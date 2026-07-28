El actor de ‘El señor de los anillos’ que tuvo que vender su casa durante el rodaje por lo poco que le pagaban: “Negocié una cantidad muy pequeña en la trilogía”

Imagen de 'El señor de los anillos'

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Durante la época de mayor visibilidad de la trilogía El señor de los anillos, Sean Astin, actor que interpretó a Samwise Gamgee, enfrentó dificultades económicas inesperadas. En una entrevista reciente con The Guardian, Astin reveló que debió vender su casa en los primeros años de la década de 2000, pese al impacto global de las películas y la fama que adquirió por su papel en la obra dirigida por Peter Jackson. La causa, según explicó, fue haber negociado un salario considerablemente bajo para participar en las tres películas que redefinieron el género fantástico.

La trilogía El señor de los anillos, estrenada entre 2001 y 2003, se consolidó como un fenómeno cultural y comercial, acumulando una recaudación de 2.900 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, Astin señaló que el reconocimiento público que recibió no se tradujo en estabilidad financiera inmediata. “Había una desconexión entre la atención que estaba recibiendo y cuánto dinero teníamos. ¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy pequeña en la trilogía”, expresó el actor en la entrevista.

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La situación financiera de Astin durante el rodaje contrasta con la percepción general sobre los actores de grandes franquicias. El propio actor detalló que recibió unos 75.000 dólares por cada película, sumando un total de 250.000 dólares por las tres entregas. Esta cifra resulta llamativa frente al éxito comercial de El señor de los anillos, una de las sagas más rentables de la historia del cine. El sistema de contratación de los actores fue un factor determinante para los bajos salarios. Astin explicó que el equipo liderado por Peter Jackson filmó las tres películas de manera consecutiva, una decisión que impidió a los actores renegociar sus contratos a medida que la saga ganaba popularidad. Según sus palabras, “no era el tipo de escenario lucrativo que te permitía vivir tranquilo el resto de tu vida”.

Sean Astin protagonizó la saga de El señor de los anillos y ahora compartirá pantalla con J Balvin - crédito New Line CInema/Warner Bros/@seanastin/X

‘La caza de Gollum’, siguiente aventura

Elijah Wood, protagonista de la trilogía como Frodo Bolsón, compartió una visión similar en declaraciones previas a Business Insider. Wood explicó que New Line Cinema asumió un “verdadero riesgo” al rodar las tres entregas a la vez, lo que llevó a que el elenco aceptara salarios “no elevados”. El actor subrayó que el beneficio de ese acuerdo era formar parte de un proyecto que marcaría sus carreras de forma permanente. Otro de los actores principales, Orlando Bloom, quien interpretó a Legolas, también expuso en 2019 que su remuneración por la trilogía fue baja, situándose en 175.000 dólares por las tres películas, según comentó en una entrevista en “The Howard Stern Show”.

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La confesión de Sean Astin sobre la venta de su casa evidencia la tensión que puede existir entre la fama y la realidad económica de los actores en grandes producciones. Aunque Astin aclaró que se encuentra en una situación financiera estable en la actualidad, reconoció que durante el apogeo de El señor de los anillos su familia y él no gozaban de una seguridad económica proporcional al éxito mediático de las películas. Astin afirmó: “No estaba preparado para ese nivel de visibilidad y acceso”, refiriéndose a cómo la notoriedad pública contrastó con los límites de su economía personal. Su relato destaca la estructura contractual de los grandes estudios, que en ocasiones priorizan la minimización de riesgos financieros sobre la remuneración de sus talentos protagonistas.

Actualmente, la franquicia de El señor de los anillos prepara su regreso a la gran pantalla con proyectos como La caza de Gollum, dirigido por Andy Serkis, y una nueva película coescrita por Stephen Colbert. Sean Astin no ha sido confirmado en estas nuevas producciones, pero anticipó que, de regresar, buscará mejores condiciones. El caso de Astin y sus compañeros de reparto ilustra cómo los acuerdos iniciales pueden dejar a los actores fuera de los beneficios a largo plazo, incluso en sagas que se transforman en fenómenos de la cultura popular. La experiencia de Astin pone en primer plano el debate sobre la equidad en la industria cinematográfica, sobre todo cuando el éxito comercial no se refleja en la compensación de quienes lo hacen posible. La historia de El señor de los anillos continúa expandiéndose en la industria del cine, mientras las vivencias de sus protagonistas revelan las complejidades económicas detrás de los grandes éxitos de taquilla.

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