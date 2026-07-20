'Avengers: Doomsday' comparte su tráiler oficial y confirma el regreso de varios héroes de Marvel

Se revela el primer tráiler oficial de la próxima película de Avengers

El esperado primer avance de “Avengers: Doomsday” ya se encuentra disponible para todo el público, desatando una ola de reacciones entre los seguidores del universo Marvel. El tráiler, que había sido presentado de manera exclusiva durante CinemaCon en abril, finalmente revela la magnitud del enfrentamiento que reúne a casi todos los héroes que han pasado por el MCU en los últimos años.

La saga “Doomsday” marca el cierre de una etapa que se ha extendido a lo largo de siete años y tres fases, desde el estreno de “Avengers: Endgame”. En esta ocasión, el equipo de superhéroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en un regreso inesperado al universo Marvel.

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El adelanto muestra el momento en que los Vengadores se reúnen, mientras Doom prepara una guerra capaz de alterar el multiverso. Se puede ver a Thor enfrentando directamente al villano y reencontrándose con el Capitán América de Chris Evans, quien regresa a la franquicia tras su despedida en “Endgame”.

El tráiler muestra a un Doctor Doom capaz de detener con un dedo el poderoso martillo de Thor

El regreso de viejos conocidos y la integración de los X-Men

Dentro del tráiler, varios personajes de las películas de “X-Men” de Fox dan el salto al MCU. Entre ellos aparecen Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cíclope y el Gambito de Channing Tatum, originario de “Deadpool and Wolverine”. También se suman los integrantes de los equipos más recientes: los Fantastic Four y los Thunderbolts, quienes regresan tras su debut en pantalla grande el año anterior para unir fuerzas en la defensa del multiverso.

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El reparto de “Doomsday” es uno de los más extensos de la franquicia. Se confirmó la presencia de figuras como Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta. La lista también incluye a los nuevos Cuatro Fantásticos y Thunderbolts, encabezados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Avengers Doomsday también marca la llegada de los X-Men al UCM

Después del sacrificio de Iron Man para derrotar a Thanos en “Endgame”, la reaparición de Downey Jr. genera intriga. Aunque aún no se han revelado todos los detalles de su papel como Doctor Doom, se especula que podría tratarse de una variante de Iron Man proveniente de otro universo. Su primera aparición fue sugerida en la escena postcréditos de “Fantastic Four: First Steps”, aunque su rostro permaneció oculto.

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El avance también confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, quien ahora aparece como padre, y muestra a Thor junto a su hija adoptiva, Love. Además, se ofrecen las primeras imágenes de Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden como Profesor X, Magneto y Cíclope, respectivamente. Otra escena anticipa la interacción entre Black Panther (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta), M’Baku (Winston Duke) y Thing (Ebon Moss-Bachrach) en Wakanda.

El actor dejará atrás su papel como Iron Man en el UCM y se convertirá en el próximo gran villano que tendrán que vencer los Vengadores en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars"

Para alimentar la expectativa, Disney lanzó cuatro adelantos exclusivos durante las proyecciones de “Avatar: Fire and Ash” a fines de 2025 y principios de 2026. Cada uno de estos clips reveló detalles clave sobre los personajes y sus nuevas relaciones en la trama.

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“Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre. Un año después, la historia continuará con “Avengers: Secret Wars”, bajo la dirección de los hermanos Russo, quienes ya habían estado al frente de “Infinity War”, “Endgame” y dos películas de “Capitán América”.

En síntesis, “Doomsday” representa el mayor cruce de personajes en la historia del MCU, con la promesa de unir generaciones de héroes y villanos en una batalla que definirá el futuro del multiverso Marvel.

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