Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Este video es un adelanto de la nueva temporada de la serie juvenil "Soy Luna: Volver a Rodar"

Después de ocho años desde el final de su tercera temporada, Soy Luna vuelve con una nueva historia. Desde este 24 de julio, Disney+ estrenó Soy Luna: Volver a Rodar, una cuarta temporada que reúne nuevamente a gran parte del elenco original y retoma la historia de Luna Valente con nuevos desafíos, canciones inéditas y un reencuentro con el universo que convirtió a la serie en un fenómeno juvenil.

El lanzamiento coincide con el décimo aniversario de la ficción estrenada en 2016. Esta nueva entrega consta de 12 episodios y vuelve a contar con Karol Sevilla como Luna Valente, junto a Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto. Además, la temporada tiene la participación especial de Agustín Bernasconi.

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Según explicó Disney en su nota de prensa, la nueva producción “da continuidad a la historia de Luna” y presenta “reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras”.

Diez años después del debut de la ficción, Luna regresa al Jam & Roller para enfrentar una nueva etapa de su vida sobre ruedas. (Créditos: Disney+)

El camino de Luna antes de su regreso

La historia de Soy Luna comenzó en 2016 con Luna Valente, una joven mexicana apasionada por el patinaje que vivía en Cancún junto a sus padres adoptivos. Su vida cambió cuando Sharon Benson, una empresaria argentina, compró la mansión donde trabajaban sus padres y llegó al lugar junto a su ahijada Ámbar y Matteo, el novio de esta última.

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Tras mudarse a Buenos Aires, Luna ingresó al Blake South College y encontró en el Jam & Roller un espacio para desarrollar su talento sobre ruedas y su pasión por la música. En ese lugar conoció nuevos amigos, participó en competencias y quedó en medio de un conflicto con Ámbar, quien se convirtió en una de sus principales rivales.

La primera etapa de la serie también insertó un triángulo amoroso entre Luna, Simón y Matteo. Mientras Simón era su mejor amigo desde la infancia, Matteo mantenía una relación con Ámbar.

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Uno de los momentos más importantes llegó en la segunda temporada, cuando Luna descubrió que su verdadera identidad era Sol Benson, la sobrina de Sharon y heredera de la fortuna familiar. La protagonista reconstruyó los recuerdos de su pasado y reveló la verdad sobre su origen, mientras Sharon intentaba ocultar la identidad de Luna para quedarse con la herencia.

La exitosa serie juvenil se estrenó en 2016 ; contó con giras y productos especiales Foto: Disney

En la tercera temporada, Luna aceptó su nueva realidad como Sol Benson y regresó a la mansión familiar. Además, logró una reconciliación con Ámbar, quien cambió su actitud después de años de enfrentamientos. Al final de la historia original, Luna heredó la fortuna de los Benson, decidió compartirla con Ámbar y confirmó que el patinaje era el camino que quería seguir.

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¿De qué trata la cuarta temporada de ‘Soy Luna’?

En Soy Luna: Volver a Rodar, la protagonista enfrenta una nueva etapa de su vida como patinadora profesional. Sin embargo, un accidente en la pista cambia sus planes y la obliga a regresar al Jam & Roller, el lugar donde vivió algunos de los momentos más importantes de su historia.

La nueva temporada muestra a Luna frente a nuevos desafíos personales y profesionales mientras intenta recuperar la confianza después de la lesión. En su regreso al antiguo escenario, volverá a encontrarse con sus amigos, enfrentará conflictos inesperados y descubrirá que una nueva amenaza busca interferir en su camino.

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En Soy Luna: Volver a Rodar, la protagonista enfrenta las consecuencias de un accidente que la alejó temporalmente de las pistas de patinaje.(Créditos: Disney+)

La producción vuelve a contar con el equipo creativo de las temporadas anteriores. Martín Sabán (Violetta) está a cargo de la dirección y Marina Efron (Violetta, Siempre fui yo, La partitura secreta) firma los guiones. La serie fue realizada por Metrovisión y tuvo rodaje en distintas locaciones de Argentina y México.

La música también será parte central del regreso. El álbum oficial incluye nuevas versiones de canciones conocidas por los seguidores y temas inéditos, entre ellos “De ti me enamoré”, una canción que recupera la historia romántica entre Luna, Matteo y Simón.

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Los personajes interpretados por Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli regresan para acompañar a Luna en una nueva etapa (Créditos: Disney+)

El regreso de la serie también llegará a los escenarios con Soy Luna Tour, El Último Show, una gira internacional que comenzará en octubre de 2026. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto participarán del espectáculo, que reunirá canciones clásicas de la serie y nuevos temas de la temporada. El recorrido incluye presentaciones en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile.