Scaloni puso en duda su continuidad en la selección argentina, rompió en llanto y no pudo terminar la conferencia de prensa

"ME DUELE EN EL ALMA, LO SIENTO" 🥺



Entre lágrimas, Scaloni cerró la conferencia de prensa post partido con reflexiones sobre el futuro de la selección argentina: "En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas". pic.twitter.com/BHYtVNG6oy — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La derrota ante España dejó a Lionel Scaloni frente a una pregunta que el fútbol argentino prefería no hacerse tan pronto: ¿seguirá al frente de la selección argentina? El entrenador de Pujato, que tiene contrato hasta diciembre, admitió en conferencia de prensa que se tomará un tiempo para pensar y que “se necesitan muchas cosas para seguir”.

La noche del 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey no terminó como se esperaba. La Roja se impuso 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos del alargue, y el bicampeón de América se fue con las manos vacías después de llegar a una segunda final consecutiva del mundo. En ese contexto, con la tristeza todavía fresca, Scaloni tomó el micrófono y no esquivó ninguna pregunta.

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“Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, dijo el DT en la rueda de prensa posterior al partido. Visiblemente emocionado, el entrenador aclaró que primero hablará con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, antes de tomar cualquier decisión pública.

Lo que siguió fue una de las declaraciones más personales que Scaloni dio desde que asumió el cargo. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto”, reflexionó ante los periodistas. Y añadió: “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá”. La frase quedó trunca cuando el entrenador de la selección se quebró.

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Scaloni se quebró al hablar de su futuro, agradeció a Tapia por la oportunidad y abandonó la sala de prensa sin terminar la conferencia (REUTERS/Agustin Marcarian)

El técnico también agradeció públicamente a Tapia. “Al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en que estoy”, afirmó, y subrayó que ese lugar es “el lugar soñado para todos”.

Luego puso sobre la mesa los requisitos que, según él, hacen falta para continuar: “Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”. El entrenador nacido en Pujato abandonó la sala de prensa sin poder terminar la conferencia.

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Sus palabras adquieren otro peso si se las lee junto al contexto contractual. Según pudo saber Infobae antes de la final, existía un acuerdo de palabra entre Scaloni y la dirigencia de la AFA para renovar el vínculo por cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2030.

El propio Tapia había dado señales públicas de ese optimismo en Miami, durante un homenaje a los campeones del mundo del 86, cuando ante la pregunta de cómo seguiría la era Scaloni respondió: “Preguntale a él. Seguramente juntos”. Esas conversaciones, según la misma información, se habían dado en Buenos Aires antes de que la delegación aterrizara en Estados Unidos.

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🇦🇷🗣️ "VOY A CUMPLIR MI CONTRATO HASTA FIN DE AÑO Y VERÉ"



Lionel Scaloni, emocionado, se refirió a su futuro como técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/jfkqyULffi — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La noche del partido aportó el marco emocional que explica, al menos en parte, la duda que Scaloni verbalizó. Argentina llegó a la final con tres cuartos de su zaga central lesionada —Lisandro Martínez y Cristian Romero salieron durante el partido—, con Enzo Fernández expulsado por doble amarilla en el tiempo reglamentario y con el equipo reducido a diez hombres durante todo el alargue.

“Es evidente que hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos claves que no lo esperábamos”, reconoció el entrenador en la misma conferencia. “Estos chicos han llegado de la manera mejor posible, han dado el último esfuerzo, pero contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones, lo podés padecer”.

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A pesar del resultado, Scaloni no escatimó en reconocimiento hacia sus jugadores. “Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final”, señaló apenas terminó el partido. Y más tarde, en la conferencia, reiteró: “Me duele, me duele el alma. Lo siento”. La frase sintetizó el estado de ánimo de un cuerpo técnico que, según sus propias palabras, dejó todo sobre el campo.

Sobre Lionel Messi, el entrenador fue escueto. En el momento que le consultaron sobre su futuro, también le preguntaron si había podido hablar con el capitán tras el partido y si este le había confirmado que fue su último Mundial. “No, no hablé”, respondió Scaloni, sin más desarrollo. La pregunta quedó sin respuesta, igual que la del futuro del propio técnico, quien se marchó de la sala entre lágrimas.

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