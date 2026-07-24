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Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

El productor musical habría protagonizado un altercado con otro interno en el centro penitenciario de Nueva Jersey

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Sean “Diddy” Combs
Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el enfrentamiento comenzó después de un comentario realizado por otro interno hacia Combs. (AP/Kathy Willens)

Sean “Diddy” Combs fue trasladado a confinamiento solitario después de protagonizar una presunta pelea con otro recluso en la prisión federal FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses. El incidente fue reportado el viernes 24 de julio por NBC News y TMZ, que citaron fuentes cercanas al caso.

Según los informantes, el enfrentamiento se produjo a inicios de esta semana, después de que otro interno lanzara un comentario hacia Combs que habría provocado la discusión. El altercado fue detenido rápidamente por el personal de la prisión, que separó a los dos hombres involucrados.

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La información disponible no precisa la gravedad de la pelea ni si hubo lesiones. Tampoco se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá Combs en aislamiento o si la medida podría convertirse en una sanción más prolongada dentro del centro penitenciario.

Al consultarles sobre el tema, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos se negó a proporcionar más datos a la prensa. Un portavoz de la institución señaló a TMZ que la agencia no puede divulgar información relacionada con las condiciones de reclusión, medidas disciplinarias u otros datos individuales de los internos debido a razones de privacidad, seguridad y protección.

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- Sean "Diddy" Combs arrives at the BET Awards
El fundador de Bad Boy Records ingresó a la prisión FCI Fort Dix en octubre de 2025, donde permanece cumpliendo su sentencia. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP File)

La condena que cumple Sean “Diddy” Combs

El fundador de Bad Boy Records permanece recluido en FCI Fort Dix desde octubre de 2025, después de haber sido condenado tras un juicio federal celebrado en Manhattan. Un jurado lo declaró culpable de dos cargos por transporte de personas con fines de prostitución, relacionados con acusaciones sobre encuentros sexuales y freak offs organizados durante años.

Sin embargo, Combs fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado (racketeering). Tras el veredicto, el tribunal le impuso una pena de 50 meses de prisión.

La condena tomó en cuenta el tiempo que ya había pasado detenido antes del juicio, cuando permaneció bajo custodia en Nueva York. Actualmente, Combs cumple su sentencia en FCI Fort Dix, una instalación federal de baja seguridad situada en una base militar cercana a Filadelfia.

El productor musical continúa apelando su condena y la sentencia de cuatro años de prisión, según informó ABC News. Hasta el momento, no se ha confirmado si el presunto altercado dentro de la prisión tendrá algún impacto en su situación legal o en su fecha prevista de liberación.

Según los datos citados por PEOPLE, Combs podría recuperar su libertad en febrero de 2028, después de haber sido ajustada desde abril de ese mismo año.

El supuesto incidente ocurre mientras Diddy cumple una condena de 50 meses de prisión (REUTERS/Jane Rosenberg)
El supuesto incidente ocurre mientras Diddy cumple una condena de 50 meses de prisión (REUTERS/Jane Rosenberg)

Entre tanto, algunos miembros de la familia de Combs han hablado públicamente sobre su situación. Su hija Jessie, de 19 años, afirmó recientemente que el productor musical se mantiene enfocado en mejorar como persona y que continúa involucrado en la vida de sus hijos. La joven también aseguró que ella y sus hermanos mantienen una relación cercana con su padre pese al proceso judicial y su ingreso en prisión.

Combs es padre de siete hijos. Comparte a Jessie y su hermana gemela D’Lila, además de sus hijos Quincy y Christian, con su fallecida expareja Kim Porter, quien murió en 2018. También tiene un hijo llamado Justin con Misa Hylton, una hija llamada Chance con Sarah Chapman y una hija llamada Love con Dana Tran.

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