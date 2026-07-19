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“Ese es el siguiente paso”: Keith Richards confirmó que los Rolling Stones ya piensan en volver al escenario

Tras el lanzamiento de Foreign Tongues, el guitarrista adelantó en una entrevista para el podcast Billboard que la banda evalúa nuevas formas de volver a tocar en vivo, mientras mantiene un intenso ritmo creativo y prepara material inédito

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Keith Richards afirmó que Foreign Tongues continúa la dinámica de trabajo que abrió Hackney Diamonds en los Rolling Stones

Keith Richards y el futuro de los Rolling Stones siguen en marcha, y el guitarrista situó a Foreign Tongues como una continuación del ritmo de trabajo de Hackney Diamonds.

En el podcast Billboard, dejó abierta la puerta a tocar el próximo año y marcó distancia con una música hecha a partir de la copia mediante inteligencia artificial.

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Cómo surgió “Foreign Tongues”

Keith Richards dijo en el podcast Billboard que Foreign Tongues nace de la misma dinámica de trabajo que Hackney Diamonds, que la banda aún tiene mucho material en distintas etapas, que no descarta tocar ese repertorio el próximo año, incluso con una residencia, y que prefiere oír música original antes que canciones basadas en copiar y sintetizar.

Richards explicó que esa etapa de mayor productividad no surgió de la nada. “La cuestión es que, aunque muchas cosas no salieron, seguimos grabando mucho en esos años”, dijo en el podcast Billboard.

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Keith Richards explicó en el podcast Billboard que los Rolling Stones todavía tienen canciones en distintas etapas y nuevo material por definir o rescatar (Capitol Records via AP)
Keith Richards explicó en el podcast Billboard que los Rolling Stones todavía tienen canciones en distintas etapas y nuevo material por definir o rescatar (Capitol Records via AP)

El músico añadió que durante ese tiempo sí hubo muchas canciones, pero no siempre un álbum claro. “Simplemente sentíamos que no teníamos un álbum”, señaló, antes de describir que la banda avanza “en oleadas”.

“De algún modo, siento que Foreign Tongues es una continuación de Hackney Diamonds”, afirmó.

Vinculó ese proceso a la energía que dejó el disco anterior y al trabajo con Andrew Watt. “Todos sentimos que debíamos retomar eso en vez de simplemente hacer álbum, gira, álbum, gira. Así que, de algún modo, entramos en modo de grabación”, dijo.

Richards atribuyó parte de ese avance a Mick Jagger, a quien describió como especialmente prolífico en los últimos años. “Mick tenía muchas cosas. Estuvo en una etapa muy prolífica estos últimos años”, contó.

Los Rolling Stones anuncian Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio
Keith Richards vinculó el impulso creativo de los Rolling Stones al trabajo con Andrew Watt y a una etapa prolífica de Mick Jagger (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

Detalló cómo escriben juntos sin hacerlo al mismo tiempo. “Quizás no nos vemos durante un tiempo, y cada uno escribe sus propios fragmentos y partes”, relató. “Y luego, de alguna manera, cuando nos juntamos y decimos: ‘Bueno, ¿qué tienes?’... ‘Oh, esa parte encaja con esta’”, agregó.

Qué planes barajan los Stones para llevar el disco al directo

Cuando la conversación pasó al escenario, Richards dejó claro que la prioridad de este año fue sacar el disco sin precipitarse. “Este año simplemente decidimos: ‘Mira, saquemos el disco. Hagámoslo bien y no nos apresuremos’”, dijo.

No cerró ninguna puerta para los Rolling Stones el próximo año. “No veo ninguna razón para que el próximo año, como dices, tal vez una residencia, es decir, una serie de conciertos en un mismo lugar, o algo así”, afirmó.

Richards dijo que el grupo estudia otra fórmula para volver a la carretera. “Quizás simplemente encontremos una manera diferente de llevarlo de gira”, comentó. “Mi sugerencia es traer la gira hacia nosotros”, añadió.

Keith Richards contó que Mick Jagger y él escriben por separado y luego ensamblan fragmentos para construir nuevas canciones de los Rolling Stones (REUTERS/Shannon Stapleton)
Keith Richards contó que Mick Jagger y él escriben por separado y luego ensamblan fragmentos para construir nuevas canciones de los Rolling Stones (REUTERS/Shannon Stapleton)

El guitarrista vinculó ese posible paso al directo con el nuevo repertorio. Cuando el entrevistador apuntó que esas canciones podían sonar bien en directo, respondió con una frase breve: “Ese es el siguiente paso”.

La mirada sobre la inteligencia artificial en la música

En el terreno tecnológico, Richards diferenció entre los avances de grabación con los que convivió la banda y su recelo ante la inteligencia artificial aplicada a la música. Recordó el salto de dos pistas a cuatro pistas y luego a formatos mayores, y describió esa etapa como un tiempo de experimentación. “Prefiero escuchar algo original”, dijo en el podcast Billboard.

Endureció su postura frente a los sistemas que replican estilos ya conocidos. “Queremos nuevos aportes. No queremos más y más copias y síntesis”, afirmó.

Richards rebajó la importancia de ese recurso en el video de “In the Stars”, al que definió como su roce con esta tecnología. “Ah, la IA. Eso fue nuestro roce con la IA”, comentó, antes de bromear con la imagen rejuvenecida de sí mismo.

Cómo define Richards el legado y la continuidad de la banda

Keith Richards sentado en un sillón de cuero marrón, con un gorro negro y pañuelo estampado, en una habitación con instrumentos y arte
Keith Richards dijo que los Rolling Stones priorizaron lanzar el disco sin apuro y dejaron abierta una residencia o una gira distinta para el próximo año (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

Al hablar de la formación actual tras la muerte de Charlie Watts, manifestó que se trató de “algo tremendo”. Y subrayó que la transición tuvo una indicación del propio baterista. “Charlie Watts dijo: ‘Si no estoy, pongan a Steve’”, recordó.

Richards sostuvo que esa indicación ayudó a sostener al grupo y a fijar una nueva etapa en estudio con Steve Jordan y Darryl Jones. “Fue importante, creo, dejar registrada esta versión de los Stones”, afirmó.

Desde su punto de vista, ese era una de las metas de esta fase de trabajo. “Mi principal objetivo era registrar a esta banda”, dijo, al explicar que la formación ya había probado su funcionamiento en la carretera antes de entrar a grabar.

los Rolling Stones en la década del 60
Keith Richards dijo que, tras la muerte de Charlie Watts, los Rolling Stones sostuvieron una nueva etapa con Steve y Darryl para dejar registrada esta formación y su legado (Grosby)

Cuando el entrevistador le pidió ubicar las principales influencias de la banda, Richards trazó una línea. “Chuck Berry, Muddy Waters y luego Jimmy Reed”, respondió.

A esa lista sumó a Little Walter y al blues de Chicago, como parte de la raíz que todavía alimenta el sonido stone. En el podcast Billboard, esa genealogía apareció unida a una idea: el grupo sigue sin cortar el hilo con su origen.

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