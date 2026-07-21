El jefe de Marvel asegura que no habrá un reboot después de ‘Vengadores: Doomsday’ y ‘Secret Wars’: esta será la hoja de ruta de la saga

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha despejado una de las grandes dudas que planeaban sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tras meses de especulación, Feige ha confirmado que no habrá un reboot después de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, dos películas que cerrarán la actual Fase Seis en 2027. En cambio, el ejecutivo reveló cuál será la hoja de ruta elegida para guiar la franquicia en los próximos años.

Durante una conversación con Josh Horowitz en el pódcast Happy, Sad, Confused, Feige fue consultado directamente sobre si Secret Wars marcaría un reinicio de la saga. Su respuesta fue tajante: “No, pero miro a los cómics, como siempre hago, en cuanto a nuestra narrativa. En ambas Secret Wars —pero particularmente en la de [Jonathan] Hickman de hace diez años— hay una hoja de ruta interesante para donde podemos ir.” Estas declaraciones zanjan la confusión que circulaba entre los seguidores de Marvel sobre el destino de los personajes tras el estreno de Doomsday y Secret Wars. Feige subrayó que el futuro del MCU no se construirá sobre un borrón y cuenta nueva, sino en diálogo directo con el material original en los cómics, especialmente la saga publicada entre 2015 y 2016.

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La posibilidad de un reinicio total tras los eventos de Secret Wars era una de las teorías más extendidas entre la comunidad fan. Sin embargo, Kevin Feige descartó cualquier borrón y cuenta nueva para el MCU y matizó que su visión se inspira directamente en las historias originales de Marvel Comics. “Reboot es una palabra que asusta”, explicó el productor en declaraciones previas a Variety. “Puede significar muchas cosas para diferentes personas. Reset, línea temporal única… estamos pensando en esa dirección. X-Men es donde eso sucederá a continuación”.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Los X-Men, clave en la nueva etapa

El propio Feige ya había anticipado en 2025 que la próxima película de X-Men ayudaría a “resetear” el MCU, aunque insistió en que eso no equivalía a un reboot en el sentido estricto. La distinción entre ambos conceptos ha servido para calmar a quienes temían que los eventos de Secret Wars eliminarían todo el bagaje previo del universo cinematográfico. “No habrá un reinicio completo”, resumió Feige en su última aparición pública. El enfoque será una adaptación progresiva, guiada por el desarrollo que marcó la saga de Secret Wars de Jonathan Hickman, reconocida por su complejidad y su influencia sobre la estructura del multiverso Marvel.

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Las especulaciones se intensificaron después de que Joe Russo, codirector de Secret Wars y Doomsday, declarara que el MCU regresaría a una suerte de “fase cero”. “Estuvimos con Rob [Downey Jr.] antes de hoy”, dijo Russo a The Hollywood Reporter. “Hablábamos sobre este concepto de volver a empezar desde cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que no estamos apoyándonos en nada del pasado.” Frente a este tipo de comentarios, la postura de Feige marca un contraste. Si bien se esperan cambios significativos tras el estreno de Secret Wars, el MCU no renunciará a su continuidad, sino que buscará integrar elementos clásicos y nuevos dentro de una misma narrativa.

La incertidumbre sobre el alcance real de Secret Wars permanece. Hasta ahora, los detalles sobre la trama son escasos y el primer tráiler de Doomsday —con la aparición de Doctor Doom— apenas ha comenzado a abrir nuevas teorías sobre el impacto en la saga. El propio Feige reconoció que la palabra “reboot” genera inquietud, pero insistió en que el modelo a seguir es la adaptación de la estructura narrativa de los cómics, no el reinicio absoluto.

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Imagen conceptual de 'Vengadores: Doomsday'

El cómic que señala el camino

La saga Secret Wars, escrita por Jonathan Hickman y publicada entre 2015 y 2016, narra el colapso del multiverso Marvel y la creación de un nuevo mundo donde héroes y villanos de diferentes realidades se enfrentan en escenarios desconocidos. Feige indicó que esta historia servirá como guía para las próximas fases del MCU, aportando un marco para la integración de personajes y universos alternativos sin borrar lo ya construido. “La Secret Wars de Hickman ofrece una hoja de ruta clara”, afirmó Feige. El cómic se caracteriza por la convergencia de líneas argumentales y la posibilidad de reintegrar personajes clásicos y nuevas versiones sin perder la continuidad central. Este enfoque permitirá a Marvel aprovechar el atractivo de los multiversos y, al mismo tiempo, mantener la coherencia con las películas anteriores.

Antes del estreno de Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027, Marvel tiene previsto lanzar títulos clave que prepararán el terreno para esta nueva etapa. Entre ellos destacan Spider-Man: Brand New Day, programada para la próxima semana, y Avengers: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre. La expectativa aumenta con la confirmación del regreso de personajes como Doctor Doom, que tendrá un papel relevante en el futuro inmediato del MCU. Además, se conoce que nuevos actores y directores de renombre se están sumando a la franquicia, mientras otros proyectos como Blade siguen enfrentando dificultades para concretarse.

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Feige también ha comentado sobre el potencial de actores como Adam Driver dentro del universo Marvel y sobre los retos que implica adaptar personajes emblemáticos a la gran pantalla. Con la agenda de estrenos definida y la hoja de ruta inspirada en las obras de Hickman, Marvel Studios apuesta por una expansión narrativa que buscará equilibrar la innovación con el respeto a su propio legado.