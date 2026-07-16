Dónde puedo ver la película La Odisea, de qué trata, dónde se filmó y más preguntas en Google

Matt Damon y Zendaya hacen parte del elenco de La Odisea. (Foto: Universal Pictures)

El estreno global de La Odisea es este 16 de julio de 2026, lo que ha llevado a miles de personas a buscar dónde podrán ver la película en sus ciudades. La proyección estará disponible en cines de todo el mundo, y las consultas sobre salas, horarios y opciones de compra de entradas se han multiplicado en plataformas digitales.

Además, la expectativa por La Odisea de Christopher Nolan ha provocado preguntas frecuentes en Google sobre la trama, las locaciones donde se filmó y los detalles de producción.

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Dónde ver La Odisea de Christopher Nolan

La película se distribuye de manera exclusiva en salas de cine de todo el mundo bajo el sello de Universal Pictures. Por la naturaleza técnica de la producción, la prioridad de la distribuidora es su proyección en formatos de gran pantalla, sobre todo en salas equipadas con tecnología IMAX de 70 mm.

La Odisea está hecha para salas de cine con formato IMAX de 70 mm. (Foto: Universal Pictures)

Esto garantiza que los espectadores aprecien la escala visual diseñada originalmente por el director y su grupo fotográfico. Respecto a su disponibilidad en plataformas de emisión continua (streaming), no se contempla un estreno simultáneo en espacios digitales.

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Siguiendo el esquema tradicional de exhibición, el filme respetará una ventana exclusiva en carteleras de cine antes de dar el salto al mercado doméstico de alquiler, venta digital y, eventualmente, su incorporación a catálogos de suscripción digital en los próximos meses.

De qué trata la película La Odisea de Christopher Nolan

El largometraje propone una adaptación de la clásica epopeya griega atribuida a Homero. La trama se centra en la figura de Odiseo, el rey de Ítaca, quien debe emprender un accidentado y peligroso viaje de regreso a su patria tras la caída de Troya.

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La película sigue la travesía de Odiseo para volver a su hogar. (Foto: Universal Pictures)

A lo largo de esta travesía, que se extiende por una década, el protagonista y su tripulación se enfrentan a toda clase de obstáculos mitológicos, monstruos y la constante intervención de deidades olímpicas.

En paralelo, la narrativa aborda la prolongada espera de su esposa Penélope y su hijo Telémaco en Ítaca, quienes deben resistir el asedio de ambiciosos pretendientes que buscan usurpar el trono.

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Cuáles fueron las localizaciones de rodaje de la película

Fiel a su filosofía de minimizar el uso de fondos verdes y efectos generados por computadora, el director optó por filmar en escenarios completamente reales.

La Odisea evitó el uso excesivo de pantalla verde. (Foto: Universal Pictures)

La producción se trasladó a seis países para recrear el viaje geográfico de la epopeya: Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Escocia e Islandia. Estos espacios naturales e históricos aportan una textura realista indispensable para la inmersión en la Edad de Bronce.

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Entre los puntos geográficos más destacados del rodaje se encuentran los yacimientos históricos de Acrocorinto y el castillo de Methoni en la región del Peloponeso en Grecia.

Asimismo, se utilizaron las costas de Sicilia en Italia, los paisajes desérticos de Marrakech en Marruecos y las gélidas formaciones glaciares y playas de arena negra en Islandia para personificar parajes mitológicos como el Hades.

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Quiénes integran el reparto principal de La Odisea

Robert Pattinson hace parte del reparto de la película como antagonista. (Foto: Universal Pictures)

El elenco de la película destaca por la participación de figuras de gran trayectoria en la industria de Hollywood. El papel principal de Odiseo recae en el actor Matt Damon, quien asume la responsabilidad de encarnar la complejidad psicológica del astuto navegante griego.

Por su parte, la actriz Anne Hathaway interpreta a la reina Penélope, la esposa que defiende el reino de Ítaca durante la ausencia del héroe.

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El reparto secundario se completa con nombres de alto perfil cinematográfico. Tom Holland da vida a Telémaco, el joven heredero de la corona, mientras que Charlize Theron asume el rol de la ninfa Calipso y Zendaya interpreta a la diosa Atenea, protectora de Odiseo en su retorno.

Participan destacados actores como Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, consolidando un ensamble actoral robusto.