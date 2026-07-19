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Wanda y Zaira Nara, juntas a minutos en la gran final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

En medio del vaivén de emociones que suscita la Copa del Mundo, las hermanas se reencontraron en la previa para disfrutar del encuentro ante España

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Dos mujeres con cabello oscuro y rubio visten camisetas de fútbol celestes y blancas con el escudo de Argentina y el logo de la FIFA.
Las hermanas Nara vivieron un emotivo reencuentro en la previa de la final de la Copa del Mundo (VisualesIA ScribNews)

Este domingo los sentimientos están a flor de piel para millones de argentinos que, desde distintas partes del mundo, siguen el duelo decisivo entre Argentina y España por la final del Mundial 2026. El MetLife Stadium de Nueva Jersey se convierte en el epicentro de la emoción, y miles de fanáticos hacen lo imposible para llegar a tiempo y acompañar a la Selección en la gran cita. En este contexto, el reencuentro de Wanda y Zaira Nara en tierras estadounidenses se robó todas las miradas y marcó uno de los momentos más comentados de la jornada previa al partido.

Ambas hermanas, ya instaladas en Nueva Jersey, se reencontraron para compartir un almuerzo exprés antes de dirigirse al estadio. Wanda y Zaira fueron vistas sentadas en el piso, recostadas sobre una pared azul, degustando un menú típico estadounidense: hot dogs, sándwiches, papas fritas y gaseosas en vasos plásticos. Mientras la conductora lucía un conjunto de jeans claro, remera y buzo celeste, con una gorra a tono, la modelo eligió la camiseta de la Selección Argentina con el número 19, pantalón de jean y gafas oscuras. Ambas sonrieron a cámara: Zaira hizo el gesto de la paz con los dedos mientras sostenía un bagel, y Wanda mostró su hot dog, en una escena relajada que contrastaba con la tensión de la previa.

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En otra imagen, los detalles del almuerzo se vuelven protagonistas: una bandeja blanca repleta de comida rápida, cajas con la leyenda “Against The Grain”, aderezos, papas fritas y una porción de sándwich con pan de semillas. A un costado, sobresale una sandalia blanca de taco alto de la marca Saint Laurent, detalle que evidencia el mix entre glamour y desenfado que define el estilo Nara, incluso en los momentos más informales.

Dos mujeres con camisetas de Argentina y jeans sentadas en el suelo, comiendo sándwiches. Hay cajas de comida, una bandera, teléfono, auriculares y hot dogs
Wanda y Zaira Nara almorzaron juntas antes de la gran final del Mundial 2026

Cabe recordar que Wanda fue una de las primeras en moverse para no perderse la definición. Hasta la noche del viernes, se encontraba en Milán junto a cuatro de sus cinco hijos, y fue allí donde tomó la decisión de viajar sola hacia Nueva York. Dejó a sus hijos al cuidado de su madre, Nora Colosimo, y emprendió el trayecto en lo que parece ser un vuelo privado. Desde el avión, Wanda compartió una selfie donde se la ve con una gorra negra de los Yankees y una cartera Chanel de rafia. El interior de la aeronave, con asientos amplios, madera clara y luz tenue, refuerza el aire exclusivo del traslado.

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Antes de abordar, la empresaria también mostró una imagen desde el aeropuerto de Milán, dentro de una tienda de lujo. “Yendo”, escribió sobre la pantalla, junto a una bandera argentina, en una postal que anticipaba el cruce de continente y la promesa de aliento desde la tribuna.

Wanda y Zaira Nara, juntas a minutos de la gran final de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El almuerzo incluyó sándwiches, patatas fritas y bebidas en la previa de la final

Por su parte, Zaira replicó el movimiento desde el otro lado del Atlántico. La modelo se encontraba en Madrid junto a sus dos hijos y, ante la magnitud del evento, decidió sumarse a la travesía familiar hacia Nueva Jersey. Sus primeras publicaciones desde suelo estadounidense la muestran en Hoboken, Nueva Jersey, cruzando la ciudad a pie con ropa deportiva blanca, una gorra celeste y zapatillas blancas. El reflejo de los edificios de ladrillo rojo en el vidrio de un local, sumado al paisaje urbano, refuerza la atmósfera de previa mundialista y la combinación entre moda y confort que caracteriza a Zaira.

Wanda Nara, rubia, con gorra azul de los New York Yankees, gafas de sol negras, camiseta blanca con logo Nike, auriculares, bolso de paja y cartera negra. Fondo de tienda
Wanda Nara se fotografió en la previa a su viaje a la final del Mundial 2026 (Instagram)

Al llegar a su destino, Zaira compartió una imagen desde su habitación, con vista directa al skyline de Manhattan. A través de la ventana, se distinguen los rascacielos de Hudson Yards, el río Hudson y un cielo despejado, postal que deja en claro que la espera para la final sería con grandes expectativas y en un entorno privilegiado.

Así, la previa de la final no solo se vive en el césped del MetLife Stadium o en las tribunas repletas de camisetas celestes y blancas, sino también en esos pequeños rituales cotidianos que construyen la intimidad de las figuras públicas. El almuerzo en la vereda, la selfie desde el avión privado, el paseo por Nueva Jersey y la postal con vista a Manhattan forman parte del detrás de escena de un día que quedará en la memoria de todos los hinchas. Y, como siempre, Wanda y Zaira Nara supieron ser protagonistas de una previa mundialista donde el glamour, la espontaneidad y la pasión futbolera se mezclan sin esfuerzo.

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