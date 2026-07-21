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Megan Fox vuelve a lo grande con ‘Jennifer’s Body 2′: así será la secuela de una de sus películas más icónicas

La actriz volverá a dar vida al personaje que junto a ‘Transformers’ le puso en el mapa junto a la directora Karyn Kusama en una producción cuyo rodaje comenzará en octubre

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Megan Fox aseveró que todo lo que sentía fue necesario para su actuación. (Captura de video)
Megan Fox aseveró que todo lo que sentía fue necesario para su actuación. (Captura de video)

La actriz Megan Fox regresa a la gran pantalla con Jennifer’s Body 2, una secuela que promete reavivar el interés por una de las películas más comentadas de su trayectoria. El rodaje comenzará en octubre en Vancouver bajo la dirección de Karyn Kusama, con guion de Diablo Cody y la producción a cargo de Disney. La confirmación del regreso de Fox como protagonista marca un momento relevante tanto para la actriz como para los seguidores de la franquicia.

En 2009, Jennifer’s Body llegó a los cines de la mano de 20th Century Fox. La cinta mezclaba el terror adolescente con el humor negro, presentando a Fox en el papel de una porrista de secundaria poseída por una fuerza demoníaca. El personaje, convertido en una súcubo, atacaba a sus compañeros, mientras su mejor amiga, interpretada por Amanda Seyfried, intentaba detener la ola de horror. El estreno generó expectativas altas: Fox era entonces una figura central en la cultura pop y Cody venía de recibir un Óscar por Juno. Sin embargo, la película solo recaudó aproximadamente $6,8 millones en su primer fin de semana en Norteamérica y cerró su recorrido con unos $31,6 millones a nivel mundial, cifra modesta frente a un presupuesto de alrededor de $16 millones.

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La recepción inicial de Jennifer’s Body fue desigual, alcanzando un 47% de aprobación en Rotten Tomatoes. Críticos señalaron problemas de tono y una campaña de marketing que priorizó el horror sobre el componente satírico. Pese a esto, la prensa especializada y algunos espectadores destacaron los diálogos de Cody y las actuaciones de Fox y Seyfried.

Captura del tráiler oficial de Jennifer's Body
Captura del tráiler oficial de Jennifer's Body

Una película de culto

Con el paso de los años, Jennifer’s Body ha experimentado una profunda transformación en su valoración cultural. Críticos y audiencias redescubrieron la película, resaltando su abordaje sobre la amistad femenina, la sexualidad y la explotación. El film también se destaca por subvertir tropos clásicos del género de terror, lo que ha impulsado su popularidad en plataformas de streaming y redes sociales. Esta reevaluación ha convertido a Jennifer’s Body en un referente para las nuevas generaciones de espectadores. El fenómeno de culto que la rodea se refleja en debates y análisis en medios especializados, así como en el crecimiento de comunidades de fans, especialmente entre quienes reivindican el valor de las producciones de los años 2000.

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La noticia de la secuela se conoció inicialmente en marzo, cuando se supo que Cody estaba trabajando en el guion y que tanto Fox como Seyfried manifestaron interés en retomar sus papeles. Ahora, según Production Weekly, el rodaje está programado para octubre en Vancouver. Aunque la información sobre la trama se mantiene bajo reserva, la confirmación de Kusama como directora y de Fox como protagonista ha generado gran expectativa. Dread Central informó en exclusiva que Amanda Seyfried aún no ha firmado oficialmente, aunque se espera que regrese como coprotagonista. Otros detalles sobre el elenco y la distribución permanecen sin anuncio, aunque se ha confirmado que la producción está bajo el sello de Disney, propietaria actual de 20th Century Fox. Todavía no está claro cuál será la estrategia de lanzamiento: podría optar por un estreno tradicional en cines o priorizar plataformas de streaming, considerando la tendencia actual del mercado.

El regreso de Megan Fox a Jennifer’s Body se percibe como un intento de capitalizar el renovado interés en la obra y en su figura. Para muchos críticos y seguidores, la secuela representa una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de los personajes y actualizar los temas originales a la sensibilidad contemporánea. El fenómeno de culto en torno a la película ha influido en el discurso sobre la representación femenina en el terror, así como en la reivindicación de títulos subestimados en su estreno. La confirmación de un equipo creativo original, sumada al respaldo de Disney y al contexto de culto que rodea a la franquicia, convierte a Jennifer’s Body 2 en uno de los proyectos más esperados del año. Mientras crecen las expectativas sobre el regreso de Seyfried y se aguardan detalles sobre la trama, la producción de la secuela confirma el lugar de la saga en la cultura pop y anticipa una nueva etapa para Megan Fox y su personaje más icónico.

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