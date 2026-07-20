Crimen y Justicia

Murió un hombre de 67 años tras sufrir un paro cardíaco durante la final entre Argentina y España

Sucedió en el barrio porteño de Montserrat y fue uno de los tres eventos cardiovasculares atendidos durante el partido. Otros dos pacientes fueron trasladados a hospitales porteños

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SAME PARA APERTURA
Según confirmó el SAME, un hombre de 67 años murió de un paro en medio del partido (Imagen Ilustrativa)

Un hombre de 67 años murió este domingo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se disputaba la final entre Argentina y España. El episodio fue uno de los tres eventos cardiovasculares que atendió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante el encuentro.

De acuerdo con el registro oficial del SAME, el llamado de emergencia por el hombre de 67 años se recibió a las 18:40 desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat. Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Los profesionales del SAME continuaron con las maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento del paciente.

MUERTE EN CABA DURANTE EL PARTIDO
El llamado para dar aviso al SAME se realizó desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat

El informe, elaborado hasta las 20.08 de este domingo, detalla que durante la final de la Copa del Mundo el SAME asistió a tres hombres mayores de edad por eventos cardiovasculares. Uno de ellos falleció y los otros dos fueron trasladados a hospitales porteños.

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El primero de los casos ocurrió a las 17.39, cuando un hombre de 88 años fue asistido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según el SAME, su hija informó que el paciente presentaba dificultades para respirar y se encontraba en paro. Luego de las maniobras de RCP fue trasladado al Hospital Durand.

El segundo episodio se registró a las 18.22. En esa oportunidad, un hombre de 72 años presentó dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino. Tras ser asistido, fue derivado al Hospital Álvarez.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - obelisco - drone
Miles de personas se concentran en el Obelisco a pesar de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial (Foto/Gastón Taylor)

No es la primera vez que un partido de la Selección termina con intervenciones de este tipo. Hace apenas una semana, durante el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, el SAME también informó una muerte por un infarto y otras seis emergencias cardíacas registradas mientras se disputaba el partido y en los minutos posteriores. La víctima fatal fue un hombre de 51 años.

En aquella oportunidad, el organismo a cargo de Alberto Crescenti asistió a siete personas con distintos cuadros cardiovasculares en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro fueron hombres y tres mujeres, todos mayores de edad. Se registraron episodios de dolor precordial, lipotimias, dificultad respiratoria y un evento coronario fatal.

La relación entre los partidos de alta carga emocional y el aumento de las consultas cardiovasculares fue advertida por especialistas. Distintos cardiólogos consultados por Infobae señalaron que, durante encuentros decisivos de la Selección, las guardias suelen registrar un incremento cercano al 20% en las consultas por dolor torácico, arritmias y otros eventos cardíacos, especialmente entre personas con factores de riesgo.

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