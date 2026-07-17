“Wonderwall” llega al número 1 global de Spotify, 30 años después de su lanzamiento

“Wonderwall”, de Oasis, llegó al número 1 del ranking global de Spotify por primera vez, tres décadas después de su lanzamiento (Captura de video)

La canción “Wonderwall”, de la banda británica Oasis, alcanzó el puesto número 1 en la lista global de Spotify por primera vez en su historia, tres décadas después de su lanzamiento en octubre de 1995.

El hito se registró el jueves tras acumular más de 5,01 millones de reproducciones en un solo día, un nuevo máximo histórico para el tema.

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El impulso detrás de este ascenso tiene nombre propio: el Mundial 2026.

A lo largo del torneo, los jugadores de la selección de Inglaterra convirtieron el tema en su himno no oficial, y tras cada victoria entonaron la canción junto a sus aficionados en el estadio.

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La canción “Wonderwall” superó los 5,01 millones de reproducciones en un día y marcó un nuevo récord histórico en Spotify (Spotify)

La tradición arrancó con la primera victoria ante Croacia, cuando el delantero Harry Kane declaró que cantar con los hinchas fue uno de sus momentos favoritos en toda su carrera.

La costumbre se repitió tras el triunfo sobre República Democrática del Congo, luego en Ciudad de México y finalmente en Miami, en el partido de cuartos de final ante Noruega.

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El mediocampista Morgan Rogers explicó el espíritu del ritual en declaraciones a la prensa: “No te consideres inglés si no sabes la letra. Es una canción tan conocida que todo el mundo tiene que saber la letra. Si no, mejor que la aprendas rápido”.

Además de liderar el ranking global, “Wonderwall” alcanzó también un nuevo máximo en el chart de Estados Unidos, con 857.000 reproducciones en un día.

El tema forma parte del segundo álbum de la banda, titulado "(What's the Story) Morning Glory?" y publicado en 1995 (Creation Records)

En las redes sociales, los usuarios reaccionaron con sorpresa ante el fenómeno. “5 millones de streams al día. Para una canción de 30 años. La música llegó a su cima en los 90 y simplemente vivimos en ella”, escribió uno.

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Otro añadió: “Algunas canciones no envejecen... solo esperan a que la próxima generación le dé al play”.

El guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, celebró que la canción se haya convertido en el símbolo del equipo.

"‘Wonderwall’ le pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre la gente y los jugadores", afirmó en declaraciones a la revista People. “Mucha suerte a todos los que han viajado hasta allá”.

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Noel Gallagher dijo que el tema ya le pertenece a la gente y describió como mágico el vínculo entre los aficionados y los jugadores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Liam Gallagher reaccionó a la eliminación de Inglaterra

La euforia, no obstante, llegó a su fin el miércoles 15 de julio, cuando Inglaterra cayó 2-1 ante Argentina en las semifinales disputadas en Atlanta, Georgia.

El equipo de Thomas Tuchel llegó a ponerse en ventaja gracias a un gol de Anthony Gordon al minuto 55, pero Enzo Fernández igualó el marcador a cinco minutos del final y Lautaro Martínez selló la clasificación argentina con un cabezazo en los nueve minutos de descuento.

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Liam Gallagher, vocalista de Oasis, reaccionó a la derrota a través de su cuenta en X. “Respeto para los chicos, nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, adelante y a seguir”, escribió el músico.

Días antes del partido, el cantante había expresado su confianza plena en el equipo: “Vamos a ganar este Mundial. No sé cómo, no me importa... hay que hacerlo pasar”.

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Tras la eliminación, Gallagher también se pronunció sobre lo que, a su juicio, le falta a Inglaterra para conquistar el título por primera vez desde 1966.

La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales frenó la euforia por “Wonderwall” y motivó un mensaje de Liam Gallagher en apoyo al equipo (Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Inglaterra no va a ganar un Mundial hasta que nos volvamos más pícaros, y eso vale también para los técnicos. Todo se ha vuelto demasiado técnico, hay que dejar a los chicos sueltos“, publicó en la misma red social.

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El técnico Tuchel, por su parte, fue objeto de críticas por sus sustituciones y su planteamiento en la segunda mitad del partido, aunque en declaraciones posteriores al encuentro aseguró no tener “ningún arrepentimiento” por las decisiones tomadas.

Inglaterra tendrá una última oportunidad de cantar “Wonderwall” ante sus seguidores el sábado 18 de julio, cuando dispute el partido por el tercer puesto ante Francia. La final del torneo enfrentará a Argentina con España el domingo 19 de julio.