027 combinan exaspirantes, diplomáticos y debutantes sin cargos electivos

La infografía ilustra el panorama de los candidatos presidenciales de Guatemala para 2027, con sus diversos perfiles y las estrategias anticipadas que definen la contienda electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La carrera presidencial de Guatemala para 2027 ya muestra nombres, partidos y movimientos internos antes de la convocatoria electoral prevista para enero, en un escenario donde las asambleas de proclamación empiezan a ordenar candidaturas.

Ese adelantamiento responde al calendario político guatemalteco: primero se mueven las estructuras municipales, luego las departamentales y al final las nacionales. En ese proceso, varias figuras comenzaron a posicionarse en redes sociales y en medios locales aun sin proclamaciones oficiales en todos los casos.

La lista reúne perfiles con trayectorias muy distintas: exministros, alcaldes, diplomáticos, empresarios, diputados, académicos y dirigentes partidarios. También combina políticos con antecedentes de varias campañas presidenciales y aspirantes sin historial en cargos de elección popular.

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El panorama de las elecciones presidenciales de Guatemala en enero de 2027 se muestra con partidos, candidatos y el calendario electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandra Torres encabeza un lote con exaspirantes, funcionarios y alcaldes

De acuerdo con registros periodísticos, entre los nombres que se perfilan, están el de Sandra Torres, cofundadora de la Unidad Nacional de la Esperanza en 2003 y ex primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Intentó competir por la presidencia en 2011, pero la Corte de Constitucionalidad lo impidió por su vínculo familiar con el mandatario; después perdió en segunda vuelta en 2015 frente a Jimmy Morales, en 2019 frente a Alejandro Giammattei y en 2023 frente a Bernardo Arévalo.

Entre los nombres con campañas presidenciales previas también aparece Edmond Mulet, que, en 2019 quedó tercero con 11,28% y en 2023 terminó quinto con 8,9%; ahora impulsa la plataforma GUATE X. Roberto Arzú, actual precandidato de Cabal, En 2023 su candidatura por Podemos fue revocada por una multa pendiente del partido.

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En ese grupo también está Zury Ríos, exdiputada durante cuatro legislaturas consecutivas por el Frente Republicano Guatemalteco. En 2019 su candidatura fue rechazada y en 2023 volvió a competir bajo la coalición Valor-Unionista antes de pasar al Partido Unionista para 2027.

Armando Castillo, de VIVA, mantiene otra postulación tras haber sido candidato presidencial en 2023, cuando quedó cuarto con 9,44%. Diputado desde enero de 2020 y tercer vicepresidente del Congreso en dos períodos.

Isaac Farchi suma una trayectoria que incluye una diputación por el Frente Republicano Guatemalteco entre 1996 y 2000, una candidatura presidencial por VIVA en 2019 y otra por el Partido Azul en 2023, cuando obtuvo 1,46%. Desde agosto de 2025 forma parte de Cambio como secretario nacional de Formación Política.

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Las nuevas apuestas mezclan figuras sin votos previos con dirigentes de alto perfil institucional

Entre los aspirantes sin cargos de elección popular figura Fausto Arimany, incorporado en abril de 2026. Empresario con formación en Ciencias Económicas por la Universidad Francisco Marroquín.

Sergio Madrazo también llega sin antecedentes electorales directos. El abogado y notario, empresario hotelero e inmobiliario y autor de más de 27 libros, fue presentado en abril de 2026 como presidente del Consejo Político del partido Todos y confirmado como precandidato presidencial.

Annabella Giracca representa otro posible ingreso con Raíces. Escritora, educadora y actual ministra de Educación desde el 15 de enero de 2024, fue cofundadora de Movimiento Semilla junto a Bernardo Arévalo en 2014.

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También aparece Neto Bran, alcalde de Mixco desde 2015 y reelecto en 2023. En 2019 logró 50,9% de los votos, la mayor votación en la historia del municipio, y en junio de 2026 anunció su candidatura presidencial con CREO.

Napoleón Barrientos llega desde una carrera militar y una gestión breve pero controvertida como ministro de Gobernación. Renunció en octubre de 2023 después de negarse a reprimir por la fuerza las protestas del Paro Nacional, fue detenido en enero de 2024 y recuperó la libertad días después cuando una jueza dictó falta de mérito.

Oscar Cruz, fue magistrado de la Corte de Apelaciones desde 2014, en noviembre de 2023 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y designado presidente del Organismo Judicial y de la CSJ, cargo que dejó en octubre de 2024 antes de ser nombrado presidente del Comité de Liderazgos y Visión Nacional del partido Jaguar.

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El tablero incluye partidos nuevos, retornos y figuras golpeadas por decisiones judiciales o administrativas

Carlos Pineda busca volver al centro de la escena tras la exclusión de su candidatura en 2023, cuando la Corte de Constitucionalidad confirmó su salida del proceso por irregularidades en la asamblea de Prosperidad Ciudadana. Desde noviembre de ese año impulsa el partido SERVIR, después de una campaña en redes sociales, sobre todo en TikTok, que lo había llevado a liderar encuestas.

Shirley Rivera también avanza con una plataforma propia. La exdiputada de Vamos y expresidenta del Congreso fundó en 2025 el partido Nuevos Tiempos y busca la presidencia con una estructura conservadora vinculada a sectores religiosos.

Sandra Jovel, ex canciller del gobierno de Jimmy Morales y diputada electa en 2023 por el Distrito Central, se incorporó en 2026 al partido Fuerza como precandidata presidencial. Hugo Peña, fundador de Comunidad Elefante, repetirá candidatura luego de haber sido proclamado en 2023 y obtener 0,94% de los votos, en una elección en la que su partido consiguió dos diputaciones y dos alcaldías.

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El listado se completa con Oscar Rodolfo Castañeda por Poder; Geovanni Reyes por Azul; y Abraham Rivera por Victoria, en una contienda que empezó a definirse mucho antes del arranque formal del proceso electoral.