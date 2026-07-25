El director Destin Daniel Cretton adelanta que "Spider-Man: Un nuevo día" será una historia sobre la soledad y la conexión

Destin Daniel Cretton afirmó que "Spider-Man: Un nuevo día" será una historia sobre la soledad y la conexión

Antes de que existiera Spider-Man: Un nuevo día, Destin Daniel Cretton tenía un punto ciego en su percepción personal. El director, que es mitad japonés y se crió en la isla de Maui, tardó muchos años, incluso décadas, en comprender y establecer un vínculo entre su identidad cultural y su labor detrás de cámara como realizador, señala GQ.

Fue recién durante la filmación de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) que esa distancia interior se hizo tangible y evidente para él. En ese momento, de pie en un set donde, por primera vez en su carrera, estaba rodeado de personas que compartían una herencia cultural similar a la suya, ocurrió una transformación interna.

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La revelación no llegó a tiempo, pero sí tuvo un gran impacto cuando finalmente arribó. Ese proceso personal, vivido en primera persona, marcó y dejó una huella en la manera en que Cretton concibe el cine que aspira a realizar de ahora en adelante.

Cretton sostuvo que la soledad que atraviesa Peter Parker en Spider-Man refleja una experiencia con la que hoy puede identificarse la audiencia (REUTERS/Daniel Cole)

La nueva entrega de Spider-Man, que será estrenada en las salas de cine el 30 de julio, encarna la forma más ambiciosa y significativa de esa visión artística. Mientras la industria del entretenimiento se encuentra debatiendo cuál es el futuro de Hollywood después del boom de la representación asiática, Cretton ofrece una respuesta que considera sencilla: para él, el cine debe reflejar a las personas que lo ven, debe mostrar en pantalla la diversidad de quienes conforman la audiencia.

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Un Spider-Man sobre la soledad

“Esta es una película sobre la importancia de la conexión”, afirmó Cretton en declaraciones citadas por GQ mientras participaba de una cena organizada por Gold House, la organización sin fines de lucro asiático-americana que, en Manhattan, logró reunir a parte del elenco y del equipo creativo de la producción.

El director explicó que el arco argumental de Peter Parker puede verse como un viaje que inicia en un estado de aislamiento absoluto y avanza hasta lograr una nueva conexión y reconectarse con aquellos a quienes ama.

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GQ subrayó que Cretton usó palabras que transcienden el espectáculo propio de las historias de superhéroes: “Podés estar en una ciudad como esta y aun así sentirte solo”, reflexionó, al analizar la relevancia emocional particular que tiene la trama.

La trama de "Spider-Man: Un nuevo día" seguirá a Peter Parker desde el aislamiento hasta una nueva conexión con las personas que ama (Sony Pictures/Marvel Studios)

En la mirada de Cretton, esa sensación de soledad no es exclusiva de los relatos ficticios. Es, dijo, un estado a partir del cual muchas personas pueden identificarse actualmente, y la travesía de Parker en la pantalla busca que la audiencia se reconozca en esa experiencia colectiva.

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Lo que aprendió de Shang-Chi

El director fue claro y no tuvo ambigüedades al referirse a lo que implicó en su vida filmar por primera vez para Marvel. “Hasta que hice Shang-Chi, honestamente no sabía lo que me estaba perdiendo”, admitió en diálogo con GQ. Contó que jamás, hasta ese entonces, había estado en un set de rodaje completamente rodeado de personas que compartieran su mismo origen cultural, y que esa vivencia, en palabras del propio Cretton, fue profundamente transformadora.

Ese aprendizaje personal lo llevó a mirar y prestar atención a un fenómeno de mayor alcance dentro de la industria cinematográfica. Cretton advirtió que el progreso en materia de representación asiática en Hollywood no fue tan sólido ni tan permanente como los datos estadísticos podían aparentar.

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El director dijo que su experiencia al filmar "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" transformó su vínculo entre identidad cultural y trabajo cinematográfico (Jasin Boland/Marvel Studios)

Éxitos comerciales como Locamente millonarios o la consagración de Todo, en todas partes, al mismo tiempo en los premios Oscar abrieron, por un tiempo, una ventana de oportunidades que, según el director, se cerró cuando el ciclo económico que permitió esa apertura cambió. “Muchas de esas oportunidades comenzaron a desaparecer cuando esa burbuja explotó”, puntualizó.

Tom Holland después de Christopher Nolan

Uno de los aspectos en los que Cretton hizo especial hincapié respecto de la producción fue el momento particular en el que Tom Holland llegó al rodaje. El actor acababa de terminar de filmar La Odisea, el proyecto dirigido por Christopher Nolan, y esa experiencia, de acuerdo con el director, se notó en una presencia distinta frente a la cámara.

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“No podés salir de una película de Christopher Nolan sin haber adquirido buenos hábitos”, dijo Cretton a GQ. El director consideró positivo que Holland llegara al set dispuesto a arriesgarse más y a no dejarse llevar por el miedo a la hora de actuar. “Fue maravilloso”, concluyó.

Spider-Man: Un nuevo día también tiene en su elenco a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, y fue realizada bajo la producción de Kevin Feige y Amy Pascal.

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