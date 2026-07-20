Se registran 249 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 y Guatemala sigue en alerta

El mapa de Aceleración Máxima del Suelo mostró mayor sacudida cerca del epicentro y valores moderados en el territorio guatemalteco. (Insivumeh)

A 48 horas del potente terremoto que sacudió la costa sur de Guatemala, el país permanece en estado de alerta por una intensa actividad sísmica.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ya se han registrado 249 réplicas tras el evento principal de magnitud 7.4 ocurrido el viernes 17 de julio de 2026. De este total, 31 movimientos fueron percibidos por la población, lo que ha mantenido a los servicios de emergencia en constante vigilancia.

El Insivumeh registró 249 réplicas del terremoto en Guatemala y 31 de esos movimientos fueron percibidos por la población. (Insivumeh)

El domingo 19 de julio, los sismógrafos continuaron detectando temblores de distinta intensidad. Las magnitudes variaron desde 2.5 hasta el máximo registrado en el evento principal, y la réplica más intensa se produjo a las 11:45 horas, con magnitud 5.7. Este movimiento fue especialmente sentido en el suroeste del país, renovando la preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

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Las réplicas y cuál fue su origen

En el contexto de la emergencia, las autoridades han pedido a la población que permanezca atenta a los comunicados oficiales. La reiteración de movimientos telúricos responde a un proceso natural tras terremotos de gran magnitud.

El geólogo Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) creado por la Universidad Mariano Gálvez, explicó a Prensa Libre que este patrón es normal y esperado.

La réplica más intensa alcanzó magnitud 5.7 el domingo 19 de julio a las 11:45 y se sintió con fuerza en el suroeste de Guatemala. (Insivumeh)

“Las réplicas son sismos posteriores relacionados con el reajuste de la zona donde ocurrió la ruptura principal. Es completamente normal que un terremoto de esta magnitud produzca numerosos eventos secundarios de menor consideración”, puntualizó.

El fenómeno sísmico que desencadenó este escenario tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 86 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, México, y a una profundidad superficial de 10 kilómetros. Esta región se caracteriza por la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, lo que la convierte en una zona propensa a movimientos de esta naturaleza.

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En términos técnicos, los especialistas remarcan que la acumulación y liberación súbita de energía en una falla geológica produce una secuencia de réplicas que puede prolongarse por días o incluso semanas. Según el SSG, el temblor principal ocurrió a las 8:48:38 horas del viernes, y desde ese momento el territorio guatemalteco entró en un proceso de reajuste tectónico que explica la alta frecuencia de réplicas observada hasta ahora.

Impacto sobre la infraestructura y la población

Aunque la magnitud del terremoto fue elevada, las consecuencias materiales y humanas han sido menores a las proyectadas en los modelos de emergencia iniciales. Las autoridades informaron de seis deslizamientos de tierra en rutas principales y daños estructurales leves en algunas viviendas. El número de familias afectadas se considera limitado, y no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad, según los informes preliminares.

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La distancia entre el epicentro marino y las principales ciudades de Guatemala jugó un papel clave en la reducción del impacto. Tzorin detalló que la separación física entre el origen del sismo y las áreas urbanas actuó como amortiguador, disipando parte de la fuerza de las ondas sísmicas antes de llegar a tierra firme.

Evaluación técnica del fenómeno y recomendaciones

El mapa de Aceleración Máxima del Suelo (PGA) elaborado por los expertos muestra que las zonas de mayor sacudida se concentraron cerca del epicentro, marcadas en rojo y naranja, mientras que el territorio guatemalteco exhibió valores moderados, identificados con tonos verdes. Este comportamiento evidencia que la aceleración y la fuerza destructiva del movimiento decrecieron a medida que aumentaba la distancia hacia el interior del país.

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El terremoto tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 86 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, México, y a 10 kilómetros de profundidad. (Insivumeh)

Las autoridades insisten en mantener la calma y seguir únicamente la información oficial ante la posibilidad de que persistan los sismos remanentes en los próximos días. Los especialistas consideran que el fenómeno observado responde a la dinámica esperada tras un terremoto de gran magnitud, y recalcan la importancia de mantenerse preparados ante cualquier eventualidad sísmica futura.