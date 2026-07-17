MrBeast imagina su próximo gran reto: una competencia de supervivencia con zombis, premios millonarios y una ciudad abandonada

La propuesta de Joe Rogan llevó a MrBeast a explorar un formato que combinaría supervivencia, estrategia y pruebas físicas dentro de un escenario ficticio.(Créditos: captura de pantalla)

MrBeast podría haber encontrado una nueva idea para uno de sus próximos desafíos: una competencia de supervivencia ambientada en un apocalipsis zombie. Aunque por ahora no se trata de un proyecto confirmado, el concepto despertó tal entusiasmo del creador de contenido que no descarta la posibilidad de llevarlo a cabo.

La propuesta apareció durante la participación de Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, en The Joe Rogan Experience, episodio emitido el 16 de julio de 2026. Según informó Dexerto, ambos comenzaron a imaginar un formato de reality después de hablar sobre la posibilidad de grabar una experiencia de supervivencia en una ciudad abandonada.

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Rogan fue quien llevó la idea hacia un escenario de apocalipsis zombie: un grupo de concursantes tendría que permanecer en una zona abandonada mientras intenta conseguir recursos, superar pruebas y resistir ataques de zombis durante la noche.

Esta idea capturó rápidamente la atención de MrBeast, quien empezó a construir posibles reglas y elementos para convertirla en una competencia al estilo de sus grandes producciones.

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MrBeast quedó sorprendido por la propuesta de Joe Rogan y reconoció que el concepto era tan atractivo que tuvo ganas de contactar de inmediato a su equipo.(Créditos: captura de pantalla)

“Estoy luchando contra las ganas de llamar a mi equipo. Hermano, me convenciste. Solo tengo que encontrar una ciudad abandonada”, comentó MrBeast.

Una idea con desafíos, premios y supervivencia extrema

A partir de ese momento, la conversación se transformó en una lluvia de ideas sobre cómo podría funcionar una eventual competencia. MrBeast planteó que el premio económico podría aumentar con cada día que los participantes lograran sobrevivir, mientras que los desafíos diarios servirían para añadir nuevas dificultades.

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Entre las posibilidades que ambos mencionaron estuvo la participación de personas con experiencia en supervivencia, antiguos miembros de fuerzas militares o competidores con habilidades físicas específicas. También surgió la idea de que los jugadores eliminados pudieran regresar dentro del juego como zombis.

Rogan propuso algunos detalles para crear una atmósfera más cercana a una película de terror, como zombis con ojos rojos brillantes, baterías limitadas para linternas y participantes obligados a esconderse dentro de la ciudad abandonada cuando llegara la noche.

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El creador de contenido analizó cómo adaptar la fantasía de un apocalipsis zombie a un formato seguro para los participantes y atractivo para la audiencia. (Prime Video)

Aunque la conversación fue principalmente creativa, MrBeast también señaló algunos obstáculos que tendría que resolver una producción de este tipo. Uno de ellos sería mantener la seguridad de los participantes y establecer reglas claras para que nadie confundiera la ficción con una amenaza real.

“He estado queriendo hacer eso desde hace tiempo, pero siempre me quedo pensando: ‘Puedo hacer algunos zombis reales, pero el problema es cómo los matan’”, se preguntó MrBeast durante el podcast. “¿Qué pasa si no les dices a estos concursantes que vienen los zombis? Al intentar conseguir una reacción de ellos. ¿Qué pasaría si este tipo piensa que es un zombi real y mata a una de las personas?”.

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El creador calculó que un proyecto de esta escala podría tener un costo aproximado de entre 5 y 10 millones de dólares.

MrBeast sigue preparando más retos extremos

Beast Games ha estrenado 2 temporadas. La tercera podría llegar a streaming en 2027 (prime Video)

Durante la misma conversación con Joe Rogan, el creador reveló detalles de la tercera temporada de Beast Games, su programa de competencia para Prime Video.

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Según reveló MrBeast, la final de la nueva temporada fue grabada en el Coliseo Romano y el ganador recibió un premio de 5 millones de dólares.

“He hecho muchas cosas increíbles en mi vida, pero hubo varios momentos durante eso en los que miraba alrededor del Coliseo y pensaba: ‘Esto no parece real’”, afirmó sobre el rodaje de dicho proyecto.

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La tercera temporada del reality de competencias todavía no tiene fecha de estreno en Prime Video.