Matt Damon reveló el secreto de su matrimonio de dos décadas con Luciana Barroso

Matt Damon afirmó que Luciana Barroso es el eje central de su vida (REUTERS)

Matt Damon ofreció detalles sobre su relación con Luciana Barroso, a quien calificó como el eje central de su vida, en una entrevista publicada con motivo del estreno de La Odisea.

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El actor de 55 años lleva casado con ella desde 2005 y describió su vínculo como el más sólido que ha construido en su vida.

“Es lo más grande de mi vida”, expresó el actor en declaraciones a People.

Aunque se mostró reacio a ofrecer fórmulas universales —“siempre he detestado dar consejos porque siento que cada persona y cada relación es diferente”—, explicó qué sostiene la suya:

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“Hay mucho amor y respeto en la base de la relación, y mucha confianza. Está construida sobre unos cimientos muy sólidos. Seguimos creciendo y evolucionando como personas, y esos cimientos lo son todo”.

Barroso es socia de Artist’s Equity, la productora que Damon fundó junto a Ben Affleck (REUTERS/Jeenah Moon)

Lo personal y lo profesional van de la mano en la vida de la pareja. Luciana es socia de Artist’s Equity, la productora que Matt fundó junto a su amigo y colaborador de larga data Ben Affleck.

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En ese rol, produjo The Instigators (2024) y el thriller criminal The Rip (2026), ambas protagonizadas por su marido, y también estuvo a cargo de Animals, la próxima película dirigida por Affleck.

“Ella ha sido parte de todo eso desde que la conozco. Lee todo lo que hago. Ve los cortes de las películas. Me he apoyado en sus notas durante 23 años”, reveló Damon a People.

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El actor también describió la dinámica que se vivió durante el rodaje de La Odisea: mientras él estaba fuera, Luciana y Affleck trabajaban juntos en Animals.

“Ella estaba produciendo la película que Ben dirigía y tienen su propia vida laboral y su relación creativa y profesional. Tenemos una en conjunto en la compañía, pero ellos se fueron a hacer esa película mientras yo estaba fuera, y es genial verlo”, contó Damon en la entrevista con People.

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El actor dijo que su matrimonio con Luciana, iniciado en 2005, se sostiene en el amor, el respeto y la confianza (REUTERS/Mark Blinch)

Después de los 50, el tiempo como prioridad

La portada de People también le dio pie a Matt Damon para hablar sobre cómo cumplir 50 años reorganizó sus prioridades.

El actor, ganador del Oscar, fue directo: “Llegas al otro lado de los 50 y, al menos en mi caso, empecé a sentir de verdad que el tiempo es la mercancía más preciada que existe”.

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Y añadió: “Solo quiero ser intencional con lo que hago y asegurarme de que lo estoy invirtiendo exactamente donde quiero invertirlo”.

Damon identificó tres áreas en las que concentra ese tiempo: su familia, su trabajo y Water.org, la organización sin fines de lucro que cofundó en 2009 para garantizar el acceso a agua potable a comunidades en situación de pobreza.

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En el plano familiar, el actor —radicado en Brooklyn— atraviesa lo que él mismo llamó “una nueva etapa de vida”. Junto a Luciana, de 50 años, tiene cuatro hijas: Alexia, de 27; Isabella, de 20; Gia, de 17; y Stella, de 15.

Matt Damon y Luciana Barroso buscan aprovechar el tiempo con sus hijas menores en esta nueva etapa familiar desde su vida en Brooklyn (REUTERS/Isabel Infantes)

Con dos de ellas ya fuera del hogar, la pareja intenta aprovechar el tiempo que queda con las menores. “Sabiendo lo rápido que pasan estos años finales, tratamos de ser conscientes y aferrarnos a lo que podemos”, sostuvo para la revista.

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En cuanto al trabajo, su meta junto a Ben Affleck es expandir Artist’s Equity y “hacer el tipo de películas para las que creamos la compañía”, según explicó a la revista.

Damon también conectó su visión sobre el control del destino con el personaje que interpreta en La Odisea —Odiseo, el héroe griego que lucha durante décadas por regresar a casa tras la guerra de Troya—.

“Solo trato de pensar en lo que puedo controlar y en lo que no, en lugar de rebelarme contra los dioses por cosas que no puedo controlar”, dijo a People.

Y agregó: “Vives lo suficiente y las cosas pasan, y la tragedia te visita sin importar quién seas. Tienes que aceptar lo que ocurre”.

"La Odisea", dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon como Odiseo, adapta el poema épico de Homero con un elenco encabezado por Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya (Universal Pictures)

La Odisea es la adaptación del director Christopher Nolan del poema épico de Homero y cuenta con un reparto que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Elliot Page y Samantha Morton.