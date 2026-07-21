España Cultura

El jefe de Marvel asegura que no habrá un reboot después de ‘Vengadores: Doomsday’ y ‘Secret Wars’: esta será la hoja de ruta de la saga

Tras ver el primer tráiler de la esperada película de superhéroes, el máximo responsable ha revelado los planes a futuro

Guardar
Google icon
Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha despejado una de las grandes dudas que planeaban sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tras meses de especulación, Feige ha confirmado que no habrá un reboot después de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, dos películas que cerrarán la actual Fase Seis en 2027. En cambio, el ejecutivo reveló cuál será la hoja de ruta elegida para guiar la franquicia en los próximos años.

Durante una conversación con Josh Horowitz en el pódcast Happy, Sad, Confused, Feige fue consultado directamente sobre si Secret Wars marcaría un reinicio de la saga. Su respuesta fue tajante: “No, pero miro a los cómics, como siempre hago, en cuanto a nuestra narrativa. En ambas Secret Wars —pero particularmente en la de [Jonathan] Hickman de hace diez años— hay una hoja de ruta interesante para donde podemos ir.” Estas declaraciones zanjan la confusión que circulaba entre los seguidores de Marvel sobre el destino de los personajes tras el estreno de Doomsday y Secret Wars. Feige subrayó que el futuro del MCU no se construirá sobre un borrón y cuenta nueva, sino en diálogo directo con el material original en los cómics, especialmente la saga publicada entre 2015 y 2016.

PUBLICIDAD

La posibilidad de un reinicio total tras los eventos de Secret Wars era una de las teorías más extendidas entre la comunidad fan. Sin embargo, Kevin Feige descartó cualquier borrón y cuenta nueva para el MCU y matizó que su visión se inspira directamente en las historias originales de Marvel Comics. “Reboot es una palabra que asusta”, explicó el productor en declaraciones previas a Variety. “Puede significar muchas cosas para diferentes personas. Reset, línea temporal única… estamos pensando en esa dirección. X-Men es donde eso sucederá a continuación”.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)
Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Los X-Men, clave en la nueva etapa

El propio Feige ya había anticipado en 2025 que la próxima película de X-Men ayudaría a “resetear” el MCU, aunque insistió en que eso no equivalía a un reboot en el sentido estricto. La distinción entre ambos conceptos ha servido para calmar a quienes temían que los eventos de Secret Wars eliminarían todo el bagaje previo del universo cinematográfico. “No habrá un reinicio completo”, resumió Feige en su última aparición pública. El enfoque será una adaptación progresiva, guiada por el desarrollo que marcó la saga de Secret Wars de Jonathan Hickman, reconocida por su complejidad y su influencia sobre la estructura del multiverso Marvel.

PUBLICIDAD

Las especulaciones se intensificaron después de que Joe Russo, codirector de Secret Wars y Doomsday, declarara que el MCU regresaría a una suerte de “fase cero”. “Estuvimos con Rob [Downey Jr.] antes de hoy”, dijo Russo a The Hollywood Reporter. “Hablábamos sobre este concepto de volver a empezar desde cero. Queremos asegurarnos de que todos sientan que no estamos apoyándonos en nada del pasado.” Frente a este tipo de comentarios, la postura de Feige marca un contraste. Si bien se esperan cambios significativos tras el estreno de Secret Wars, el MCU no renunciará a su continuidad, sino que buscará integrar elementos clásicos y nuevos dentro de una misma narrativa.

La incertidumbre sobre el alcance real de Secret Wars permanece. Hasta ahora, los detalles sobre la trama son escasos y el primer tráiler de Doomsday —con la aparición de Doctor Doom— apenas ha comenzado a abrir nuevas teorías sobre el impacto en la saga. El propio Feige reconoció que la palabra “reboot” genera inquietud, pero insistió en que el modelo a seguir es la adaptación de la estructura narrativa de los cómics, no el reinicio absoluto.

Imagen conceptual de 'Vengadores: Doomsday'
Imagen conceptual de 'Vengadores: Doomsday'

El cómic que señala el camino

La saga Secret Wars, escrita por Jonathan Hickman y publicada entre 2015 y 2016, narra el colapso del multiverso Marvel y la creación de un nuevo mundo donde héroes y villanos de diferentes realidades se enfrentan en escenarios desconocidos. Feige indicó que esta historia servirá como guía para las próximas fases del MCU, aportando un marco para la integración de personajes y universos alternativos sin borrar lo ya construido. “La Secret Wars de Hickman ofrece una hoja de ruta clara”, afirmó Feige. El cómic se caracteriza por la convergencia de líneas argumentales y la posibilidad de reintegrar personajes clásicos y nuevas versiones sin perder la continuidad central. Este enfoque permitirá a Marvel aprovechar el atractivo de los multiversos y, al mismo tiempo, mantener la coherencia con las películas anteriores.

Antes del estreno de Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027, Marvel tiene previsto lanzar títulos clave que prepararán el terreno para esta nueva etapa. Entre ellos destacan Spider-Man: Brand New Day, programada para la próxima semana, y Avengers: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre. La expectativa aumenta con la confirmación del regreso de personajes como Doctor Doom, que tendrá un papel relevante en el futuro inmediato del MCU. Además, se conoce que nuevos actores y directores de renombre se están sumando a la franquicia, mientras otros proyectos como Blade siguen enfrentando dificultades para concretarse.

Feige también ha comentado sobre el potencial de actores como Adam Driver dentro del universo Marvel y sobre los retos que implica adaptar personajes emblemáticos a la gran pantalla. Con la agenda de estrenos definida y la hoja de ruta inspirada en las obras de Hickman, Marvel Studios apuesta por una expansión narrativa que buscará equilibrar la innovación con el respeto a su propio legado.

Temas Relacionados

MCUMarvelVengadores: DoomsdayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Megan Fox vuelve a lo grande con ‘Jennifer’s Body 2′: así será la secuela de una de sus películas más icónicas

La actriz volverá a dar vida al personaje que junto a ‘Transformers’ le puso en el mapa junto a la directora Karyn Kusama en una producción cuyo rodaje comenzará en octubre

Megan Fox vuelve a lo grande con ‘Jennifer’s Body 2′: así será la secuela de una de sus películas más icónicas

Pompeyo Trogo, historiador romano: “Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”

Roma tardó dos siglos en conquistar la península ibérica, mostrando que, cuando resolvían sus diferencias, sus habitantes eran muy difíciles de derrotar

Pompeyo Trogo, historiador romano: “Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”

La celebración de Javier Bardem y Borja Iglesias tras la victoria de España en el Mundial: “Es el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo”

El actor bajó al césped tras el pitido final y celebró junto a jugadores de la selección el triunfo frente a Argentina

La celebración de Javier Bardem y Borja Iglesias tras la victoria de España en el Mundial: “Es el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo”

Las reflexiones de Luis de la Fuente antes del Mundial que explican el éxito de la selección: “El entrenamiento no es solo un esfuerzo físico”

El entrenador publicó en mayo una autobiografía donde habla de su labor al frente de La Roja, del talento de algunos de sus jugadores y de su filosofía de vida

Las reflexiones de Luis de la Fuente antes del Mundial que explican el éxito de la selección: “El entrenamiento no es solo un esfuerzo físico”

Aitana, Lola Índigo y muchos más: esta es la lista de artistas que actuarán en Cibeles para celebrar la victoria de España en el Mundial

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado algunos de los nombres que pisarán la plaza madrileña, mientras que otros medios han confirmado el resto de invitados

Aitana, Lola Índigo y muchos más: esta es la lista de artistas que actuarán en Cibeles para celebrar la victoria de España en el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”