Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Los destinos de Grecia, Italia y Marruecos, entre otros, registran más viajeros tras el estreno del filme

La llegada a los cines de La Odisea, la nueva película de dirigida por Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero, ya genera un fenómeno turístico internacional. Los lugares donde se rodó la superproducción protagonizada por Matt Damon como Odiseo reciben visitantes que buscan experimentar los paisajes y escenarios auténticos de la historia clásica.

Según reportó el portal de noticias internacional Euronews, el filme se grabó en locaciones de Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos, seleccionadas por su riqueza cultural y autenticidad visual.

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De acuerdo con el portal, el estreno de este largometraje, filmado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, se perfila como el proyecto más ambicioso de Nolan hasta la fecha. El director eligió escenarios naturales para lograr que el público “sienta que de verdad está allí”, según sus palabras recogidas por la agencia AP.

La repercusión tras los primeros días en cartelera se refleja en el aumento de búsquedas sobre localizaciones y en el flujo de viajeros hacia estos destinos.

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Grecia, epicentro del viaje de Odiseo

El cineasta filmó la superproducción con cámaras IMAX de 70 mm en enclaves de seis países para reforzar la autenticidad (Foto: Universal Pictures)

El recorrido de Odiseo en la mitología se asocia de forma inseparable con territorios griegos. Delfos, uno de los enclaves más emblemáticos, alberga el antiguo recinto oracular en las laderas del monte Parnaso. Este lugar, considerado el centro del mundo antiguo, permite a los visitantes explorar templos y monumentos aún en pie, mientras recuerdan el paso del héroe clásico.

Según Euronews, la ciudad de Micenas ofrece la posibilidad de recorrer la ciudadela de la Edad del Bronce y la Puerta de los Leones, además de conocer el legado de Agamenón.

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En la isla de Ítaca, punto de destino de Odiseo tras una travesía de diez años, los turistas pueden recorrer el sendero atribuido al personaje y visitar la Cueva de las Ninfas.

En Pilos, los viajeros exploran los restos del palacio de Néstor, con vistas panorámicas sobre el mar Jónico y los olivares del Peloponeso. La experiencia se completa con la degustación de vinos en Zakynthos, una isla que produce esta bebida desde la Antigüedad y que, según el relato, Odiseo utilizó como parte de sus estrategias.

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La ciudad de Atenas también ofrece propuestas vinculadas con el clásico. El Mythopraxis Athens Living Museum presenta una versión teatral de la Odisea, que condensa la epopeya en poco más de una hora. Las actividades culturales y los recorridos temáticos permiten a los visitantes sumergirse en el universo griego desde diferentes perspectivas.

El interés en línea por las localizaciones del film aumenta desde su llegada a los cines, en paralelo al mayor flujo de visitantes hacia enclaves de Grecia, Italia, Marruecos, Malta

Italia y Sicilia, entre ruinas y paisajes míticos

El impacto del rodaje de la película se extiende a Italia, especialmente a la región de Sicilia y las islas cercanas. En Favignana, al noroeste de dicha zona, los paisajes costeros sirvieron de escenario para escenas clave del filme. La isla, famosa por sus aguas cristalinas y sus vistas al Mediterráneo, se transformó en uno de los destinos principales para los seguidores de la cinta.

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Taormina y Siracusa figuran entre los puntos destacados en el itinerario propuesto por agencias de viaje especializadas. El primero, con su antiguo teatro griego y vistas al Etna, combina patrimonio clásico y atractivo natural. El otro, antigua rival de Atenas, permite recorrer el Parque Arqueológico de Neápolis, donde se conservan un teatro griego, canteras y monumentos históricos que muestran la magnitud de la civilización que inspiró la epopeya.

De acuerdo con datos facilitados por la plataforma turística digital GetYourGuide y recogidos por Euronews Culture, el 77% de los viajeros elige destinos que vio previamente en películas, series o libros. Este fenómeno, conocido como “set-jetting”, impulsa el interés por recorrer las mismas rutas que los personajes de la obra.

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Una agencia presentó un circuito por Italia y Grecia con vuelos, hoteles, traslados y experiencias privadas, orientado a quienes buscan seguir rutas vinculadas con la historia de Odiseo (Crédito: Elena Sivitskaia)

Marruecos y otros destinos, historia y cine en el norte de África

El desierto y la arquitectura de Aït Benhaddou, en Marruecos, ofrecen un contraste visual con los paisajes mediterráneos de Grecia e Italia. Este enclave, reconocido por la UNESCO, destaca por sus construcciones de adobe y su historia milenaria.

Según el artículo periodístico, Aït Benhaddou se consolidó como uno de los lugares favoritos tanto para cineastas como para viajeros, y su aparición en La Odisea refuerza su atractivo internacional.

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La influencia del filme trasciende el entorno mediterráneo y alcanza destinos como Gozo en Malta, asociado en la tradición con la ninfa Calipso. La costa escarpada de la isla, sus templos prehistóricos y su ambiente tranquilo la convierten en un punto de interés para quienes buscan una experiencia inspirada en la mitología.

El auge del turismo vinculado al cine motiva a touroperadores a lanzar propuestas específicas. Según informó Euronews, el operador Audley Travel lanzó un itinerario de 13 días titulado “Inspired by La Odisea: an epic journey across Italy & Greece”, con paradas en ruinas, islas y museos relacionados con la leyenda de Odiseo.

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El paquete incluye vuelos, alojamiento, experiencias privadas y traslados, con un costo a partir de 10.221 euros (USD 11.690,78) por persona para quienes desean recorrer los escenarios de la película.

Los datos y la tendencia global del “set-jetting”

El estreno de la superproducción con Matt Damon disparó el interés por los escenarios reales del relato de Homero (Crédito: Landmark Media)

El fenómeno del turismo cinematográfico encuentra en La Odisea un nuevo motor. Según una encuesta de GetYourGuide citada por Euronews, el 84% de los estadounidenses y el 81% de los británicos considera visitar lugares que aparecen en películas. Los alemanes y los franceses siguen la tendencia con un 78% y un 65%, respectivamente. Las búsquedas en Google Trends sobre “lugares de rodaje de La Odisea” aumentan desde el estreno del filme.

La directora regional de GetYourGuide para Europa Central y Oriental, Maren Schullerus, afirmó que “las películas no solo entretienen, inspiran a la gente a hacer las maletas”. En declaraciones recogidas por la agencia AP, Christopher Nolan subrayó su interés en rodar en localizaciones reales para acercar al público a la experiencia original del relato clásico.