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Tom Holland se refirió a la derrota de Noruega y al silencio de Haaland: “No creo que quiera cenar conmigo después del otro día”

El actor británico relató cómo el delantero noruego ignoró su invitación para salir juntos y bromeó sobre el impacto del reciente triunfo de Inglaterra sobre Noruega en la Copa del Mundo

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Imagen dividida con dos hombres sonriendo; uno con camiseta de fútbol roja, azul y blanca, y otro con traje negro, camisa blanca y corbata
Tom Holland contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que Erling Haaland ignoró un mensaje directo que le envió por redes sociales (Composición Fotográfica)

El actor Tom Holland sorprendió a la audiencia al contar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que el futbolista noruego Erling Haaland ignoró un mensaje directo suyo en redes sociales. Conocido por su papel en Spider-Man, relató que tras ver al jugador en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco a principios de junio, decidió escribirle para invitarlo a salir juntos.

La anécdota surgió cuando Jimmy Fallon leyó en el programa un post de X que aseguraba: “Erling Haaland no tenía idea de quién era Tom Holland cuando le envió un mensaje directo y le pidió salir. No ve películas, así que pensó que era una persona cualquiera”.

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Holland dijo: “Sí. Sí, y te digo que esa es exactamente el tipo de experiencia humillante que es importante para los actores. Piensas ‘Le escribiré, lo invitaré a cenar’, y ni siquiera recibes una respuesta, ni una excusa, ni un ‘Estoy ocupado esta noche, estoy jugando al fútbol’, nada”.

Holland explicó que quiso invitar a Haaland a cenar, pero no recibió respuesta ni una excusa del delantero del Manchester City (REUTERS/Francesco Fotia)
Holland explicó que quiso invitar a Haaland a cenar, pero no recibió respuesta ni una excusa del delantero del Manchester City (REUTERS/Francesco Fotia)

La revelación generó risas en el estudio. El actor no ocultó su incomodidad ante el silencio de Haaland, aunque mantuvo una actitud de autocrítica y humor durante el intercambio. La experiencia resultó “humillante”, según sus propias palabras. La historia fue relatada por Holland en tono ligero.

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El contacto entre Holland y Haaland

El acercamiento se produjo en el contexto del Gran Premio de Mónaco, una fecha del calendario internacional. “Estaba viendo a Lewis (Hamilton) correr, y lo vi a él. Él estaba en una suite de hospitalidad al otro lado de donde yo estaba, y simplemente pensé que valía la pena intentarlo. Le mandé un mensaje”, relató Holland en el programa.

También confesó que la decisión de contactarlo fue espontánea y motivada por la admiración que siente hacia el noruego. El actor, aficionado al fútbol, explicó que la presencia del delantero del Manchester City en el evento lo inspiró a intentar una conexión más personal.

Tom Holland calificó como humillante el rechazo de Erling Haaland y dijo que no imaginaba hablar del tema en televisión en vivo (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland calificó como humillante el rechazo de Erling Haaland y dijo que no imaginaba hablar del tema en televisión en vivo (REUTERS/Francesco Fotia)

La situación se desarrolló mientras ambos disfrutaban del automovilismo, aunque desde diferentes espacios dentro del circuito. Para Holland, la oportunidad de conocerlo justificó el atrevimiento, a pesar del desenlace.

La respuesta de Holland en el programa

Durante la conversación, no dudó en calificar la experiencia como “humillante”, repitiendo varias veces la palabra para destacar el efecto del rechazo. “Nunca imaginé que hablaría de esto en la televisión en vivo, pero aquí estamos”, confesó el actor ante el público y el propio Fallon. La anécdota fue recibida con humor.

Holland reconoció que no todo en la vida de las celebridades es glamour y éxito. “Ese es exactamente el tipo de experiencia humillante que es importante para los actores”, insistió. El relato se centró en el desaire. La reacción del público acompañó al actor británico.

El contacto entre Holland y Haaland ocurrió mientras ambos asistían al Gran Premio de Mónaco desde distintos espacios del circuito (REUTERS/Niharika Kulkarni)
El contacto entre Holland y Haaland ocurrió mientras ambos asistían al Gran Premio de Mónaco desde distintos espacios del circuito (REUTERS/Niharika Kulkarni)

El cruce sobre Inglaterra y Noruega

La relación entre ambos se vio atravesada, además, por el resultado del reciente partido entre Inglaterra y Noruega en la Copa del Mundo. El sábado 11 de julio, Inglaterra venció 2 a 1 a Noruega en el Miami Stadium y avanzó a las semifinales, dejando fuera al conjunto noruego.

Fallon le preguntó si todavía cenaría con Haaland. Holland respondió: “No creo que quiera cenar conmigo después del otro día”, en clara alusión a la derrota sufrida por el noruego.

El intercambio entre Holland y Fallon agregó un matiz deportivo a la conversación. Fallon comentó: “¿De verdad? Sí, probablemente todavía está dolido”, a lo que Holland replicó: “Un poco, pobre”. De este modo, el actor británico demostró empatía con del futbolista.

Jimmy Fallon vinculó el cruce entre Tom Holland y Erling Haaland con la victoria de Inglaterra sobre Noruega y el pase a semifinales (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Jimmy Fallon vinculó el cruce entre Tom Holland y Erling Haaland con la victoria de Inglaterra sobre Noruega y el pase a semifinales (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Elogios y apoyo a Inglaterra

A pesar del desaire recibido, no dudó en elogiar la calidad futbolística de Haaland tras el Mundial. “Quiero decir, es una leyenda absoluta”, expresó. El propio jugador del Manchester City, manifestó en un video difundido por ESPN UK: “He estado apoyando; creo que tuve una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega cuando era joven, así que, claro, quiero que Inglaterra lo haga bien porque es un país agradable y es una camiseta bonita”.

En el mismo programa, Holland describió el pase de Inglaterra a semifinales como “un gran logro” para el equipo nacional. “Parece que hay algo en el aire ahora mismo. A veces en la vida simplemente tengo esa sensación, y ahora la tengo, Jimmy”, confesó.

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