“Muchos de nosotros, ya de mediana edad, tuvimos dolor de espalda”: Matt Damon reveló el costo físico detrás de La Odisea

El elenco de The Odyssey relató los desafíos físicos que enfrentaron durante la filmación bajo la dirección de Christopher Nolan (Universal Pictures)

Durante el rodaje de La Odisea (The Odyssey), dirigida por Christopher Nolan, el elenco y el equipo técnico enfrentaron dificultades físicas inusuales, según relató Matt Damon. El actor describió que el desgaste físico, los cambios personales fuera de pantalla y las incomodidades propias del vestuario marcaron la experiencia de grabación de esta superproducción inspirada en el clásico griego.

El impacto físico de las escenas de acción

En una conversación con la prensa, Damon expuso que el dolor de espalda se convirtió en una constante para varios de los intérpretes de la película. El actor afirmó: “Muchos de nosotros somos personas de mediana edad y lo que tuvimos fue dolor de espalda”. Esta molestia se originó principalmente por la obligación de grabar largas secuencias de acción corriendo sobre piedra, utilizando sandalias confeccionadas para replicar el calzado histórico.

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Matt Damon describió cómo las largas secuencias de acción sobre piedra, usando sandalias históricas, provocaron dolor de espalda entre los actores

El intérprete detalló que la mayoría de las escenas de acción se filmaron en escenarios como Troya, donde la superficie de piedra y las sandalias “muy realistas” dificultaron los movimientos. Según Damon, la autenticidad del vestuario incrementó el esfuerzo físico y dejó huella en el cuerpo del reparto. “Llevas estas sandalias y son muy reales”, puntualizó el actor, en declaraciones reproducidas por diversos medios de comunicación internacionales.

Molestias persistentes y soluciones en el set

Las dificultades no se limitaron a la incomodidad de los pies. Según relató Damon, el equipo sufrió cortes, raspones y molestias en los pies, pero el mayor problema fue el dolor de espalda. “Más que los pequeños raspones y cortes en los pies, para nosotros era el dolor de espalda”, aseguró el actor. El rodaje de las escenas de acción exigió varias semanas de esfuerzo físico continuo, lo que llevó a un uso frecuente de analgésicos para sobrellevar el trabajo diario.

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El uso frecuente de analgésicos y ajustes en la organización de las escenas fueron necesarios para sobrellevar las molestias físicas del rodaje (Captura de video: YouTube/@Good-Hang-with-Amy-Poehler)

El escenario de piedra y el calzado rústico no solo afectaron al reparto principal. Otros miembros del equipo también padecieron molestias similares, lo que motivó cambios en la organización de ciertas secuencias para cuidar la integridad de todos los involucrados. La búsqueda de realismo propuesta por Nolan impactó tanto en la ambientación como en la salud de quienes participaron en el proyecto.

La transformación física de Damon para el papel

El desafío físico no terminó con las jornadas de grabación. Damon, encargado de interpretar a Odiseo, explicó que fuera del set adoptó una rutina estricta para adecuarse al personaje. El actor señaló que alcanzó los 75,7 kilos (167 libras) de masa muscular, lo que supuso una transformación significativa en su estilo de vida. “Fue un cambio completo de estilo de vida”, expresó.

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Damon adoptó una rutina de entrenamiento y dieta específica para interpretar a Odiseo, alcanzando 75,7 kilos de masa muscular (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Relató que la preparación abarcó tanto el entrenamiento físico como la dieta. “Eso implica cambiar la dieta. Dejé de comer gluten, entre otras cosas”, explicó el intérprete, quien priorizó una condición atlética que le permitiera afrontar las exigencias de cada escena. Su compromiso personal reflejó la dedicación requerida para sumarse al proyecto encabezado por Nolan.

Anécdotas y complicaciones durante el rodaje

Durante la gira mundial de prensa, Damon compartió una anécdota sobre las dificultades con el vestuario. En uno de los rodajes, Tom Holland, quien interpreta a Telémaco, experimentó problemas para respirar debido a su traje. El gesto de incomodidad fue interpretado inicialmente por Damon como parte de la actuación, lo que generó un momento de confusión en el set.

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Tom Holland y Anne Hathaway enfrentaron sus propios desafíos con el vestuario, sumando anécdotas a la experiencia de grabación (Universal Pictures)

El reparto principal se completa con Anne Hathaway, encargada de dar vida a Penélope, la reina de Ítaca. Cada uno de los actores enfrentó obstáculos específicos relacionados con la caracterización y el vestuario, sumando desafíos adicionales a la exigente producción. Estas experiencias aportaron historias personales que acompañaron la promoción internacional de la película.

La apuesta por el realismo y sus consecuencias

La decisión de Christopher Nolan de priorizar la fidelidad histórica y la verosimilitud en The Odyssey influyó tanto en la estética visual como en las condiciones físicas de la filmación. El rodaje de casi tres horas obligó a los actores y al equipo a adaptarse a un entorno hostil, donde el esfuerzo físico y la resistencia resultaron imprescindibles.

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La búsqueda de autenticidad en The Odyssey exigió un esfuerzo físico inusual y dejó marca en todo el equipo

A pesar de las complicaciones, el elenco logró superar los desafíos y completar las grabaciones. La experiencia dejó huella en los protagonistas y en el equipo técnico, quienes convivieron con el desgaste físico, el aprendizaje y las anécdotas surgidas en uno de los rodajes más ambiciosos de la carrera de Nolan.