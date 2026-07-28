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Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

La serie inspirada en la vida de Carlota de Bélgica reúne a Belinda, Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre y apuesta por una producción de gran escala y una mirada contemporánea

Un hombre con uniforme militar de gala y una mujer con vestido largo azul oscuro y un velo negro con lunares. Detrás, un candelabro con velas
Carlota combina hechos históricos con una narrativa emocional y moderna. (HBO Max)
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HBO Max abrió oficialmente las puertas de uno de sus proyectos latinoamericanos más ambiciosos. La plataforma presentó las primeras imágenes de Carlota, la serie producida por Sony Pictures Television que reimagina la vida de Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México, desde una perspectiva contemporánea, con una puesta visual de gran escala y un elenco internacional encabezado por Belinda, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena.

El anuncio coincidió con una fecha cargada de simbolismo: el aniversario de bodas entre Carlota y Maximiliano, una elección que refuerza la intención de la producción de dialogar con la historia mientras construye una ficción que busca acercar aquellos acontecimientos al público actual.

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Retrato de mujer con cabello oscuro, ojos claros, sombrero de copa oscuro con velo, vestido de terciopelo azul marino con adornos y guantes negros
Belinda interpreta a Carlota de Bélgica en la nueva producción original de HBO Max. (HBO Max)

Las primeras fotografías ofrecen un adelanto del tono de la serie. Lejos de limitarse a una reconstrucción histórica tradicional, Carlota apuesta por una estética elegante, cinematográfica y emocional, donde el poder, la ambición, la pasión y los conflictos personales se convierten en el verdadero motor del relato.

En las imágenes puede verse a Belinda completamente transformada en la joven emperatriz, mientras que el español Jaime Lorente interpreta a Maximiliano de Habsburgo. Miguel Ángel Silvestre da vida a Alfred van der Smissen y Mabel Cadena encarna a Josefa, uno de los personajes fundamentales en el desarrollo de la historia.

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Hombre con barba, abrigo negro, guantes negros y sombrero militar con detalles dorados, de pie en un exterior con árboles
Miguel Ángel Silvestre interpreta a Alfred van der Smissen en la serie histórica. (HBO Max)

La producción representa una apuesta de enorme magnitud para HBO Max. El rodaje se extendió durante 17 semanas y recorrió más de 40 locaciones distribuidas entre América Latina y Europa, incluyendo palacios, jardines, conventos y edificios históricos que fueron intervenidos para recrear el México imperial del siglo XIX.

El despliegue también quedó reflejado en sus cifras: participaron 45 actores principales, cerca de 1.370 extras, 80 músicos, más de 100 bailarines y dobles, además de cientos de técnicos que dieron forma a una producción diseñada con estándares internacionales.

Hombre, tez clara, pelo rizado oscuro, barba, uniforme militar azul marino, botones dorados, faja roja, cadena dorada, dos condecoraciones, fondo oscuro, candelabro con velas
Jaime Lorente da vida a Maximiliano de Habsburgo, esposo de la emperatriz. (HBO Max)

Detrás del proyecto se encuentra el showrunner Carlos Quintanilla Sakar, acompañado por Adriana Pelusi, quien además firma los guiones principales. La dirección está a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos y José Manuel Cravioto, mientras que David Azcano Lara y Ximena Amann lideran la fotografía, en un equipo creativo que busca combinar rigor histórico con una narrativa moderna.

Uno de los aspectos que más distingue a Carlota es su propuesta estética. El diseño de vestuario, encabezado por Loles García, evita la simple reproducción museística de la época y propone reinterpretar la moda del siglo XIX desde una sensibilidad actual. Cada vestido, color y silueta fue concebido para acompañar la evolución emocional de los personajes, especialmente la transformación de Carlota a medida que enfrenta las presiones del poder y el aislamiento.

Hombre y mujer posan. Él viste uniforme azul con detalles dorados, banda roja y medalla. Ella lleva vestido azul oscuro, sombrero negro con velo y guantes de encaje
El vestuario reinterpreta la moda del siglo XIX desde una mirada contemporánea. (HBO Max)

La diseñadora explicó que el equipo realizó un profundo trabajo de documentación histórica antes de permitirse tomar licencias creativas. Esa combinación entre investigación y reinterpretación permitió construir una identidad visual propia que distingue a la serie de otros dramas de época.

El mismo criterio se aplicó al diseño de producción. Bajo la dirección de Carlos Bodelón, se recrearon espacios completos en estudio, entre ellos la recámara imperial de Carlota y Maximiliano, un camarote de barco y caballerizas especialmente construidas para la serie. El objetivo fue crear un universo visual coherente donde cada elemento —desde los carruajes hasta las cortinas, el mobiliario o la iluminación— ayudara a contar la historia.

Mabel Cadena encarna a Josefa, uno de los personajes centrales del relato. (HBO Max)
Mabel Cadena encarna a Josefa, uno de los personajes centrales del relato. (HBO Max)

Más allá de la espectacularidad de la producción, Carlota pretende revisar a una figura histórica compleja. Tradicionalmente recordada como la emperatriz europea que llegó a México junto a Maximiliano durante el Segundo Imperio Mexicano, la serie buscará explorar sus contradicciones, su ambición política, sus dilemas personales y el enorme costo emocional que implicó ocupar un lugar central en uno de los momentos más turbulentos de la historia del continente.

El reparto internacional amplía todavía más la dimensión del proyecto. Además del cuarteto protagónico, participan Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Irene Azuela, Álvaro Rico y Clara Alvarado, conformando un elenco que reúne figuras de México, España y América Latina.

Aunque HBO Max todavía no confirmó la fecha exacta de estreno, el lanzamiento de estas primeras imágenes deja en claro que Carlota apunta a convertirse en uno de los grandes eventos de la plataforma. La combinación entre una historia real, un elenco de renombre, una producción de alto presupuesto y una mirada contemporánea sobre una figura histórica promete ofrecer una serie que trascienda el drama de época para convertirse en un relato sobre el poder, la identidad y las decisiones que cambian el curso de la historia.

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