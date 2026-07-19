El Salvador

Embajada de Japón benefició a familias rurales de Ilobasco con acceso a agua potable

Decenas de hogares y dos centros escolares dejaron de depender de pozos y recolección de lluvia gracias a un sistema financiado por Japón, que mejora la salud y la economía en la zona rural de Cabañas Oeste

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La inauguración de un nuevo sistema de agua potable en Quesera Abajo, Ilobasco, dio acceso directo al recurso a las familias de Cantón Los Llanitos. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)
La inauguración de un nuevo sistema de agua potable en Quesera Abajo, Ilobasco, dio acceso directo al recurso a las familias de Cantón Los Llanitos. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)

En el caserío Quesera Abajo, municipio de Ilobasco, la inauguración de un nuevo sistema de agua potable marca un cambio tangible en la vida de 422 familias rurales. Tras años de depender de pozos artesanales y la recolección de agua lluvia, los habitantes de Cantón Los Llanitos cuentan desde ahora con acceso directo a este recurso esencial, tras el impulso conjunto de la Embajada de Japón, la Alcaldía Municipal de Cabañas Oeste, la Fundación Campo y la propia comunidad.

La obra, que beneficia a más de 2,500 personas, incluye dos centros escolares y responde a una necesidad histórica en una de las zonas con mayor vulnerabilidad hídrica de El Salvador. “Anteriormente los habitantes del cantón Los Llanitos no contaban con acceso al agua potable, se abastecían recolectando el agua lluvia o la extraían de algunos pozos artesanales, sobre todo en época de verano donde hay más escasez de agua, causando que algunas familias compraran barriles de agua a otras comunidades cercanas, incurriendo en gasto de transporte para llevar el agua hacia sus viviendas”, relató la Embajada de Japón.

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Antes de la intervención, las familias invertían entre dos y tres horas diarias en acarrear agua para el consumo, la higiene y otras tareas básicas. La llegada de la red domiciliaria cambia esa realidad y reduce el riesgo sanitario, al tiempo que libera tiempo y recursos en los hogares.

El sistema de agua potable beneficia a 422 familias, más de 2,500 personas, e incluye a dos centros escolares en una zona de vulnerabilidad hídrica de El Salvador. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)
El sistema de agua potable beneficia a 422 familias, más de 2,500 personas, e incluye a dos centros escolares en una zona de vulnerabilidad hídrica de El Salvador. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)

La Embajada de Japón financió la mayor parte de la obra a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS), destinando $130,200 para la construcción de la línea de impelencia, el sistema de bombeo, la caseta de control y la supervisión externa. La Alcaldía Municipal aportó $56,731.44 para la red de distribución, mientras que la Fundación Campo facilitó la cerca perimetral, el rótulo y otros implementos, valorados en $13,835. La comunidad local, por su parte, participó activamente con mano de obra no calificada, estimada en $73,100. El costo total ascendió a $273,867.04.

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El sistema se compone de una infraestructura moderna que permite la captación, almacenamiento y distribución del agua hasta los hogares. El alcalde de Cabañas Oeste, Lorenzo Rivas, expresó durante la entrega: “A mí en mi calidad de alcalde municipal, siendo parte de esta sociedad, viendo las necesidades, ahora me llena de mucha satisfacción de su país, que la Fundación Campo haya hecho posible, que la comunidad haya puesto esfuerzo, sacrificio para hacer una gestión y ahora tener esa tranquilidad de tener ese pozo, de tener un tanque de captación y esa distribución que cada uno de los de la comunidad”. El funcionario recalcó el llamado a la población “espero que la cuiden y que esta comunidad disfrute de ese valioso recurso como es el agua potable”.

La sostenibilidad de la obra descansa en la gestión comunitaria. Karen Marvely Hernández, presidenta de la ADESCO Caserío Quesera Abajo, subrayó el esfuerzo colectivo: “Este logro demuestra que cuando se trabaja comunidad y organización se alcanzan los objetivos trazados. Como comunidad mostramos nuestros agradecimientos a la Embajada del Japón, a Fundación Campo, a la Alcaldía Municipal, a las instituciones y a todas las personas que de cierto modo apoyaron este proceso. Hoy recibimos esta obra con alegría y con la responsabilidad de saber que debemos cuidarla”.

Japón ha ejecutado 459 proyectos comunitarios en El Salvador desde 1990, y la inauguración en Ilobasco reafirmó esa cooperación con la siembra de un maquilishuat. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)
Japón ha ejecutado 459 proyectos comunitarios en El Salvador desde 1990, y la inauguración en Ilobasco reafirmó esa cooperación con la siembra de un maquilishuat. (Foto cortesía Embajada del Japón en El Salvador)

El impacto social es inmediato: la seguridad en el suministro de agua mejora la salud pública y refuerza la economía familiar, además de consolidar el derecho humano al acceso a servicios básicos. Desde 1990, Japón ha realizado 459 proyectos comunitarios en El Salvador, con una inversión que supera los $4 millones. Cada iniciativa, como la de Ilobasco, busca fortalecer la seguridad humana y la vida digna en las zonas más necesitadas.

Durante la inauguración, el acto simbólico de plantar un árbol nacional, el Maquilishuat, selló el compromiso de amistad y cooperación entre ambas naciones.

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